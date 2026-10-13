¿Tienes un emprendimiento y buscas capital para crecer, mejorar la gestión de tu negocio o incorporar nuevas tecnologías? El Perú Business Fest 2026 reunirá en Lima diversas herramientas y oportunidades para los empresarios que quieren llevar sus negocios al siguiente nivel.

Del 14 al 17 de octubre, el Lima Centro de Convenciones será escenario de este encuentro organizado por COFIDE, Banco de Desarrollo del Perú, que busca acercar el financiamiento, la capacitación, la innovación y las conexiones comerciales a las empresas peruanas.

La iniciativa busca acercar a los emprendedores alternativas de financiamiento, capacitación, tecnología y acompañamiento empresarial, en un contexto en el que muchas pequeñas empresas todavía enfrentan dificultades para acceder al crédito formal y a nuevos mercados.

¿Dónde y cuándo se realizará el Perú Business Fest 2026?

El encuentro se desarrollará del 14 al 17 de octubre de 2026 en el Lima Centro de Convenciones.

Perú Business Fest 2026: ¿qué oportunidades encontrarán los emprendedores?

El evento contará con espacios especializados para que los empresarios conozcan soluciones que pueden aplicar en sus negocios. Según la información de la organización, se espera la participación de más de 15 mil asistentes, además de más de 45 conferencias con especialistas nacionales e internacionales, más de 80 talleres especializados y cien stands.

También se han previsto más de 2mil asesorías para empresarios y emprendedores, una oportunidad para conocer herramientas que contribuyan a fortalecer la gestión y competitividad de sus empresas.

Conseguir nuevos clientes, proveedores o socios estratégicos puede marcar una diferencia en el crecimiento de una empresa.

¿Cómo pueden los emprendedores encontrar financiamiento para sus negocios?

Los participantes podrán conocer alternativas de financiamiento de bancos, cajas y otras instituciones. El Escala Hub reunirá herramientas para negocios que buscan capital, mientras que las startups tendrán espacios para conectarse con fondos de capital de riesgo e inversionistas ángeles mediante iniciativas como COFIDE Launchpad y COFIDE Pitch and Match.

¿Cómo acceder a financiamiento para hacer crecer un negocio?

Uno de los principales desafíos de los emprendedores es conseguir capital para invertir, ampliar sus operaciones o ingresar a nuevos mercados. En el Perú Business Fest 2026, los participantes podrán conocer alternativas de financiamiento ofrecidas por bancos, cajas y otras instituciones.

El Escala Hub concentrará opciones y herramientas dirigidas a negocios que buscan capital para crecer. Asimismo, las startups tendrán espacios para conectarse con fondos de capital de riesgo e inversionistas ángeles.

A través de iniciativas como el COFIDE Launchpad y el COFIDE Pitch and Match, los emprendimientos podrán presentar sus proyectos ante potenciales inversionistas.

Clínica de Negocios: asesoría personalizada para empresarios

Los emprendedores que buscan mejorar la administración de sus empresas también encontrarán un espacio de orientación. La Clínica de Negocios contará con 21 consultorios para brindar asesoría personalizada.

La propuesta apunta a que los pequeños empresarios identifiquen qué aspectos necesitan corregir, fortalecer o profesionalizar para dar el siguiente paso en el crecimiento de sus negocios.

Inteligencia artificial para mejorar la productividad de las empresas

La tecnología también tendrá un espacio destacado. El Innova Hub mostrará aplicaciones prácticas de inteligencia artificial y transformación digital, con soluciones orientadas a mejorar la productividad y la gestión administrativa.

Además, se realizarán talleres especializados en innovación, digitalización y nuevas herramientas empresariales. El objetivo es que los participantes conozcan alternativas tecnológicas y comprendan cómo incorporarlas en las operaciones cotidianas de sus negocios.

Networking: contactos que pueden convertirse en oportunidades comerciales

Conseguir nuevos clientes, proveedores o socios estratégicos puede marcar una diferencia en el crecimiento de una empresa. Para ello, el Conecta Hub estará orientado a generar relaciones comerciales y alianzas entre emprendedores, compañías y otros actores del mercado.

El espacio incluirá encuentros entre empresas bajo el modelo B2B, con el propósito de promover conexiones que puedan convertirse en oportunidades concretas de negocio.

Por otro lado, el Escala Hub incorporará un “Túnel de viento experiencial”, una propuesta que permitirá a los empresarios visualizar la ruta que podría seguir su negocio para crecer y conocer soluciones relacionadas con el financiamiento, la gestión y los costos.

Lima reunirá al ecosistema emprendedor y tecnológico

El Perú Business Fest 2026 formará parte de la Perú Tech Week. Durante esos días también coincidirán en Lima el Perú Venture Capital Conference y la Experiencia Endeavor.

La programación reunirá a emprendedores, empresas, especialistas, fondos de inversión y representantes del ecosistema tecnológico, con espacios dedicados a la capacitación, la innovación, la inversión y la generación de contactos.

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