En tiempos en los que un gran número de influencers intenta posicionarse en las redes de formas muy comunes, como cumpliendo retos virales o tratando de generar polémica; una compatriota destaca sobre el resto, ya que ha logrado posicionarse en el Perú y en algunos países de Latinoamérica, compartiendo su gusto por la literatura, como novelas, el manga; y también hablando sobre el anime y el cine: Ella es Vania Uribe Miljanovich.

Vania (33) es periodista de profesión, vive en Pueblo Libre, y es quien dirige la cuenta llamada ‘Libroadictospe’, la cual está en TikTok, Instagram y en YouTube, y ya tiene cerca de 200 mil seguidores, no solo en Perú, sino también en México, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, entre otros.

Vania Uribe, de 'Libroadictospe', nos muestra su biblioteca personal, donde graba sus videos para sus cuentas de las redes sociales.

“En YouTube, el 70 o el 80% de mis seguidores son mexicanos. Aunque en YouTube solo tengo 2000 seguidores. En TikTok e Instagram está más variado. El 50% de seguidores son peruanos, y el otro 50% son extranjeros, de Argentina, México, Bolivia, Chile ”, reveló.

LA IDEA

En diálogo con Trome, ella nos cuenta cómo nació la idea de crear una cuenta para poder hablar de una de sus grandes pasiones, como es la lectura, aunque también nos revela que la motivación inicial, fue el de poder conseguir diversos libros.

“No fue idea mía crear ‘Libroadictospe’, sino que f ue un amigo de la Universidad, que me dijo ‘oye, hay muchos canales de libros, y si haces un montón de contenido, y creces, las librerías te mandan libros gratis’ , y todos sabemos que leer en Perú es un hábito bastante caro. Entonces dije, hay que crear esta cuenta, para que nos manden libros ”, nos dice mientras suelta una sonrisa.

Vania Uribe influencer que dirige la cuenta 'Libroadictospe', muestra algunos de sus libros favoritos para nuestro lente. (Foto: Ernesto Quilcate)

“La idea original era hacer la cuenta con mi novio y mi amigo, pero no pudieron por temas de tiempo, sin embargo, yo ya había hecho todo un análisis en marketing para escoger el nombre, los pilares del contenido. Lo vi más como una chamba, que algo que yo quisiera hacer, aunque no puedo negar que me gusta leer. Esa fue una razón adicional ”, sostuvo.

EL COMIENZO

Vania detalla que ‘Libroadictospe’ inició el 23 de octubre del 2019 , en las plataformas de Instagram y YouTube, y en el 2020, en plena pandemia, pudo ingresar a TikTok. Este año cumplirá 6 años manejando su cuenta.

“Estoy tanto en Instagram, como TikTok y YouTube. En YouTube ahora hago shorts (videos cortos), ya no hago videos largos. En pandemia es cuando tengo el crecimiento de mis cuentas, sobre todo en TikTok. Al inicio me costó mucho subir videos a YouTube, para mí era muy complicado pararme frente a la cámara y grabar videos largos (…) YouTube era un formato muy grande, muy largo, y como que te pedían muchas cosas, y si tú te dedicabas a hablar de libros, no era tan visual, tan visible, no tenía tantas views. Pero cuando descubro TikTok, y empiezo a subir videos ahí, encuentro un mundo de información, como que la comunidad estaba más abierta a escucharte ”, señala.

Vania Uribe también comparte videos sobre cafeterías, especialmente en su cuenta de Instagram. Aquí está dentro de la cafetería 'Nodos Café & Infusiones'. (Foto: Ernesto Quilcate)

Asimismo, indica que empezó compartiendo reseñas, sinopsis, de los libros que más le gustaron, y que los clásicos de la lectura los pudo analizar después de haberse posicionado.

“ La reseña del primer libro que subí fue ‘Si los gatos desaparecieran del mundo’, de Genki Kawamura, que es un autor japonés. Esta obra tiene una temática un poco parecida a ‘Fausto’, porque tiene la presencia del personaje del diablo, porque el protagonista va a morir pero hace un trato con él. Luego empecé con Natsume Soseki. Creo que siempre he estado un poco alineada a la literatura japonesa. Sin embargo, para empezar a hablar de clásicos como tal, fue luego de unirme a un club de lectura acá en Lima, que se llama ‘Club Clásico es Leerte’ , donde nos reuníamos todos los meses, virtualmente, para conversar sobre libros”, dijo.

Es gracias a este grupo, nos dice Vania, que logró ampliar sus conocimientos en literatura, lo que además la ayudó a crear un contenido más variado en su cuenta.

“Ahí conocí a Robert Louis Stevenson, que es el autor de ‘La Isla del Tesoro’ o de ‘El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde’ . También conocí a más autores y libros clásicos. Por ejemplo, un video que se hizo super viral en TikTok fue sobre la vida de Horacio Quiroga, pero fue por la vida trágica que él tuvo, más que por la novela en sí. De ahí “Orgullo y Prejuicio”, de Jane Austen, y cuya película la protagonizó Keira Knightley; aunque el libro tiene un final diferente y profundiza más en los personajes, lo que no te permite la película”, explica.

EMPEZANDO A SER VIRAL

Vania nos revela que hasta la fecha, en su cuenta de TikTok, tiene 186 mil seguidores, y en su cuenta de Instagram, ya tiene 101 mil seguidores. Sin embargo, nos indica que su cuenta en YouTube sí es la que tiene el menor número de seguidores, con unos 2000. Pero ¿qué es lo que ha hecho que su cuenta de TikTok sea la más vista de sus tres redes sociales? Ella nos revela:

“En TikTok se hicieron virales videos de cuando hablamos de Horacio Quiroga, también de Edgar Allan Poe, y fueron videos con temáticas como ‘Misterios de la Literatura’. En el caso de Allan Poe, fue su extraña muerte. Esos fueron los que se volvieron viral” , explica.

