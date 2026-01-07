Como todos los años, el 7 de enero se celebra el Día del Coleccionista en Perú y en otros países de habla hispana, y como parte de las celebraciones por este día especial, Trome pudo dialogar con Jorge Vásquez, conocido mundialmente en el mundo otaku como ‘Jorge de Pegaso’, quien posee dos Récord Guinness al ostentar la colección más grande del mundo de la franquicia de ‘Saint Seiya’, también conocida como ‘Los Caballeros del Zodiaco’.

ESTILO DE VIDA

Jorge nos revela que dedicarse a ser coleccionista es un estilo de vida, el cual requiere bastante sacrificio, y mantener siempre activa una gran pasión.

“Objetivamente, ser coleccionista es recopilar una serie de piezas de una misma franquicia o categoría. Pero el mundo del coleccionismo es más que eso, ya que para mí, es un estilo de vida muy emocionante, en el cual puedes llegar a conocer una franquicia profundamente . Tengo amigos que me comentan que son muy felices encontrando la pieza que le faltaba, buscando en ferias locales un disco o un libro para su colección. El coleccionismo sin duda va más allá de solo juntar cosas ”, nos cuenta.

Además, Jorge nos señala que este tipo de actividad ha crecido de forma considerable en el país, y ahora es mucho más fácil buscar algunos objetos, gracias a la ayuda de Internet.

Jorge Vásquez Flores, 'Jorge de Pegaso', muestra el dibujo hecho a mano por Masami Kurumada, y que ahora formará parte de su museo.

“Sí (ha crecido el coleccionismo), y no solo en el Perú, sino en el mundo (…) Si es complicado o no ser un coleccionista en Perú, eso depende de lo que colecciones. En mi caso, que son figuras de Saint Seiya, sí es complicado, ya que a Perú no llegan muchas cosas de la franquicia, y si llegan, tiene unos precios muy elevados. Sin embargo, con la ayuda de Internet, es mucho más fácil ser coleccionista de Saint Seiya ahora, que tiempo atrás ”, apuntó.

Jorge de Pegaso posa junto a fans, frente al mural que ha preparado en la pared de su vivienda.

UNE FAMILIAS

Jorge nos revela que uno de los puntos importantes del coleccionismo, es que muchas veces permite a los coleccionistas el poder compartir su pasión con sus hijos y con sus familiares.

Jorge Vásquez Flores, 'Jorge de Pegaso', junto al actor japonés Arata Mackenyu, quien interpreta a Seiya en la película Live Action.

“Actualmente los que compran más juguetes son los adultos que los niños, Incluso las empresas como BANDAI o HASBRO, piensan más en el público adulto que infantil. Es bonito ver que en la actualidad, el coleccionismo permite a muchos adultos compartir su pasión con sus hijos y su familia ”, agregó.

Francisco León (Japan Geek) junto a Jorge Vásquez (Jorge de Pegaso) reunidos en Japón. (Foto: Facebook 'Jorge de Pegaso')

OBJETOS RAROS

Jorge de Pegaso nos reveló que tiene varios objetos raros dentro de su colección, como un juego original de vajillas de porcelana, un Bearbrick de Seiya (es como un oso gigante de plástico), un Shikishi (dibujo original) r ealizado por Masami Kurumada (creador de Saint Seiya) , la primera figura ‘Saint Cloth Series’ de Seiya de Pegaso, la primera revista en la que apareció la historia de ‘Saint Seiya’ por primera vez, y un juego de Súper Nintendo de Los Caballeros del Zodiaco, aunque con la imagen del anime de ‘Yu Yu Hakusho’.

Shikishi (dibujo original) realizado por Masami Kurumada (creador de Saint Seiya), y que fue enviado a Jorge Vásquez (Jorge de Pegaso).

Vajillas de porcelana de los Caballeros Dorados de 'Saint Seiya' (Los Caballeros del Zodiaco), que forma parte de la colección de Jorge Vásquez (Jorge de Pegaso).

Bearbrick de Seiya de Pegaso, que forma parte de la colección de Jorge Vásquez (Jorge de Pegaso).

Primera figura ‘Saint Cloth Series’ de Seiya de Pegaso, que forma parte de la colección de Jorge Vásquez (Jorge de Pegaso).

Jorge Vásquez Flores, 'Jorge de Pegaso', posa con la revista de la 'Weekly Shonen Jump' en la que se publicó el primer número de 'Los Caballeros del Zodiaco' en Japón (Foto: José Carmen)

Juego de Súper Nintendo de Los Caballeros del Zodiaco, aunque con la imagen del anime de ‘Yu Yu Hakusho’, que forma parte de la colección de Jorge Vásquez (Jorge de Pegaso).