Ariana Villagarcía es una joven comunicadora que exploró el mundo de los aromas durante la pandemia para buscar un momento de paz en medio de tanta incertidumbre. Al quedarse sin trabajo emprendió con las velas de soya que hacía de manera artesanal en la cocina de su casa. La gente le decía que no viviría de este negocio, pero le puso tantas ganas que no paró hasta ver a ‘La Vela Verde’ crecer. Renunció a una gran empresa, tiene oficina, sus clientes son grandes marcas y dicta talleres.

Ariana, renunciaste a tu trabajo para dedicarte a tu negocio de velas, ¿Cómo viste ese nicho en este rubro?

Consumo aromas en general desde el 2021. En plena pandemia me agarró esto de querer absorber los aromas, pero no encontraba un proveedor ni un producto que sea de buena calidad. Ahí vi un nicho de mercado, en ese momento no tenía trabajo y me metí en un taller y me dije: ‘esto es’. Luego volví a emplearme porque esto no crecía como quería. Trabajé casi un año y hacía mis velas a la par, hasta que decidí renunciar porque mis padres me decían que era el momento para arriesgar, tenía 24 años.

Un emprendedor busca transmitir algo a través de sus productos, ¿qué quieres con este negocio?

Busco que la gente llegue a su casa y se sienta en paz, que tengan un aroma que los haga recordar que están en el presente.

SU FUENTE DE INSPIRACIÓN

¿En qué te inspiras para crear?

Me inspiro mucho en la emoción. Hay aromas como los cítricos que van vinculados con la felicidad y la alegría como ese chispazo; los dulces son más acogedores, los lugares a los que voy y cómo me hacen sentir los puedo encapsular en mis velas.

Si te digo La Vela Verde, ¿qué aroma se te viene a la mente?

Océano azul fue uno de los primeros aromas que hice en el 2022, fue mi primera colección y siempre se agota. Amo el mar y este aroma es bastante profundo.

UN CAMINO DURO, PERO CON TODAS LAS GANAS DE SALIR ADELANTE

Eres comunicadora, trabajaste en importantes empresas, ¿cómo fue el proceso para tener tu propio negocio?

Ha sido muy duro. El emprendedor tiene muchas trabas. Tuve que trabajar mucho el miedo al fallo, en el plano de comunicadora tenía vergüenza a exponerme en cámara y de hablar de mi producto. Seis meses invirtiendo y nada funcionaba, me dije: ‘Si puedo, lo voy a lograr’, tengo un propósito que quiero transmitir, me gusta que la gente huela mis velas, me hace feliz.

¿Por qué La Vela Verde?

Mis velas son hechas con cera de soya, verde por la denotación de ecoamigable, mi objetivo es entrar a la industria del bienestar y cuidado personal. Mis velas no decoran el espacio, decoran con su aroma que finalmente termina impactando en la salud físico, espiritual y mental.

Ariana saca diferentes colecciones para cada temporada y las ventas son muy buenas. Foto: Hugo Pérez.

¿Cuándo te diste cuenta que ibas por el camino correcto?

Cuando mi papá empezó a creer en mí. Él quería que sea estable y el emprendedor no sabe qué va a pasar el día de mañana. Cuando me dijo: ‘te ayudo, vamos para adelante’, supe que funcionaria. Además, llegaron los pedidos de corporaciones y más gente venía a mis talleres.

Estamos en recesión, la gente busca alimentos y medicina, ¿cuál es tu público objetivo?

Personas que desean experimentar momentos de paz en medio de este caos, personas que deciden alejarse de la bulla externa y sentarse con sus pensamientos un rato. Por su bienestar mental, físico y emocional porque la situación es complicada a nivel mundial.

UN AROMA PUEDE CAMBIAR TU ESTADO ÁNIMO

¿Cómo un aroma puede cambiar y mejorar el estado de ánimo de una persona?

El cuerpo y nosotros tenemos memoria olfativa y lo asociamos a ciertos lugares, nos recuerdan personas y momentos. Si olemos algo cítrico nos hace recordar a mamá, nos alegra el día, nos dan felicidad y calma.

¿Dónde vendes tus productos?

En mi showroom en Miraflores, redes sociales, en el café Petite Desserts.

¿A qué aspiras llegar?

Ser una de las principales empresas de bienestar, llegas a más provincias con mis productos y talleres y por qué no al extranjero.

¿Qué es lo más bonito que te ha dicho los clientes?

Huele delicioso. Un amigo me compra siempre la vela que tiene el aroma de eucalipto porque se fue con su abuela a Qenqo en el Cusco y lo recuerda siempre.

RAPIDITAS:

♥Qué debo saber si quiero tener un negocio de velas

Para iniciar en el mundo de las velas, debes preguntarte; qué quieres lograr con esas velas, la misión de tu negocio, dar una propuesta de valor, que te motive. Deben saber de costos, educarse porque un negocio es a largo plazo y se necesita mucho trabajo.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Coritex: Mamá e hija cerraron tres tiendas por la pandemia y ahora están en Ripley, Falabella y Platanitos

Roselen: una de las 10 mejores tiendas de chocolate del mundo, según National Geographic

SOBRE EL AUTOR Katty Gines Licenciada en Periodismo. Encargada de la página de Emprende Trome. Contenido de actualidad, Salud y otros en Trome.com. Curso de herrmientas digitales en el periodismo (U. Piura) Curso de Actualización de Gestión de Contenidos en la UCAL. Programa de Gestión para la Transformación (U. Pacífico)