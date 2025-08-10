Jorge Chamorro es un director de cine peruano que vive en Lince, fundador de la productora ‘Mandarina Perú’; y este mes, tras varios años de arduo trabajo con su empresa audiovisual, ya presentó su primera película (largometraje) ‘La Disciplina del Silencio’ en diversos centros culturales en el país.

‘Trome’ pudo dialogar en exclusiva con este emprendedor del entretenimiento, quien lleva 20 años realizando diversas producciones en el país, y en esta conversación, Chamorro deja en claro una cosa: No se necesita de un millón de dólares para hacer una película de calidad en el país, siempre y cuando se cuente con un buen guion, y un gran equipo de trabajo.

Háblanos un poco de ti, Jorge

Mi nombre completo es Jorge Luis Chamorro Pomajambo , tengo 49 años, y vivo en el distrito de Lince. Estudié Comunicación Audiovisual en la Universidad San Martín de Porres, y actualmente tengo dos hijos varones.

Nos comentabas que tienes una productora

Sí, se llama ‘Mandarina Perú’. Ya tenemos 20 años en el mercado audiovisual, y trabajando de la mano con el Centro Cultural de España.

¿Qué producciones tuyas habremos visto en televisión nacional?

Con la productora hemos hecho múltiples videoclips para bandas reconocidas, como por ejemplo ‘Los Protones’, ‘El Hombre Misterioso’, ‘Veronik’, ‘Damaris’, ‘LeuZemia’. Principales bandas y artistas independientes han pasado por la productora. También hemos hecho exposiciones de arte audiovisual importantes, siempre con la asociación del Centro Cultural de España. Y también en la televisión han pasado mis cortometrajes en canales de televisión como ‘TV Perú’ o ‘Plus TV’, que se llamaba antes ‘Antena’ de España.

¿Cómo así te decidiste a estudiar para convertirte en director de cine?

Bueno, el cine y la literatura son parte de mi profesión de comunicador audiovisual. Ahora, si nos referimos a una película que me haya influenciado también, tendría que decir ‘Pulp Fiction’. Otra que me influenció bastante fue la serie peruana ‘Gamboa’, y los videoclips de ‘Disco Club’. Todo eso me motivó a la creación audiovisual.

Además de esa influencia, ¿tienes películas favoritas a nivel mundial, latinoamericano y en el mercado nacional?

Tengo varias películas favoritas, pero si tuviera que decir una, sería ‘Crash, extraños placeres’, de David Cronenberg porque es muy inquietante. En el caso de Latinoamérica, me gusta mucho la película uruguaya ‘25 watts’ de Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella, por su frescura y pasión por hacer cine. Y si hablamos del Perú, elegiría ‘Metal y melancolía’, de Heddy Honigmann. Es sólida en su construcción, cruda, revela una Lima de inicios de los 90 que parece un campo de batalla.

Si bien estas son las películas que más te gustan ¿Te animas a decir cuáles son para ti las mejores películas que has visto? Siendo más crítico

Uno de los mejores films de todos los tiempos es ‘El Padrino’. No solo la primera parte, también lo es ‘El Padrino 2’. Son films completos en todos sus aspectos: Guion, dirección, actuaciones. Como mejor película latinoamericana, creo que puede ser ‘El secreto de sus ojos’, de Juan José Campanella, por su pulso narrativo. En el caso del Perú, creo que pueden ser ‘Caídos del cielo’ o ‘La Boca del Lobo’, de Francisco Lombardi.

Tomando en cuenta las películas que elegiste a nivel global, como ‘Crash, extraños placeres’ o ‘El Padrino’ ¿Crees que es posible que en el Perú se realicen películas de esa misma calidad?

Claro que podemos hacer grandes cosas, estamos en un proceso de construcción como industria. Hay que trabajar mejores guiones, además de promocionar y distribuir mejor. Y que la empresa privada apueste más.

En tus 20 años realizando todo tipo de producciones, dinos ¿qué tan difícil es hacer una película en el Perú?

