Lima se ha convertido en el epicentro del sabor con la inauguración de la feria Perú Mucho Gusto, Lima 2025, un evento que promete deleitar a grandes y chicos con una explosión de sabores, cultura y tradición. Desde el 30 de octubre hasta el 2 de noviembre, la Explanada de la Costa Verde en Magdalena del Mar es el punto de encuentro obligado para todos los amantes de la buena mesa.

Esta edición, la número 29, ha tirado la casa por la ventana reuniendo a 187 expositores que han llegado desde las 25 regiones del país.

Perú Mucho Gusto: Los fijos que no te puedes perder

En nuestro recorrido por las zonas temáticas —que integran gastronomía, arte, tradición y cultura—, encontramos a los más solicitados por el público.

La Caja China de Juan Talledo: Un clásico que nunca falla y que la están rompiendo con su famoso chanchito bien crocante , acompañado de papa sancochada, camote, ají y la infaltable salsita criolla de cebolla.

Un clásico que nunca falla y que la están rompiendo con su famoso , acompañado de papa sancochada, camote, ají y la infaltable salsita criolla de cebolla. El Chinito: No podía faltar con sus legendarios pan con chicharrón y la riquísima butifarra del chinito.

Perú Mucho Gusto: La selva llega con sabor

La Amazonía peruana se hace presente con propuestas que le dan una vuelta de tuerca a la tradición:

Suchiche Café Bar: Este stand está causando furor con sus creativos sánguches de la butifarra con jamón de paiche , el choripán regional y el contundente ‘Pulled Pork Tarapotino’ .

Este está causando furor con sus creativos sánguches de la , el y el contundente . Villaizan: Desde San Martín, llegan estas paletas artesanales con 22 sabores de pura fruta y frescura para combatir el calor y seguir el tour gastronómico.

Perú Mucho Gusto: Los dulces de tradición

Para ponerle la nota dulce a este festín, los postres criollos como Doña Ernestina Reyes, quien nos presentó su espectacular ranfañote, ese manjar de pan, miel, frutos secos y más. Además, ofrece mazamorra morada, arroz con leche, torta imposible, suspiro a la limeña y el riquísimo arroz zambito.

Perú Mucho Gusto: Innovación en la cocina

Una innovación que será tendencia, es el ‘Café Cola’ de Puno, una gaseosa de Puno muy suave y agradable al paladar.

Perú Mucho Gusto: sus datitos

Pero no todo es comer. El público podrá disfrutar de una experiencia completa con presentaciones de música en vivo, coloridas danzas típicas de nuestras regiones y clases demostrativas a cargo de reconocidos chefs y cocineros del país.

Entradas gratis:

La entrada es totalmente gratuita y solo tienes que asegurar tu pase en ticketmaster.pe.

