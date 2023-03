Sergio Lau es un chef peruano que la está rompiendo en Medellín, Colombia con su marca ‘Sakae Sushi’ donde ofrece platos peruano japonés (nikkei), pero algo que nos llamó la atención es que uno de los platos más pedidos son el ceviche, el lomo saltado y las causitas.

Sergio tiene 33 años y emprendió con esta propuesta Nikkei con insumos peruanos en el 2007.Estudiaba cocina, pero por falta de dinero tuvo de hacer un stand by y se dedicó a trabajar en los mejores restaurantes como, Hanzo, Ono Sushi Bar y en el Segundo Muelle donde obtuvo mucha experiencia y aprendió sobre el manejo de un restaurante.

Y como todo emprendedor, Sergio también fracasó en su primer negocio, pues aún no existían las cocinas ocultas y al no tener visibilidad hacia el consumidor, su propuesta fracasó y perdió todo, aún así no se dio por vencido.

A LA CONQUISTA DE MEDELLÍN

El lomo saltado es uno de los platos que tiene gran demanda por los clientes colombianos.

Lau nos cuenta que los inicios siempre son complicados, es un volver a empezar, y más aún en una zona llamada Los Laureles donde hay muchas opciones de comidas y la que más demanda tenía era la cocina mexicana.

El nuevo reto era conquistar a ese público con sus platos, fue difícil, pero las puertas se le abrieron el año pasado luego de participar en el ‘Sushi Master’, un torneo de sushi, que se hace en todo Colombia y donde su local quedó en primer puesto en Medellín y desde ese entonces su éxito no ha parado.

Él cuenta que la clave para cautivar a los clientes frente a diversas propuestas de cocinas que hay en esta ciudad fue mantener la calidad de sus productos, la preparación de los platos son con insumos peruanos, la frescura de los alimentos, la buena atención y la presentación de los platos.

PLATOS PERUANOS SON LA SENSACIÓN

Cebiche carretillero es uno de los platos que forman parte de la carta de este restaurante. Foto: Katty Gines.

Sergio, como buen amante de la comida peruana no se quedó quieto con una sola propuesta y decidió colocar en su carta el ceviche carretillero, el lomo saltado, el chaufa y las causas que llegaron para quedarse, pues se han convertido en los preferidos del consumidor colombiano.

“¡No sabes como les encanta a los colombianos el lomo saltado! Ellos simplemente se quedan fascinados cuando lo prueban, pues regresan en pocos días a mi restaurante para volverlo a consumir. Recién vamos a cumplir un año en Medellín y la acogida ha sido muy buena y considerada como la auténtica comida peruano japonesa. Trabajamos muy duro para traer un poco de Perú a Colombia”, refiere Lau.

Además, agregó el aperitivo infaltable para una carta con toques peruanos, nuestra bebida bandera, el Pisco Sour tan famoso en el mundo y hoy se luce en Medellín gracias a las manos de este joven chef.

UN GRAN EQUIPO

Sergio trajo a dos de sus jefes de cocina de Lima para cocinar en el local de Medellín y a ellos se unen dos personas más de Colombia que aprenden más sobre nuestra gastronomía. Foto: Katty Gines.

Para que una marca logre el éxito debe tener un buen equipo y Sergio decidió traer a sus jefes de cocina de Perú; uno de ellos es de Villa María del Triunfo y la otra de Ate Vitarte, quienes hacen la magia del sabor en Medellín.

Dato:

En Medellín hay muchos restaurantes peruanos que han abierto más de dos locales debido a la gran acogida.