Yo me considero un pequeño empresario vinculado a lo audiovisual, pero me parece que es viable hacer cine en el Perú, siempre y cuando salgamos del modelo clásico, que es pensar que necesitamos 1 millón de dólares para hacer una película, y no es así. Se pueden hacer producciones profesionales con presupuestos acorde a la producción que uno tiene en mente. Se puede postular a ayudas tanto con el Estado como también con la empresa privada. Pero creo que es posible hacerlo, siempre y cuando uno sea consciente del guion que tiene, del nivel de producción al que quiere llegar, y también el modelo de cómo distribuir (su producción). Cada vez cada es más factible hacer una producción de calidad, pero hay que cambiar un poco el chip del modelo tradicional, de si no tengo 1 millón de dólares , no hago una película. Me parece que ya está caduca esa premisa.

‘LA DISCIPLINA DEL SILENCIO’

Háblanos ahora de tu película: ¿Qué vamos a ver en ‘La Disciplina del Silencio’?

La película aborda la soledad y el silencio como formas de resistencia en una sociedad como la nuestra. Es una película que habla sobre el destino, sobre los mensajes que nunca llegan o llegan tarde. Habla de cómo se convive y se resiste, en una Lima distinta, en una Lima un poco fantasmagórica, en una Lima post moderna. La película básicamente tiene tres historias, y sus personajes resuelven sus problemas en silencio, y también poniendo como un propio soundtrack. Y este soundtrack está basado en rock peruano.

¿Qué historias veremos en esta producción?

En la primera historia, que la protagoniza Katerina D’Onofrio y Pelo Madueño, se aborda el tema de la maternidad tardía. La segunda historia la protagonizan Gisela Kundmüller y María Jacinto. Son dos chicas muy jóvenes que van a sufrir, un poco, las consecuencias de la libertad, sobre todo la libertad sexual. Y la tercera y última historia la protagoniza Lita Baluarte, Yamile Caparó, y aborda acerca de cómo una madre soltera resuelve los problemas para sacar adelante a su familia.

¿Cómo así te inspiraste para escribir este guion?

Hace por lo menos 20 años, me dedico a la literatura de ficción. Escribo literatura de ficción y guiones. Entonces, digamos que la película la construí en tres historias que tuvieran como hilo conductor la soledad y el silencio en una Lima actual. Me inspiré un poco en lo que pasa a nivel generacional, en donde creo que estamos en un momento en el que hay mucha soledad, tanto en los jóvenes, en los seres humanos en general, producto de los cambios en el mundo. Y es en esta soledad, que las personas resuelven sus propios conflictos en medio de ese silencio, pero muchas veces las personas pueden estar solas, pero no se sienten solas, sino todo lo contrario: Se sienten bien solas, pero resuelven sus problemas en silencio. Y también como que cada uno tiene un soundtrack para resolver sus conflictos. Creo que esto está inspirado en un momento que está pasando en la sociedad, en donde hay mucha soledad, producto de la tecnología también, en donde, de alguna manera, las personas están viviendo su propio destino en un silencio que muchas veces les permite salir adelante, frente a todas las problemáticas que hay. Lo resuelven a como dé lugar y bajo sus propias reglas.

¿Qué tan difícil fue realizar esta producción?

Fue como salir un poco del modelo tradicional y poder financiarla con recursos privados, y avanzar historia por historia, en un lapso de 2 años y medio. Fueron 6 meses de preproducción, luego realizo la primera historia. De ahí fueron otros 6 meses de preproducción, realizo la siguiente historia; y así se hizo con la última historia. Trabajamos un grupo de 20 personas, financiados por instituciones privadas, y también Centros Culturales con los que trabajamos. Así se pudo realizar una película en ese lapso, saliendo un poco de la estructura, del modelo tradicional, y siempre con este espíritu independiente. Es una suerte de declaración de principios para hacer cine de manera profesional, pero sin la rigidez que te da el hacer una producción comercial.

¿Cómo piensan distribuir la película?

Nuestra estrategia es circular, distribuir, promocionar, a nivel nacional, a partir de la red de centros culturales en el Perú, nuestra película. Vamos a realizar una gira nacional que empieza la primera semana de agosto en Trujillo, la segunda semana de agosto en Cusco, la tercera en Arequipa y la última semana de agosto en Lima, en el preestreno y el estreno en el Centro Cultural Británico de Miraflores. Luego continuamos la gira en septiembre en Cajamarca, volvemos a Arequipa, y seguimos en Lima, en el Centro Cultural de la Cancillería Inca Garcilaso; y así nos hemos planteado una gira de por lo menos tres meses, a nivel nacional y en Lima. Entonces, es una suerte de nuevo modelo de promoción y distribución de una película a partir de la red de Centros Culturales en el país. Lo bueno de trabajar con los Centros Culturales es que uno lleva la data digital, la proyecta, y uno mismo se la lleva. No hay posibilidad de algún tipo de piratería, porque en los Centros Culturales hay seguridad y se vela porque que no se filme, ni se hagan fotografías, ni nada que involucre el registro de una película. Es por eso que estamos trabajando con Centros Culturales formales como el Británico, como el ICPNA, como el Centro Cultural del Banco de la Nación, el mismo Ministerio de Cultura en Cusco.

