La reciente victoria del pan con chicharrón como el “Mejor Desayuno del Mundo”, promovido por el reconocido influencer Ibai, ha generado una ola de interés y demanda en el sector gastronómico peruano. Este reconocimiento no solo ha reforzado el orgullo nacional, sino que también ha impulsado a un número creciente de peruanos a explorar oportunidades de negocio en torno a este icónico plato.
En respuesta a este fenómeno y con el objetivo de fomentar el emprendimiento, CERTUS, institución educativa especializada en formación técnica y profesional, realizará capacitaciones gratuitas dirigidas a personas interesadas en iniciar o potenciar un negocio de desayunos. Estos talleres, diseñados para proporcionar una guía clara y práctica, se enfocan en la formalización y la viabilidad económica de estos emprendimientos.
Fechas y sedes de los talleres en Lima
Las capacitaciones se llevarán a cabo el martes 23 de septiembre en su sede de San Juan de Lurigancho (Av. Pirámide del Sol N° 810) y el jueves 25 de septiembre en la sede de Lima Norte (Av. Industrial 3733, San Martín de Porres), ambas a las 6:30 p.m.
La gastronomía como motor de emprendimiento
“La victoria del pan con chicharrón reafirma que nuestra gastronomía es un activo de enorme valor cultural y comercial. Para transformar este potencial en negocios sostenibles, es fundamental capacitar a los emprendedores, brindándoles herramientas que les permitan destacar y triunfar en un mercado altamente competitivo”, afirma Moisés Quiñones, coordinador académico en emprendimiento de Certus.
Temario y beneficios de la capacitación
Quiñones, junto a un equipo de docentes de las áreas de Contabilidad y Negocios, guiará a los asistentes a través de los pasos esenciales para emprender en el rubro de los desayunos. El temario incluye la estructuración de un negocio, las pautas para la formalización y el desarrollo de un análisis de precios detallado, un aspecto crucial para la rentabilidad a largo plazo.
Inscripciones abiertas para más de 400 participantes
Esta capacitación busca capacitar a más de 400 personas. Aquellos que desean participar pueden inscribirse en: https://www.certus.edu.pe/pregrado/landing/desayunos-que-facturan
