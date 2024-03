Johany Cueto y su madre Dianne Malpartida son un claro ejemplo de mujeres resilientes y aguerridas, pues luego de haber cerrado sus tres tiendas durante la pandemia, no se dieron por vencidas, vendieron mascarillas para sobrevivir. Se capacitaron en moda, lanzaron sus tallas de la S a la XXL, el 80% de los pedidos son online. Coritex volvió al emporio, está ahora en Falabella, Platanitos y Ripley.

Les iba muy bien su negocio, pero la crisis sanitaria las estancó, ¿Cómo fue ese proceso?

Dianne: Fue muy duro, teníamos tres tiendas, dos en Gamarra y una en el Centro de Lima que tuvimos que cerrar por la pandemia. Con 500 soles hicimos mascarillas porque nadie podía vender y mi hija ofrecía por redes, fue así que logramos subsistir.

UNA ESTRATEGIA PARA CAPTAR AL NUEVO CONSUMIDOR

Se reinventaron muy rápido, pero el consumidor cambió y buscaba todo online, ¿Qué cosas le ayudó para adaptarse a lo que quería el mercado?

Johany: Empezamos a llamar y a escribir a los clientes mayoristas que ya teníamos, decían que querían ver las prendas, pero en los maniquíes no se veían bien, manejamos tallas desde las S hasta la XXL, hacemos catálogos virtuales para que vean cómo les quedaría a sus clientes y eso les gustó porque podían ofrecerlos también por las plataformas digitales.

La recesión económica está golpeando los bolsillos de los peruanos, ¿cómo les va en las ventas?

Johany: Tenemos tienda en Gamarra, pero el 80% de nuestras ventas son online y el 20% es físico, porque los clientes quieren sus prendas para el mismo día, eviten venir por el tiempo.

Vendían prendas en talla estándar y luego incursionaron en más medidas, ¿cómo hicieron para atraer al público?

Johany: Los mayoristas muchas veces querían buscar lo económico, pero se daban cuenta que perdían ventas al solo vender una talla y decidimos incursionar en otras medidas, porque todos los cuerpos son diferentes. Aprendimos a hacer modas y a conocer lo que pedía el mercado y nos fue muy bien. Los mayoristas no se animan en tallas porque se eleva el costo de producción y de procesos.

Las tallas van desde las S hasta la XXl.

LAS CAPACITACIONES MARCAN LA DIFERENCIA

¿Qué tan importante es capacitarse?

Dianne: Recién me di cuenta que es muy importante capacitarse para aprender más. Antes se confeccionaba de otra manera, no nos fijamos en los detalles para mejorar el proceso. A mis 52 años fue difícil adaptarme a la computadora y estudiar con jovencitos, pero me sirvió para saber de maquinaria, estilo de moldes, analizar tendencias, hay que estar a la par y competir.

Las estafas se están dando con más frecuencia, ¿qué hacen para prevenirlas?

El reto es demostrar a los clientes que no somos estafadores y que no nos estafen, revisamos con los bancos las transferencias que nos hacen antes de enviar los pedidos a la agencia o a domicilio.

Con esta recesión económica, la gente va por la canasta básica, ¿Cómo van las ventas?

Este 2024 ha sido difícil para los gamarrinos, las ventas han bajado, pero buscamos la forma de vender, diversificando y viendo soluciones.

Los clientes prefieren comprar online por la inmediatez.

¿Qué ofrecen ahora?

Johany: Nuestras colecciones son más elaboradas, tratamos de dar un mensaje en cada propuesta; en San Valentín creamos una colección para las amigas solteras para sobrellevar una ruptura y fue un éxito.

EL CLIENTE VA EN BUSCA DE LAS TENDENCIAS

¿Qué pide el consumidor en cuanto a moda?

Johany: Las tendencias de Pinterest, ahora quiere estar con lo último.

Dianne: Las gorditas queremos tener mangas diferentes, con escotes más profundos, que resalte la coquetería. Hacemos pruebas siempre.

RAPIDITAS

Qué no debo hacer par quedarme sin capital

No hacer gastos innecesarios, asignarse un sueldo.

¿Es un buen momento para endeudarse?

No es un buen momento. No llenarse de gastos fijos. Apostar por el omnicanal, tener tu tienda y vender por redes sociales, ya que es más económico, no pagas alquiler, ni otros gastos.