Entonces, para este año ¿no ingresarían a los cines de salas comerciales?

Dentro de la estrategia está que la película se vea a nivel nacional, para que meses después, con evidencia y estadística, podamos negociar en otros términos con salas comerciales. Porque entrar de buenas a primeras a competir, en tiempos en donde hay películas de la gran industria norteamericana, sería iluso. Nuestra estrategia es estar girando por lo menos 3 meses en Centros Culturales formales a nivel nacional, y que eso genere una buena cantidad de comentarios, de asistentes, que nos permita luego poder negociar con canales streaming o con salas comerciales. Pero lo importante para una película es que tenga vida los primeros meses o el primer mes, porque ese es el gran problema de las películas peruanas. Cuando están en salas (comerciales), se quedan una semana o dos y la película se diluye. Entonces, nuestra estrategia es rotar a nivel nacional, que lo vea la gran cantidad de personas en lugares culturales, artísticos, y así se pueda generar un boca a boca y también comentarios de la prensa, y poder llegar con otros términos a negociar salas comerciales. Entonces sí, definitivamente que ese plan sería interesante entrar a las salas comerciales a fines de año o inicios del 2026.

Cuando mencionas canales streaming ¿hablas de Netflix, Amazon?

Hay plataformas digitales de streaming que están abocadas al cine independiente, y esas también tienen su propio modelo de negociación. Por ejemplo, ‘Retina Latina’ o ‘Cine Aparte’, que son plataformas independientes, que tienen un modelo de negociación distinto al de las comerciales. Esto es importante anotarlo, porque nuevamente, si uno es consciente del nivel de producción al que está dirigido, uno va a saber exactamente dónde colocarlas.

LA PRODUCCIÓN NACIONAL

¿Qué opinas de la producción nacional que se hace actualmente?

Creo que, lamentablemente, muchas películas comerciales peruanas y series comerciales televisivas, no apuestan a historias mejor pensadas, no arriesgan con historias originales. Creo que hay un problema con los guiones, con los guionistas de películas comerciales, y con las series de televisión comerciales, porque apuestan a una fórmula para no perder dinero, y creo que en esa fórmula, lo que tenemos son producciones mediocres o producciones predecibles, y no hay nada peor que algo predecible, porque el espectador sabe de qué va y ya no le resulta atractivo.

¿Qué otras observaciones harías?

Yo creo que lo que debería suceder, es apostar por nuevos guiones, nuevas historias, arriesgar por una nueva generación de realizadores, guionistas, porque en lo que sí hemos crecido, es a nivel técnico. Cuando me refiero a nivel técnico, hablo de cinematografía, en cuanto a artes, incluso hay actores muy buenos, pero que los vemos en el teatro o los vemos en cortometrajes, pero no los vemos en largometrajes, en series, tampoco los vemos en novelas, porque lo que se busca, parece, es más un rostro agradable o conocido; y se suele hacer esto por encima de alguien con oficio, con preparación, para para trabajar un personaje complejo. Tenemos muchos personajes planos y no personajes complejos, porque también no hay guiones o historias que le permitan al actor brillar. Cuánto extrañamos actores como Diego Bertie, cuánto extrañamos actores como el mejor momento de Gianfranco Brero o Gustavo Bueno o el mismo Christian Meier, o Pietro Sibille en ‘Días de Santiago’, pero parece que ya no tenemos historias y actores que nos recuerden esas etapas de los 90 o inicios de siglo.

¿Crees que el poco apoyo que se dice que hay de parte de la empresa privada y el Estado también influye?

