Emprender no solo significa tener una buena idea, sino aprender a convertirla en un negocio rentable. Con esa premisa, el Perú Business Fest 2026 abrió sus puertas en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, para reunir a empresarios, emprendedores y especialistas en una jornada dedicada a la innovación y el crecimiento empresarial.

El evento, organizado por COFIDE, Banco de Desarrollo del Perú, empezó el 14 de octubre y se extiende hasta el sábado 17 de este mes. El objetivo de dicha actividad es acercar herramientas concretas a quienes desean impulsar sus negocios, acceder a financiamiento e incorporar nuevas tecnologías.

TALLERES PARA LOS EMPRENDEDORES

Durante el primer día, la agenda incluyó temas clave para las pequeñas empresas, como la importancia de medir los resultados del negocio, construir un buen perfil crediticio y aprovechar la inteligencia artificial de manera segura. También se programaron charlas sobre cómo producir más, vender mejor y reducir costos con tecnología.

#perúbusinessfest2026 #Emprendimiento #Negocio #Actualidad ♬ Chill Vibes - Tollan Kim @tromepe ¡Oportunidad de oro para los negocios! 🚀💼 La innovación, la tecnología y el espíritu emprendedor se reúnen en el Perú Business Fest 2026, el gran evento que está convirtiendo a Lima en el epicentro de las mejores oportunidades empresariales del país. En Lima Centro de Convenciones viene recibiendo a cientos de emprendedores y empresarios en una jornada repleta de conferencias, talleres, soluciones con Inteligencia Artificial, alternativas de financiamiento y asesorías personalizadas para hacer crecer cualquier negocio. 🤖📈 #Trome

La jornada contempló, además, talleres para aprender a crear contenido digital con Canva, registrar una marca ante Indecopi y convertir las redes sociales en canales para captar clientes. La programación empresarial reúne también a representantes de organizaciones como la CONFIEP, junto a líderes del sector privado y especialistas en innovación.

UN GRAN ESPACIO PARA EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

El Perú Business Fest continuará hasta el sábado 17 con conferencias, talleres, asesorías y espacios de networking. La propuesta apunta a que los emprendedores no solo encuentren inspiración, sino herramientas que puedan aplicar en sus negocios para crecer y competir en un mercado cada vez más digital.

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