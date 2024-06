Choque Cultural India-Perú: Sunny y Ruth, la pareja emprendedora que la rompe en las redes sociales

‘Una relación a distancia, que venció fronteras’ , esa es la definición que le han dado a su matrimonio Sunny Mundriya, de la India, y la cusqueña Ruth Flores, una pareja que demuestra que dos culturas totalmente distintas pueden congeniar, se pueden superar las brechas de la comunicación, y se pueden cumplir y respetar las diferentes tradiciones.

AMOR SIN FRONTERAS

En diálogo con Trome, que los pudo visitar en su vivienda, en el distrito de Ate, Sunny nos reveló que conoció a Ruth en el 2016, mediante Facebook.

“Fui yo quien la busqué”, nos dice entre risas, mientras Ruth nos da más detalles de esta primera comunicación.

“Él me mandó solicitud. En primer momento, como lo vi sin barba, pensé que era colombiano o brasileño y lo acepté. Y ahí mismo me comenzó a hablar. Fue todo por Facebook, en realidad”, recuerda.

Ruth nos indica que desde el 2016, inició la comunicación con Sunny, aunque al inicio, solo podían comunicarse por mensaje.

Sunny y Ruth no dudan en expresar su amor, luego de haber superado tantas dificultades (Foto: Britanie Arroyo Dueñaz)

“Todo empezó en el 2016, y nos escribíamos en español. Primero por Facebook y de ahí por WhatsApp. Pero su español no era como esperaba”, dice sonriendo. “Podía escribir, pero hablar se me dificultaba”, añade Sunny.

“Al mes, después irnos conociendo así por Facebook, le dije: ‘Yo veo una relación larga contigo’. Escribía cartas también, y le mandaba fotos en las cartas. Le dije que me gustaría que sea mi esposa, y hasta ese momento, yo no sabía cómo era eso aquí, que tenía que pedirle permiso a sus padres o no. Nunca había salido de mi país, por eso no sabía cómo funcionaba. Y yo le escribí a su papá por WhatsApp. Su papá le pidió mi número, porque creo que también tenía miedo, imagino que pensaba ‘¿con quién estará hablando mi hija?’ y todo eso. Empezamos a hablar con su papá y le dije ‘sí, me gustaría casarme con su hija’. Y su papá me dice ‘bueno, es decisión de mi hija’. Empecé a hablar con su familia, interactuar con su mamá, con sus hermanos” , señala Sunny.

LAS PRIMERAS DIFICULTADES

“Hablábamos todos los días, y ella me dice ‘si no ponemos una fecha, no van a suceder las cosas, porque tenemos que poner una fecha y trabajar, para hacerlo posible’. Y de ahí empezamos a ahorrar. En 2017 terminé mi carrera, en 2016 todavía estaba en la universidad. Empezamos a ahorrar de a pocos, poco a poco, y lo hicimos posible. La primera idea era que yo viniera a Perú primero” , nos indica el ahora padre de esta familia.

Sunny revela que no pudo ser él quien visite primero nuestro país, debido a que en esos momentos en la India, el gobierno del primer ministro, Narendra Modi, sacó de circulación los billetes de 500 y 1000 rupias, obligando a la población a cambiar sus billetes en el banco, para así declararlo.

“Por ese motivo entonces no se podía viajar, y además me pedían muchos requisitos porque en ese tiempo solo era un estudiante, entonces, alguien tenía que patrocinarme, como mis padres. Yo le dije ‘mira yo intenté todo lo posible, hasta me contacté con una agencia de viajes para sacar mi visa y todo, pero no se podía. Mejor sería que tú vinieras’. Además, para peruanos es más fácil ir a la India, porque les dan una visa electrónica. Tienes que ir a la embajada, llenas tu formulario” , detalla.

Sunny y Ruth recorren las calles de su distrito, demostrando el amor que se tienen (Foto: Britanie Arroyo Dueñaz)

Ruth agrega detalles a esta parte de la historia, y si bien se le hizo fácil obtener la visa, ya que salió la eVisa, la idea de que ahora sea ella quien viaje primero a la India no le agradó a sus padres.

