Los grandes acontecimientos hay que celebrarlos. Un día como hoy, hace 8 años nació la página de Emprende Trome, un espacio dedicado a hombres y mujeres trabajadores y resilientes que con su creatividad, ingenio y mucha pasión les han hecho frente a diversas adversidades; desde el terrorismo, hiperinflación, fenómenos naturales, crisis social y económica, además, de la pandemia. Y a pesar de ello, nos han mostrado su mejor actitud y nos han enseñado que en los momentos difíciles siempre aparecen nuevas oportunidades.

¡Feliz Aniversario Emprende Trome!

El viernes, en la celebración del aniversario, un integrante de la Comunidad de Emprende Trome me preguntó, ¿cómo nació la idea de crear un contenido dedicado a emprendedores?

Trome es el diario de la clase media en el Perú y tras las comisiones que se hacían a diario, porque siempre encontrábamos historias inspiradoras que necesitaban ser destacadas, resaltar el sacrificio de cada peruano al momento de iniciar un negocio. Muchos de ellos, venían de provincias sin un sol en el bolsillo, escapaban de sus pueblos por la pobreza y el terrorismo y soñaban con estudiar y trabajar para poder ayudar a su familia.

Cuando empezamos a realizar las primeras entrevistas en el 2018, el dueño de Las Canastas, Miguel Castillo me dijo: Katty, ¿por qué no le pones a la página Emprende Trome? Se lo comenté al director, Carlos Espinoza Olcay y me dijo: ¡Queda!

Desde ese entonces hemos tenido grandes historias que nos conmovieron hasta las lágrimas, porque no es fácil dejar a la familia cuando apenas eres un niño de 14 años, que deja todo para venir a la capital en busca de un futuro mejor o ver morir a tus hermanitos por la anemia en un pueblo alejado y con un Estado ausente.

En la pandemia vimos surgir a nuevos guerreros que por la coyuntura perdieron su trabajo y sin saber en qué se metían, le pusieron todas las ganas del mundo para que su negocio prospere y hoy son exitosos. Hemos visto también a jóvenes talentosos que empezaron en una oficina pequeña, otros que su silla de escritorio era un balde y hoy se han convirtido en grandes empresas que incluso exportan sus productos. Hechos como estos nos impulsan a seguir visibilizando sus historias, aprender de las caídas y celebrar los logros. Por ello, les agradecemos a cada uno de ustedes que son parte de la gran Comunidad de Emprende Trome. Este 2024 se vienen eventos importantes que ya anunciaremos. Porque el peruano sabe salir adelante contra todo y Trome estará a su lado. Gracias infinitas.

♥ UN COMPARTIR DE LA “COMUNIDAD EMPRENDE TROME”

En este octavo aniversario compartimos con los emprendedores de Grini, Il Panificio, Kaleydo, chocolates Linaje, Cora hecho a mano, Casa Zúñiga, Café Valentini, Elizabeth Muñoz, One Bite, Fussión, Disfruta y Rita, Ainhoa, Wisqa y Petunia.

