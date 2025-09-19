La reciente victoria del pan con chicharrón como el “Mejor Desayuno del Mundo”, promovido por el reconocido influencer Ibai, ha generado una ola de interés y demanda en el sector gastronómico peruano. Este reconocimiento no solo ha reforzado el orgullo nacional, sino que también ha impulsado a un número creciente de peruanos a explorar oportunidades de negocio en torno a este icónico plato.

En respuesta a este fenómeno y con el objetivo de fomentar el emprendimiento, CERTUS, institución educativa especializada en formación técnica y profesional, realizará capacitaciones gratuitas dirigidas a personas interesadas en iniciar o potenciar un negocio de desayunos. Estos talleres, diseñados para proporcionar una guía clara y práctica, se enfocan en la formalización y la viabilidad económica de estos emprendimientos.

Fechas y sedes de los talleres en Lima

Las capacitaciones se llevarán a cabo el martes 23 de septiembre en su sede de San Juan de Lurigancho (Av. Pirámide del Sol N° 810) y el jueves 25 de septiembre en la sede de Lima Norte (Av. Industrial 3733, San Martín de Porres), ambas a las 6:30 p.m.

Las clases gratuitas serán dictadas por expertos de este rubro.

La gastronomía como motor de emprendimiento

“La victoria del pan con chicharrón reafirma que nuestra gastronomía es un activo de enorme valor cultural y comercial. Para transformar este potencial en negocios sostenibles, es fundamental capacitar a los emprendedores, brindándoles herramientas que les permitan destacar y triunfar en un mercado altamente competitivo”, afirma Moisés Quiñones, coordinador académico en emprendimiento de Certus.

Temario y beneficios de la capacitación

Quiñones, junto a un equipo de docentes de las áreas de Contabilidad y Negocios, guiará a los asistentes a través de los pasos esenciales para emprender en el rubro de los desayunos. El temario incluye la estructuración de un negocio, las pautas para la formalización y el desarrollo de un análisis de precios detallado, un aspecto crucial para la rentabilidad a largo plazo.

Inscripciones abiertas para más de 400 participantes

Esta capacitación busca capacitar a más de 400 personas. Aquellos que desean participar pueden inscribirse en: https://www.certus.edu.pe/pregrado/landing/desayunos-que-facturan