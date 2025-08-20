Para muchos emprendedores, estar lejos de su negocio —ya sea una tienda, un taller o un puesto— es como perderse todo el chisme. No saber qué productos se agotaron, cuánto se vendió o si la caja cuadró es un dolor de cabeza, con llamadas, mensajes y horas de espera.

LA TECNOLOGÍA ES CLAVE PARA CRECER

Según el informe Tendencias Globales de Talento 2025, el 70% de las empresas en Perú ya entendió que la tecnología es clave para crecer y evolucionar. Por eso, ahora existen soluciones que te ayudan a manejar tu negocio desde cualquier lado, como la nueva app de Bsale, disponible para iOS y Android. Está hecha para que las pymes y emprendimientos puedan chambear de forma ágil y eficiente.

“Queremos que el emprendedor pueda moverse sin perder de vista lo que pasa en su negocio. Si estás negociando con un proveedor, puedes saber al instante qué productos ya no tienes en stock, sin llamadas ni esperas. Tu negocio siempre contigo”, comenta Carla Follegatti, Country Manager de Bsale en Perú.

VENTAJAS DE LA APP PARA TENER EL CONTROL DE TU NEGOCIO

Inventario al toque: Usando la cámara de tu celular, escaneas los productos y actualizas el stock en tiempo real. ¡Así evitas que te quedes sin mercadería y pierdas ventas!

Usando la cámara de tu celular, escaneas los productos y actualizas el stock en tiempo real. ¡Así evitas que te quedes sin mercadería y pierdas ventas! Cierre de caja sin falla: El cierre diario detecta cualquier diferencia al instante y evita pérdidas. Así te aseguras que toda la plata cuadre.

El cierre diario detecta cualquier diferencia al instante y evita pérdidas. Así te aseguras que toda la plata cuadre. Maneja tu negocio a distancia: Con la app en la mano, toda la información está lista para que la consultes desde donde estés. En una reunión, de viaje, de vacaciones o incluso pasando tiempo con tu familia, puedes ver cuánto has vendido, qué productos reponer y cómo están tus sucursales o vendedores.

EL SOPORTE QUE NECESITAS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO

Además, la app te da soporte directo, te permite crear y compartir documentos con tus clientes desde el celular, te manda notificaciones de ventas en tiempo real, te deja revisar el estado de tus clientes y te da reportes actualizados para que tomes decisiones rápidas y seguras. Por eso, si eres pyme o emprendedor, es clave que aproveches estas herramientas para estar al día y hacer que tu negocio crezca sin parar.