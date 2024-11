Karol Neyra es una joven de Jaén (Cajamarca) y la menor de 6 hermanos, quien llegó a Lima en el 2022, con el objetivo de cumplir sus sueños de estudiar diseño y alta costura, para poder triunfar en la vida y ayudar a sus padres. En medio de ese duro camino, tuvo la idea de mostrar sus diseños mediante videos en TikTok, que ya son virales y le han generado miles de seguidores.

“Un día le dije a mis padres que iba a cumplir mis sueños, y que por eso tenía que ir a Lima. Lo que pasa es que como soy una persona chiquita, que mide 1.41, mucha gente me decía ‘¿tú qué vas a poder? No vas a poder hacer nada’, y eso me hacía sentir mal. Pero eso nunca me detuvo, ya que yo siempre me dije a mí misma ‘sí puedo’, porque tengo todo. Fue así que me vine a Lima, y la verdad, no fue fácil llegar hasta acá”, cuenta a Trome.

Karol Neyra posa junto a Boby para nuestra cámara, mostrando uno de los modelos de su "Moda Frazada" que ya ha realizado. (Foto: Alan Ramírez)

SU LLEGADA A LA CAPITAL

Ya en Lima, Karol señala que consiguió un pequeño cuarto en la parte alta de Puente Piedra, y empezó a buscar opciones para poder estudiar el curso que era parte de su sueño, sin embargo, ahí vivió una de las primeras dificultades en la capital, la cual, pudo superar con mucho esfuerzo.

“Me vine sola, compré mi pasaje y viajé. Yo quería estudiar alta costura, pero no tengo los recursos. También me encanta diseñar uñas. Lo que ocurre es que cuando llego a Lima, logro conseguir un cuarto en la parte alta de Puente Piedra, y luego de eso, averigüé cuánto costaba el poder estudiar costura. En Los Olivos, me encontré que el precio para este curso era bien caro, al menos para mí, que acababa de llegar a Lima, era difícil, así que estudié cosmetología. Esto lo empecé en septiembre 2023 y ahora en septiembre del 2024 lo terminé” , nos detalla.

Karol Neyra y Boby nos muestran su vivienda, en la zona alta de Puente Piedra, posando con otro modelo de su "Moda Frazada". (Foto: Alan Ramírez)

Gracias a este estudio, Karol indica que pudo obtener un puesto en un mercado de Puente Piedra, pero el camino no sería fácil, y tuvo que afrontar una nueva dificultad.

“Yo trabajaba en el mercado, acá en Puente Piedra. Yo hacía manicure, maquillaje, pero un día en el 2023, me robaron todo. Lo lamentable es que dos señoras me robaron, me arrojaron de una moto. Me preocupé mucho en ese momento, porque yo también soy operada del seno, esto a causa del bullying que me hacían tres chicas cuando yo estaba en el colegio, y me golpeaban ahí. Sin embargo, seguí adelante, poco a poco, fui comprando todo de nuevo, y ahora también hago visitas a domicilio” , nos relata, mientras unas lágrimas se asoman por su mejilla tras recordar estos lamentables sucesos.

Además de hacer las prendas con frazadas y el maquillaje, Karol Neyra ha demostrado ser una gran artista, y con uñas postizas, también ha realizado diversos adornos, como estas peculiares y muy llamativas "flores".

“Discúlpame que llore, pero no lo hago por ser cobarde, lo hago por lo fuerte que soy, por lo que tuve que superar. Luego de que me robaron, postulé a tres Spa, para trabajar, pero me rechazaron. Me dijeron que no contrataban gente como yo, e imagino que será porque me veían tan flaquita y chiquita. En ese entonces, mi Boby estaba chiquito, pero lo abracé y lloré junto a él” , recuerda.

BOBY Y EL ÉXITO

Karol señala que empezó a publicar sus videos en el 2022, cuando hacía diseños de uñas, pero ante la dura situación que afrontó, tuvo que ir variando su contenido, como el baile.

Sin embargo, su vida cambió cuando su fiel compañero y amigo, Boby, llegó a su vida, para hacerla más feliz, para darle fortaleza, tal y como se ve en el video previo, en donde su amigo recién adoptado, ya participaba de sus videos.

“Yo siempre quise un perrito, una mascota, porque aquí en Puente Piedra vivía sola. Lo que pasa es que yo sufrí bullying en el colegio, me decían cosas orribles y nadie quería ser mi amigo. Me sentía sola, y por eso, en Jaén, me dediqué a rescatar animalitos, como perros y gatos, y llegué a tener 5 perros y 3 gatos. Ellos están ahora con mi mamá y mi papá en Jaén. Ahora ¿Cómo llegó Boby? Pues, a Boby lo adopté en setiembre del 2023. Era chiquito y tenía pulgas, nadie lo quería y hasta decían que no iba a vivir, pero acá sigue conmigo. Cuando él estaba chiquito, yo seguía con mis videos, pero como en la zona donde vivo hace mucho frío, y como tenía la frazada que mi mamá me dio antes de venir a Lima, improvisé en esa moda, porque nadie la había hecho. Así que hice mi ‘moda frazada, que te agarra con garra, y ya no sientes frío’. Y esas prendas las comencé a mostrar en mis videos” , recuerda mientras se forma una pequeña sonrisa en su rostro, al mencionar a su mejor amigo.

Karol Neyra muestra sus prendas de la "Moda Frazada" y sus "Flores" hechas a base de uñas postizas. (Foto: Alan Ramírez)

Neyra indica que si bien ha mostrado sus prendas en redes, y sus videos se han vuelto virales, por el momento solo atiende pedidos específicos, esto debido a que todo lo hace a mano.

“No es que haga esas prendas de forma masiva para vender. Sí puedo atender pedidos, si alguien me solicita una prenda. Ya he atendido algunos pedidos; pero lo que pasa es que yo demoro un mes y a veces dos meses para terminar las prendas, porque todo lo hago a mano, no tengo los equipos, y es difícil cortar la frazada ”, explica.

APARICIÓN EN LA TV

Sus videos se volvieron tan viral, que incluso ha podido exponer sus prendas en el programa ‘Mande Quién Mande’, de América TV, y María Pía Copello le compró uno de sus productos.

“Eso fue muy gracioso, porque la primera vez que me contactaron, me escribió la reportera, pero no lo creía. Sin embargo, me volvieron a llamar, y cuando contesté, me explicaron que querían hacerme la entrevista, porque me había vuelto viral en TikTok. No lo podía creer. Pero le agradezco a ‘Mande Quién Mande’ por esa bella oportunidad” , dijo.

SUS REDES

Querido lector, si estás interesado en contactar a Karol Neyra, puedes hacerlo a través de sus redes sociales:

Se volvió tan viral, que incluso Mario Hart se animó a participar en uno de sus videos de su cuenta de TikTok

