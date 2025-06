LO TIENE PRESENTE. Sergio Pérez-Luna es el hijo mayor de Álamo Pérez-Luna, reconocido periodista que falleció en abril de este año. En entrevista con Trome, el primogénito del conductor de TV contó que, pese a no compartir la misma pasión, su padre fue un punto clave para no abandonar sus sueños.

Sergio explicó que su padre siempre lo llevaba por varios restaurantes para que pueda desarrollar su paladar y nutrir su vocación, la cual terminó desarrollando en Le Cordon Bleu. “ Él sabía que yo quería ser cocinero, toda la vida quise serlo ”, agregó.

No solo eso, Sergio remarcó que su padre le inculcó la disciplina con el trabajo, lo que permitió que sea riguroso con todos los proceso, dando siempre el 100%.

Sergio Pérez-Luna no abandonó sus sueños pese a los fracasos

El hijo del Álamo reconoce que un emprendimiento no siempre significa el éxito asegurado, ya que tuvos fracasos, pero no se rindió en sus sueños y se reinventó. Actualmente, sus panes rellenos de masa madre son inconfundibles.

Sergio Pérez-Luna, es el hijo mayor de Álamo

“El comienzo de nuestro emprendimiento fue algo caótico, empezamos haciendo galletas, pero no pegó. Luego hice ajíes y era un niño muy pequeño (...) Tocamos fondo, y nos tocó reinventarnos con el mundo de la panadería ya cuatro años”, agregó.

Finalmente, Sergio da un consejo importante para todos los emprendedores, no temer al fracaso. “Yo creo que debemos cometer muchos errores en este camino para aprender. Yo no sería la persona que soy si no hubiera aprendido a solucionar muchos inconvenientes, es un reto salir adelante y saber para qué eres bueno”, sentenció.