“Mi familia es cristiana, y cuando ya me casé con Sunny, me revelaron que ellos estaban ayunando para que yo no viajara. Y creo que les funcionó (ríe), porque mi primer vuelo se canceló”, nos cuenta.

“Ella iba a viajar el 12 de febrero, para vernos en San Valentín, y cuando ella va al aeropuerto, toda emocionada, le dicen: ‘No, tu vuelo sale mañana’. Es decir, ella iba a salir el 13, pero ese no era el problema, sino que habíamos comprado como un vuelo de aquí para España, y de España para la India. Ni siquiera eran diferentes boletos. Entonces, si viajaba al día siguiente, no había manera de poder cambiar, para ahora sí establecer de España para la India. Ese primer vuelo se perdió, pero ella ya estaba tirando la toalla” , recuerda Sunny.

“Dije ‘terminamos, no es para mí’ (sonríe). Me quedé llorando como tres, cuatro horas en el aeropuerto, por vergüenza también, porque mi papá se fue molesto. Es decir, me dejó molesto y se fue, y justo no viajo. Y yo digo ‘ahora, ¿qué hago acá? Estoy con tres maletas’. Pasaron como tres horas, me quedé llorando, y con toda la vergüenza, le llamé a mi papá y le dije ‘no he viajado’. Mi papá me cuenta ahora, que ya todo pasó: ‘Sí, yo estaba feliz que no habías ido’. Claro, lo entiendo. Ahora que soy mamá, se le entiende” , dice Ruth.

EL ENCUENTRO ESPERADO

Sunny recuerda que fue él quien le pidió a Ruth que no se rindiera, y que siguieran luchando por ese sueño de formar una familia juntos.

“Le dije que todo este tiempo que hemos hablado y hemos imaginado, hemos soñado muchas cosas, y se tienen que cumplir. Hasta el nombre de Aadhira ya habíamos pensado. Le dije que sí te entiendo que estás molesta y todo, estás desmotivada, pero vamos a darnos una oportunidad más. Entonces, juntamos dinero sacando préstamos, y de ahí reservamos vuelo para el mes siguiente, marzo. Entonces le dije, ‘vas a viajar en marzo, pero no le cuentes a nadie esta vez’, y así fue” , indica.

Tanto Ruth como Sunny revelan que sus familias no estaban de acuerdo con su unión. En el caso de él, nos señala que su familia no aprobaba que se casara con una mujer extranjera, y su padre dejó de hablarle por una semana. En el caso de Ruth, ella volvió a pedirle a su padre que la lleve al aeropuerto el 19 de marzo del 2018, algo que no tomó muy bien, pero aceptó.

“A mí papá le habían metido cosas en la cabeza, que la India era un desierto, que todo era mentira y me iban a quitar los órganos, que yo iba a ser la segunda esposa. Siempre hay prejuicios, pero yo de todas maneras viajé. No tenía miedo. Miedo sentí cuando llegué al aeropuerto y no lo vi” , recuerda.

Sunny y Ruth se casaron en la India en abril del 2018.

“Lo que pasa es que yo estaba en una capacitación en mi trabajo, y allá en la India, sí o sí tienes que llevar tu capacitación. Entonces, hablé con mi jefa y le dije ‘tengo que ir a recoger a mi novia’, pero ella pensó que era algo normal, y me dijo ‘que se hospede en un hotel’. Ahí tuve que explicarle que Ruth no hablaba el idioma, y hasta le dije ‘renuncio si quieres, pero debo ir a recogerla’. Me demoré en salir, y llegué tarde” , agrega Sunny.

“Ya cuando lo vi, fue una sensación bonita. Luego de tanto tiempo de tener una relación a distancia. Yo lo vi primero, que estaba buscándome”, añade Ruth.