Creo que estamos pasando por un recambio generacional y también un cambio en las estructuras de hacer audiovisuales, y eso lo demuestra la concurrencia de chicos, jóvenes y adultos a los espectáculos artísticos y culturales, de carácter independiente o alternativo. Lo que sucede es que no se visibiliza lo suficiente, y también no se le da la debida atención, por parte de la empresa privada, y tampoco por parte del Estado. Por ejemplo, el Estado o el Ministerio de Cultura, debería promocionar no necesariamente lo que resulta ganador de un concurso, sino también ser un ente facilitador de distribuir, promocionar a nivel nacional, utilizando también el mismo canal del Estado, y también promocionándolo en sus diferentes sedes a nivel nacional. Es decir, ser una institución que promueva propuestas. Y también lo debería hacer la empresa privada, porque si la empresa privada empieza a ver los nuevos contenidos, entonces vamos a estar ante un escenario un poco más activo, más variado, porque el espectador lo que necesita son alternativas, y no las tiene; y lo que tiene, es un poco lo que sale en la cartelera comercial. Pero no necesariamente eso es lo que mueve a un país.

Además del poco apoyo ¿crees que también hay otro tipo de trabas?

Mucho se dice que nuestra economía es informal. Pero es informal, porque cuando se quiere formalizar el empresario, se encuentra con una serie de barreras. Lo mismo pasa en la oferta cultural. Cuando hay ofertas culturales que quieren llegar al público, hay muchas trabas que le impiden hacerlo, que pueden ser desde burocráticas, administrativas, o económicas. Tiene que haber un sinceramiento en la sociedad, en donde instituciones públicas y privadas empiecen a ver la cultura como una alternativa de mejora. La cultura es lo que mueve un país. Un país que no crea es un país que no crece; un país que no produce cultura, o arte, es un país que está inerte.

Hablando del mercado nacional, vimos esta película ‘Vaguito’, y la polémica que se generó por la calidad de esta producción, y por si la ayuda social que se prometió, se cumplió. ¿Qué opinas de esto?

Lo que yo sé es que la película recaudó buenos fondos, pero claro, por el tema de ayuda a los animales. No podemos considerar que sea una película de calidad, pero sirvió para ayudar a los animales. Ahora, yo no sé qué suerte corrió esa ayuda, pero si hubo convocatoria de gente fue por porque sí caló en el público, es decir, sí funciona hacer una película cuyos ingresos ayuden a una buena causa.

Es decir, si haces una película para ayuda social ¿igual debes velar por ofrecer un producto que sea de calidad?

Esa es la norma. Primero, hacer una producción de calidad, un guion original, o una adaptación, digamos, atractiva. Ahora, que luego esa película sirva para para un bien social, ya es otro asunto. Pero creo que, sobre todo, el público se merece una producción de calidad, y también ser consciente de cuál es tu nivel de producción.

Por otro lado ¿qué opinas de la producción que viene preparando ‘Ninakami-Estudio de Animación’? En YouTube se ha visto el avance de una producción animada, con el estilo de anime, llamado ‘El Regreso de los Dioses’.

Creo que un trabajo como ‘El Regreso de los Dioses’ demuestra el buen momento que pasa el audiovisual peruano, pero creo que, con un poco más promoción, y también de inversión, pública y privada, bien focalizada, se puede consolidar e ir creciendo nuestra industria. Felicito la calidad del trabajo, y que seguramente esto irá de la mano con el desarrollo de la Inteligencia Artificial, en muchos tramos del desarrollo de esta producción. Quiero felicitar a Omar Antonio Vallejos Vega, y me parece que este trabajo lo hizo para una maestría en Kioto, pero he visto a Karen Zielinski en el sonido. Esperemos que reciban más apoyo.

FECHAS DE PRESENTACIÓN

Las fechas y los lugares donde se presentará ‘La Disciplina del Silencio’ son:

Trujillo: 8 agosto en el Centro Cultural del Banco de la Nación // 9 agosto en El Cultural de Trujillo.

8 agosto en el Centro Cultural del Banco de la Nación // 9 agosto en El Cultural de Trujillo. Cusco: 14 agosto en el Centro cultural Pukllasunchis // 15 y 16 agosto Centro cultural Accomocco del Ministerio de Cultura.

14 agosto en el Centro cultural Pukllasunchis // 15 y 16 agosto Centro cultural Accomocco del Ministerio de Cultura. Arequipa: 19 y 21 agosto en el Cine Umbral.

19 y 21 agosto en el Cine Umbral. Lima: 25 y 26 agosto Centro Cultural Británico de Miraflores.