En el caso de su Instagram, nos indica que en esta cuenta, si bien se dedicó al tema de los libros, también ha hablado del café, y es justamente este último tema, lo que le permitió ser viral en esta red.

“En IG, mi cuenta se especializa en libros, anime, y café. Y en IG, el video que se hizo más viral fue en el que hablamos de la Mupeco, que es el primer método netamente peruano para hacer café. Eso se movió mucho, tanto en TikTok como en Instagram, pero sobre todo en IG hubo muchos compartidos. El creador de la Mupeco recibió mucho apoyo tras ese video, me dijo que se vendió a otros países ese método, e incluso salió en la tele el creador de la Mupeco”, señala.

MANGA Y ANIME: UN GIRO INESPERADO

Como mencionamos al inicio, no solo las obras clásicas y modernas forman parte del repertorio de Vania, sino también el manga y el anime. Ella nos explica que hubo un video que le permitió darse cuenta de que también podía analizar estas obras, y que también recibían una gran aceptación de los usuarios y de sus seguidores.

“En la cuenta de TikTok de ‘Libroadictospe’, también se hizo viral cuando compartí mi experiencia con el libro de ‘El Castillo Ambulante’, que es una de mis películas favoritas del ‘Studio Ghibli’. Pero yo descubrí que la película estaba basada en la obra del mismo nombre de la autora Diana Wynne Jones. Cuando me enteré de esto, me compré el libro, y lo leí por primera vez. Lo que hice en este video, fue una comparación de lo que decía el libro, con cómo se había hecho la película. Me senté a leer una escena, pero con imágenes de la escena en la parte de arriba. Ahí la gente se sentaba a conversar. Recuerdo que un seguidor me escribió para decirme ‘estamos en una auditoría de TikTok, y tu video de El Castillo Ambulante está como referencia de regional de cómo hacer contenido para libros’. Todavía sigo recibiendo interacciones por ese video, que fue subido hace un año o un poco más. Eso fue lo que me dio el match para hablar de anime”, señala.

SUS RECOMENDACIONES

Como buena amante de la lectura, Vania se animó a dar recomendaciones para los lectores de Trome, especialmente a los más jóvenes, sobre qué libros deben leer sí o sí.

“Yo recomendaría ‘Crónica de una muerte anunciada’ de Gabriel García Márquez, ‘Mi planta de naranja lima’ de José Mauro de Vasconcelos, ‘Pedro Páramo’ de Juan Rulfo, y ‘El Túnel’ de Ernesto Sabato” , señala.

Al estar ligada a la literatura japonesa, también hizo recomendaciones para quienes sienten interés por las obras de ese país.

Vania Uribe revela que no fue fácil poder posicionar 'Libroadictospe' en TikTok, pero todo el esfuerzo valió la pena.

“ Aquí recomendaría tres obras de Natsume Soseki, que son ‘Botchan’, ‘Kokoro’ y ‘Soy un gato’. ‘Botchan’ narra la historia de un profesor de matemáticas que decide ir a un pueblo pequeño a enseñar, y cuando llega a esta provincia, los chicos le hacen bullying, porque viene de Tokio, que es un lugar más acomodado. En ‘Soy un gato’, él se burla de la sociedad del siglo 20, a través de los ojos de un gato. ‘Kokoro’ es uno de sus bestseller. Ahora, en el caso de libros modernos, recomendaría ‘Mis días en la librería Morisaki’ de Satoshi Yagisawa; y también recomendaría ‘El gato que venía del cielo’, de Takashi Hiraide ”, indica.

Sobre el manga, Vania también hizo unas recomendaciones a los lectores del ‘diario papá’ que quieran leer ingresar en este mundo literario.

“Si quieren ingresar al manga, yo recomendaría leer ‘El perro enamorado de las estrellas’ o ‘El perro que cuidaba las estrellas’, que es de una editorial peruana ‘Hanami’. También recomendaría ‘Museum’, de Ryousuke Tomoe. Tiene tres tomos, pero es un poco gore y policial, pero es una gran historia” , sostiene.

SUS PLANES A FUTURO

Con ‘Libroadictospe’, Vania tiene el objetivo de que esto pueda convertirse en un podcast.

“ Creo que dentro de las cosas que sí me gustaría hacer, a largo plazo, es tener un podcast para hablar de animes y mangas. Me parece que acá en Perú o Latinoamérica, no hay esos podcasts que a mi me gustan . Tengo una idea que todavía no la quisiera soltar. Me gustaría hacer un poco más de transmisiones, o lecturas conjuntas”, dijo.

Vania Uribe nos indica que espera poder llegar a tener un podcast con 'Libroadictospe'.

Actualmente, Vania viene impulsando un emprendimiento junto a su hermana, que es una pastelería a la que han llamado ‘Le Chat Patissier’, lo que significa ‘El Gato Pastelero’, negocio que vienen impulsando desde el 2022.

Ella no se olvidó de mandar un saludo a los lectores de Trome, y les recomendó que nunca dejen de lado el hábito de la lectura.

“Gracias a los lectores de Trome por leer mi historia, espero puedan visitar mis cuentas, para seguir hablando de literatura” , señaló.

SUS REDES

TikTok: https://www.tiktok.com/@libroadictospe

Instagram: https://www.instagram.com/libroadictospe/

YouTube: https://www.youtube.com/@libroadictospe

Vania Uribe inició esta aventura en las redes sociales para compartir sus gustos literarios, y gracias a su carisma y estilo, ha logrado cautivar a miles de seguidores no solo en Perú, también en el resto de Latinoamérica.