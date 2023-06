En una entrevista, un emprendedor me comentó que antes todos se morían por estar delante de sus vitrinas para ofrecer sus productos y llamar la atención de los clientes, pero hoy en día, todo cambió, pues quien no está en plataformas digitales simplemente está perdido. Entonces, debes enfocarte en lo digital, y ¿cómo hacerlo?, aquí te lo contamos.

Según YellowBrain, empresa peruana de innovación y aceleración digital, un negocio online debe mantenerse en constante optimización, su plataforma de ventas debe ser atractiva, fácil de usar, de carga rápida y adaptada a todo tipo de dispositivos como computadoras, tablets, laptops, móviles, etc.

La directora de Estrategia y Negocio Digital de YellowBrain, Gaby Jahuin dice que, 9 de cada 10 usuarios (88%) no retornan a una web si tuvieron dificultades para encontrar lo que buscaban. Para la experta son tres las claves que permiten que las ventas por internet se incrementen:

1. BUENA EXPERIENCIA DEL USUARIO

Asegúrate que sea fácil para los clientes encontrar y comprar tus productos o servicios. Ofrece opciones de pago flexible y responde rápidamente a las consultas. No obstante, recuerda que la experiencia no solo es la compra en línea, sino también la entrega y el servicio posventa. El 60% de ventas digitales se pierden por botones inoperativos, páginas de pago que no cargan, campos de información para rellenar que confunden o imágenes que aparecen y bloquean la visibilidad del usuario.

2. ACTUALIZA TU ESTRATEGIA DIGITAL PERMANENTEMENTE

Revisa tu posicionamiento digital y el de tu competencia, ¿cómo encuentran tu página? ¿Es por Google o por redes? Considera utilizar tácticas como la optimización de motores de búsqueda (SEO), publicidad en redes sociales, campañas de correo electrónico, marketing de contenidos o colaboraciones con influencers. No dejes de emplear herramientas de análisis web para recopilar datos sobre el comportamiento de tus clientes. Por ejemplo, verifica tu tasa de rebote, si está por encima del 50% quiere decir que la mitad de personas que visitan tu sitio web lo abandonan en menos de 1 minuto. Lo ideal es que se encuentre entre 20% y 35% como máximo.

3. INSPIRAR CONFIANZA

Utiliza imágenes de alta calidad que muestren el producto desde diferentes ángulos y su uso. Proporciona descripciones detalladas y precisas, incluye características clave y dimensiones. Considera agregar videos de demostraciones. Además, incorpora herramientas de comparación y guías de tallas si corresponde. Al vender en línea es importante brindar información suficiente que ayude a eliminar las barreras que podrían frenar una compra. Por ejemplo, tener opciones de devolución claras.

Estos son los pilares sobre los que deben centrar esfuerzos los empresarios. Su perfecta conjunción es clave del éxito, pero uno de ellos merece especial atención. “El marketing digital atrae a las personas a una web, pero la experiencia de usuario (UX) hace que compren,” agregó Gaby Jahuin de YellowBrain.

Un buen UX simplifica el proceso de compra, facilita la navegación y ofrece una experiencia personalizada basada en las preferencias y comportamientos del cliente. La inversión en UX puede variar según el tamaño y la escala del negocio.

“No hay una cantidad fija establecida. Sin embargo, resulta estratégica para cualquier empresa, ya que permite contratar profesionales, realizar investigaciones de usuarios, diseñar interfaces atractivas e intuitivas, optimizar para dispositivos móviles y realizar pruebas continuas en función de los comentarios y las métricas de rendimiento con la finalidad de adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios”, finalizó la experta.