UNIENDO SUS CORAZONES

Si bien el encuentro finalmente se dio, ambos debieron seguir las tradiciones de la India, y solo un mes después de su encuentro, el 15 de abril del 2018, se casaron.

“Cuando le comenté a mi familia que Ruth llegó, se molestaron. Ellos estaban molestos, me decían ‘tú vas hacer lo que te da la gana’. En mi familia hubo reunión, incluyendo a mis tíos, pero mi hermana menor ayudó bastante, porque ella les dijo ‘al menos conózcanla, porque ha venido desde tan lejos por su hijo’, y de ahí fijaron un día para conocer a Ruth. Fuimos al mercado, para comprar ropa tradicional, y el día de la reunión, vinieron mis padres con mi prima” , sostiene Sunny.

Además, recuerda la conversación que sostuvieron sus padres con Ruth, antes de dar su aprobación.

“Ellos me dijeron que querían hablar con ella, así que tuve que traducir, y ahí fue mi papá quien habló, y le dijo que en la India, el divorcio no está bien visto, y que si se casaba conmigo, me tenía que aguantar. Ella dijo que sí, y mis padres se retiraron. Ya en la noche me llamaron por teléfono, y nos dijeron ‘el 15 de abril se casan’. Ellos organizaron todo, así que fuimos, y esa fecha es nuestro aniversario”, añadió.

Si bien Sunny y Ruth se casaron por las tradiciones de la India, señalan que este año o quizás el próximo, se casen en Perú.

Producto de su amor, Sunny y Ruth se convirtieron en padres de familia de dos criaturas. Su hijo mayor se llama Rishabh, y nació en el 2020, y su menor hija es Aadhira, nacida el 2024.

“En India se suele tener un apellido, el del padre, y a veces no se usa. Antes mi nombre era Sunny, porque el apellido no se suele usar en los documentos. Y Ruth me dijo ‘si vamos a tener hijos ¿qué apellido van a tener?’. Así que hice el trámite para usar mi apellido” , explicó.

“¡Lo hice ponerse su apellido!”, sentencia Ruth.

CONQUISTANDO LAS REDES

Si bien ya habían unido sus vidas, luego vino la convivencia, y la necesidad de afrontar los préstamos que habían sacado, así como otros gastos. Lejos de ver la producción de videos como una fuente de ingreso, Ruth detalla que primero empezó a grabar videos para la red social de Facebook en la India, contando sus experiencias en el país asiático.

“Lo que pasa es que yo no podía trabajar en ese momento en la India, y como estaba aburrida en la casa, creé una página en Facebook, en el 2018, y ahí conté mis experiencias. Ahí nació ‘Choque Cultural India-Perú’. Comencé a tener seguidores, y la gente decía que suba los videos a YouTube. Entonces, como para pasar el rato, le dije que compartiéramos nuestras experiencias, y así empezamos a grabar. El primer video fue de cómo nos conocimos. Llegó a crecer en vistas. Poco a poco la gente nos hacía preguntas, y fuimos obteniendo seguidores” , detalla Ruth.

Sunny y Ruth en uno de los puestos que logran instalar, en las diversas ferias a las que acuden.

No solo eso, recuerdan que además de este material audiovisual, ambos siempre tuvieron la idea de emprendimiento, y poner un negocio. Es así que en medio de diversas conversaciones, nace la tienda Aadhira, la cual realizó su primera venta en nuestro país en el año 2019.

“En India también nació la idea de hacer la tienda Aadhira, para poder hacer envíos, pero como no sabíamos cómo hacer esos trámites, no pudo funcionar. Pero cuando ella vino al Perú, yo le envié regalos, y para esa época, ya teníamos seguidores. Entonces, digamos que nuestra primera venta fue en mayo del 2019″ , explicó Sunny.

Él recuerda que fue difícil que Ruth regresara sola al Perú, en abril del 2019, sin embargo, debido a que necesitaban más ingresos económicos, acordaron que se encontrarían lo más pronto. Es así que en diciembre de ese año, Sunny llegó a nuestras tierras, para ya no volver a irse.

