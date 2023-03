Alexandra Valverde trabajaba en una empresa de corretaje inmobiliario, pero tuvo que dejarlo para cuidar su embarazo. Sin embargo, necesitaba ingreso para la llegada de su bebé, así que junto a su esposo alquilaron un espacio en el mercado donde daba servicios de masajes, podología y extensión de pestañas. Con el tiempo, la gente se fue pasando la voz y su negocio creció. Con seis años en el mercado, Valentina extensiones de Pestañas y Cejas Europeas es el Studio de micropigmentación más importante del Perú, tiene un local de tres pisos y llegan clientes de provincia y de otros países.

Empezaste en un local de 8 metros cuadrados en el mercado y ahora tienes un local de tres pisos donde vienen muchas clientas, ¿cuál crees que es el secreto de tu éxito?

La persistencia. ‘El no se puede, no existe’, como ya tenía una hija, debíamos salir adelante, no había marcha atrás. Cuando capacitaba a mi equipo, les decía que teníamos que darlo todo, pues de esto depende la comida de nuestros hijos.

La innovación y tecnología son los pilares para que logran resultados óptimos.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

En este negocio nunca se deja de aprender y de innovar, ¿a qué apuntas?

Ser el centro estético más importante de todo el Perú, posicionándonos en el mismo local. Que la gente vea a Valentina con la mejor estructura con innovación y tecnología de punta.

¿Cómo resumirías todos estos años de trabajo?

Felicidad al ver cómo hemos progresado. Es muy lindo salir adelante y ver a las clientas cuando se emocionan al ver sus ojos, con una mirada diseñada. Verlas sonreír cuando venían de una relación rota y con una autoestima baja y hoy están empoderadas.

Sus clientas son fieles y llegan de diferentes puntos del país, también la visitan de Italia y de otros países. Foto: Eduardo Cavero.

¿Qué ha sido lo más difícil en este negocio?

No nos pareció difícil porque tuvimos todas las ganas de querer aprender. Sí, se complicó cuando tuvimos a nuestros bebés, pues teníamos que dejarlos en casa para trabajar.

EN LA CALIDAD ESTÁ EL SECRETO

En la vida nada es fácil, te ha costado mucho salir adelante, ¿Cómo hacer para que un negocio crezca y se mantenga en el tiempo?

No hay margen de error en nuestro rubro, si o si las cejas tienen que quedar simétricas, con trazos finos, tenemos que hacer las cosas bien porque nuestras clientas confían sus rostros y tienen que salir hermosas.

Muchas mujeres suben su autoestima al tener una mirada hermosa.

¿Por qué crees que las clientas regresan a tu local?

Ellas saben que siempre haremos lo mejor para que se vean hermosas, por eso practicamos mucho, nos capacitamos y utilizamos los mejores insumos y contamos con la mejor infraestructura para su bienestar.

Hay mucha competencia en este rubro, ¿qué tiene de especial Valentina?

Valentina invierte mucho dinero en capacitación, no hay una empresa que capacite a sus directores y a sus especialistas, viajamos a Europa para conocer las tendencias y ofrecer lo mejor a los clientes. No escatimamos en productos. Tenemos clientes de provincias y de otros países.

Hace seis años, Alexandra decidió empezar su propio negocio para ayudar con la economía familia, ya que llegaba su primera bebé y junto a su espos iniciaron este sueño. Foto: Eduardo Cavero.

¿Cómo te hiciste conocida en el mercado?

El 50% vienen por redes sociales y el otro 50% es por el boca a boca. Al inicio no teníamos presupuesto para promocionarse, vino Karla Tarazona y nos recomendó con los artistas que se fueron pasando la voz.

CONSEJOS PARA LAS EMPRENDEDORAS

¿Qué le aconsejarías a las jovencitas que quieren emprender?

Estudien, todos los talleres que puedan. En algún momento eso les va servir. Nunca trabajen por dinero, trabajen por hacer las cosas bien y el éxito llegará. Capacítate constantemente para ofrecer la mejor calidad.

¿Con cuántas personas trabajan?

Empezamos con dos personas y ahora son más de 30, en su mayoría mujeres.

RAPIDITAS

Errores que sirvieron de lección:

No quise invertir en redes sociales. El marketing es muy importante en toda empresa, trabajamos en eso, creamos contenido y nos capacitamos para dar videos de calidad.

Finanzas saludables:

Aprendimos a no gastar más de lo que teníamos. Al inicio no veíamos mucha ganancia, vivíamos con lo básico hasta que pudimos invertir en productos, capacitación y estabilizamos el negocio.

Equipo:

Confíen en su equipo de trabajo, si tenemos la torta, la tenemos que partir entre todos. Hay que cuidar a su personal, si le pagas poco puede volar, si lo mantienes contengo dará lo mejor para la empresa y hacia el cliente.

