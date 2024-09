Hace algunos años, entrevistamos a Brandon Altamirano, pues había ganado el título del Mejor Anticuchero en el concurso de Gastón Acurio y tenía un local en Surquillo. Sus inicios fueron duros, empezó con una parrilla prestada en la puerta de su casa, en Villa María del Triunfo. Ahora, ‘Anticuchos Bran’ es una marca exitosa y se expandió a otros distritos con franquicias.

Después de la última entrevista que te hice, ¿cómo ha cambiado el Brandon de ese entonces al que es ahora?

El aprendizaje de todos estos ocho años y la gran responsabilidad de tener un negocio de este nivel. Al inicio eran los anticuchos de Surquillo, pero ahora hemos crecido y muchas personas lo conocen. El Brandon que conociste tenía un poco de temor en dar el siguiente paso.

¿Cuál dirías que es el secreto para seguir creciendo?

No abandonar el negocio, estar siempre pendiente, pues nadie hará las cosas como uno realmente quiere que salga. No he parado durante estos largos años, es mucho sacrificio. Se trabaja con mucha responsabilidad porque cada cliente que viene de lejos tiene que irse con esa gran experiencia; de lo contrario no volverá.

Hace algunos años, quisiste crecer, abriendo otro local en Miraflores, pero no funcionó, ¿qué pasó?

El local era grande y entramos con propuestas diferentes. Fue un gran aprendizaje para mí, porque entendí que no debo acelerarme y mucho menos entrar en sociedad con otras marcas, porque alguno de los dos se va a colgar del otro, teníamos diferencias en cocina, vino pandemia y se tuvo que cerrar.

A algunos cocineros no les gustan las franquicias, pero a ti te está yendo muy bien…

Yo no quería franquiciar, pero siempre venía una persona de franquicias y yo siempre lo sacaba, hasta que un día me dio una buena proposición, lo conversé con gente que estaba en el medio y me aconsejaron ir con cuidado y me arriesgué.

¿Cómo haces para que tu marca no falle con una franquicia?

Tengo un equipo de operaciones que se encarga del tema financiero, un especialista en franquicia, el chef que hace las visitas a todos los locales. En el tema de aderezos, capacito a todo su personal. Tenemos el producto estandarizado y mandamos todo por peso.

Los clientes llegan desde las 5:30 de la tarde y hacen largas colas. Foto: Joel Alonzo.

Si una de casa quiere poner sus anticuchos en la puerta de su casa, ¿qué debe tener en cuenta?

Yo salí con una parrilla prestada y la tenía impecable. Lo primero es que tenga todo limpio, que le guste la cocina y no solo vea solo como negocio porque es mucho trabajo, tener buenos insumos.

Si viene una gran empresa y quiere comprar tu marca, ¿la venderías?

No.

¿Cuál ha sido el consejo que te dio Gastón Acurio?

Gané el concurso a mis 22 años, el señor Gastón me dijo: “Bran, no me vayas a defraudar, estoy apostando todo por ti”. Me mandó a capacitarme a todos los sus restaurantes, me hizo limpiar baños, lavar platos y después cocinar. Hoy me invita a compartir su mesa con otros cocineros. Y quiero que siga orgulloso de mí.

¿Qué haces para que tus clientes regresen?

La atención es importante, las chicas están capacitadas para hacer sentir a los clientes como en su casa, cuando hay colas salgo a invitar picarones y a conversar con ellos. Les regalo detallitos para que estén contentos.

Los anticuchos han superado las expectativas de peruanos y extranjeros. Foto: Joel Alonzo.

¿Qué se debe tener en cuenta para tener un negocio exitoso?

Tener los pies plantados en la tierra, cuando era joven y llegaba el dinero, cometí el error de dejar el negocio y eso no se puede hacer. Cuidar los insumos, ser humilde. Seguir sus sueños, yo quería tener un local cuando estaba en la calle y lo conseguí.

¿Cómo te ves en un par de años?

Un Bran más profesional en este mundo de la cocina, me gustaría culminar un estudio para no solo quedarme en anticuchos y tener más locales y quizás llegar al exterior.

RAPIDITAS:

‘Qué no hacer en un negocio?

No fiar, no prestar plata, no se puede regalar nuestro esfuerzo. No se puede regalar el esfuerzo.