Es debido a la gran cantidad de seguidores, y de compradores, que han tenido que crear dos cuentas en Facebook: https://www.facebook.com/ChoqueCultural.India.Peru/?locale=es_LA que es la cuenta “Choque Cultural India-Perú”, el cual también tiene su canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmLv0XACylgh0eROuIjaD_Q

Sunny y Ruth ya han obtenido una placa de reconocimiento por parte de YouTube (Foto: Britanie Arroyo Dueñaz)

Actualmente tienen cerca de 200 mil suscriptores, y YouTube ya les entregó una placa de plata en reconocimiento a su popularidad.

No solo eso, se hicieron tan reconocidos en las redes, que la CNN en Español también les hizo una entrevista, en la cual se buscaba comprender mejor la convivencia entre los matrimonios que existen entre personas latinas y de Asia.

Sunny y Ruth en CNN en Español.

Además, su tienda Aadhira también tiene su cuenta en Facebook: https://www.facebook.com/Aadhiratiendahindu/

Al respecto, Sunny nos cuenta que los productos más solicitados por sus seguidores son aretes, collares, y todo lo relacionado a la bisutería, además de ropa. “Nuestros clientes, en su mayoría, son mujeres. Diría que el 98 % son mujeres”, nos señala.

“Normalmente vendemos en Lima, y cuando nos piden de provincia, hacemos los envíos. Ya cuando vamos a los festivales, hacemos las ventas de forma presencial con nuestros clientes”, agrega.

ES UN PERUANO MÁS

El 7 de junio del 2023, Sunny logró recibir su nacionalidad peruana. Precisamente, confesó a Trome que si bien la comida de su país y la nuestra tiene grandes diferencias, es un fanático de nuestra gastronomía.

Sunny Mundriya recibió su nacionalidad peruana en junio del 2023

“Me siento muy afortunado de tener dos gastronomías. Desde que Ruth me empezó a cocinar comida peruana, me encantó todo. Hizo Arroz con Pollo, Chaufa, Olluquito, Pollo Saltado. No podría elegir una sola comida, aunque me gusta el Tacacho. Solo evito comer las carnes rojas. Lo que no me gusta es el rachi, que son las tripitas. Y en el caso de los dulces, me gustan mucho los picarones y la mazamorra morada. Ahora, no tomo mucha gaseosa, pero si tomo, sí prefiero la Inca Kola por encima de la Coca Cola” , enfatiza.

Además, en cuanto a temas musicales, Sunny revela que también es fanático de la cumbia, especialmente del Grupo Cinco, Agua Marina y Corazón Serrano.

“Me gusta Corazón Serrano y el Grupo Cinco. He ido al concierto de Corazón Serrano, pero me falta ir a un concierto de Grupo Cinco. También me encanta Agua Marina, y también quisiera ir a su concierto” , detalla.

Sin embargo, en el caso de las jergas, al inicio, le costó acostumbrase.

“Al principio, cuando conocí a Ruth, yo hablaba el español de España. Decía vuestro y cosas así. Ya de ahí me fui acostumbrando. Ahora ya entiendo las jergas y el contexto, pero al inicio, el que me sorprendió bastante es lo que dicen los conductores en las combis, que decían ‘batería’. Pensaba que se referían a que tenía cara de tambor. Causa, también me sorprendió. Luego están las jergas de comida, como ‘qué papaya, qué piña, que palta’, porque el peruano siempre piensa en comida, hasta en las jergas. Pero ya me acostumbré” , sostiene con una sonrisa.

Estos son algunos de los productos que Sunny y Ruth venden a través de su tienda (Foto: Britanie Arroyo Dueñaz)

SUS LABORES

Sunny estudió las carreras de Ingeniería Mecánica y Turismo y Negocios Internacionales, mientras que Ruth estudió fisioterapia y cosmiatría, aunque actualmente son dos emprendedores que vienen buscando hacer crecer su negocio en el país.