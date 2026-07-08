El restaurante La Chingana, liderado por la chef Erika Morote, fue reconocido por la Municipalidad de Barranco como la Mejor Cevichería del distrito, un galardón que destaca la calidad de su propuesta gastronómica y el trabajo desarrollado para revalorar la cocina marina peruana.

El premio consolida a La Chingana como uno de los principales referentes culinarios de Barranco, gracias a una propuesta que fusiona el espíritu de las tradicionales tabernas barranquinas con una cocina de autor basada en productos frescos del mar.

El reconocimiento fue otorgado por su destacado trabajo en la preparación de platos marinos y, en especial, por “El Intruso”, el ceviche insignia de la casa.

Para Erika Morote, esta distinción representa un reconocimiento al esfuerzo diario de todo el equipo y un impulso para continuar promoviendo la gastronomía marina en uno de los distritos con mayor tradición culinaria de Lima.

¿Cuál es el ceviche que conquistó al jurado?

El gran protagonista del premio es “El Intruso”, una innovadora versión del ceviche tradicional que destaca por su técnica y equilibrio de sabores.

El plato incorpora trozos de pulpo previamente flameados en sartén, que luego se enfrían al contacto con una leche de tigre helada. Esta preparación genera un delicado aroma ahumado sin alterar la frescura característica del ceviche, ofreciendo una experiencia diferente para el comensal.

El secreto detrás del reconocimiento

La chef Erika Morote explicó que la calidad del plato comienza con una rigurosa selección de insumos.

Para ello, adquiere personalmente los productos en el Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo y en el Mercado de Productores de Santa Anita, trabajando de manera directa con los proveedores para garantizar la frescura de cada ingrediente.

A ello se suma el estricto cuidado de la cadena de frío y la aplicación de técnicas tradicionales de la cocina criolla, elementos que forman parte de la identidad gastronómica del restaurante.

La Chingana apuesta por nuevas experiencias gastronómicas

Tras recibir este reconocimiento, el restaurante anunció que continuará ampliando su propuesta para ofrecer nuevas experiencias a sus visitantes.

Actualmente, La Chingana extiende su atención hasta las 10:00 de la noche, con una programación especial que incluye presentaciones de salsa los viernes y noches de rock los sábados, convirtiéndose en un espacio que combina gastronomía, música y entretenimiento.

La chef Erika Morote adelantó, además, que el equipo ya trabaja en nuevos proyectos para seguir innovando y mantener el reconocimiento obtenido, con el objetivo de consolidar a La Chingana como uno de los destinos gastronómicos más importantes de Barranco.

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