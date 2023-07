De acuerdo al informe State of AI in the Enterprise, publicado por Deloitte en 2019, el 57% de los líderes empresariales cree que la Inteligencia Artificial (IA) transformará su empresa en los próximos tres años. Actualmente, la implementación de esta tecnología viene creciendo a nivel mundial en las empresas sin importar el rubro o segmento. Por esta razón, los colaboradores reciben capacitaciones e investigan proactivamente el uso de las aplicaciones o herramientas con IA para realizar un trabajo efectivo en menor tiempo.

En ese sentido, la marca ZTE ofrece una serie de recomendaciones sobre las apps que utilizan Inteligencia Artificial para potenciar el rendimiento y productividad en el trabajo desde un smartphone:

GOOGLE ASSISTANT

El asistente virtual de Google permite realizar consultas por voz, controlar los dispositivos inteligentes del hogar u oficina, crear recordatorios, eventos, listas de tareas o notas y acceder a información personalizada según las preferencias del usuario. Es importante recalcar que mientras más se utilice el aplicativo hay un mayor consumo de energía. Por lo que es fundamental disponer de un dispositivo con gran batería como ZTE V40 Vita que posee 6,000mAh con carga rápida de 22.5W asegurando horas de trabajo sin necesidad de conectarlo a la corriente.

MICROSOFT OFFICE

Para aquellas personas que necesitan estar conectados o tener acceso a los documentos del trabajo, la suite ofimática de Microsoft ofrece funciones de Inteligencia Artificial que permiten mejorar la calidad y el diseño de los documentos, presentaciones u hojas de cálculo, así como traducir, dictar o transcribir textos, entre otras opciones. De esta manera, se logra salir de una emergencia de manera rápida y portable desde el teléfono.

DEEPL

Hay ocasiones en donde la rapidez es esencial, sobre todo en actividades de último minuto, para realizar entregas o reportes en otros idiomas como inglés, portugués, etc. Por esta razón, DeepL traduce automáticamente textos y archivos hasta en 26 idiomas, sin perder su significado. Es intuitivo, fácil de usar y gratuito.

El software inteligente es muy útil para redactores, ya que aumenta su productividad al máximo y brinda un glosario que permite corregir palabras directamente. Para utilizar la app de la mejor manera sin inconvenientes de almacenamiento o lag, ZTE V40s es la mejor alternativa debido a los 128GB de ROM, procesador Octa-Core y 11GB de RAM Dinámica (6GB de RAM físico más 5GB virtual) que prometen brindar la mejor experiencia de uso al laborar.

CAMSCANNER

Esta aplicación convierte el smartphone en un escáner portátil que digitaliza cualquier documento en formato PDF o JPG. Igualmente, CamScanner utiliza la Inteligencia Artificial para mejorar la calidad de las imágenes, recortar bordes, eliminar sombras y ajustar brillo y contraste.

Además, se puede añadir anotaciones, firmas o marcas de agua a los documentos escaneados y compartirlos vía correo electrónico o en la nube. De igual forma, para conseguir documentos con mayor definición, se recomienda una buena cámara como la de ZTE V40 Design que posee una principal de 50MP con IA.

EVERNOTE

Durante las reuniones, que se dan a lo largo del día, es fundamental apuntar todos las tareas y recordatorios. Por ello, se diseñó la herramienta Evernote, ya que permite crear y organizar notas de todo tipo, desde textos hasta imágenes, audios, vídeos y sincronizarlas en todos los dispositivos. Asimismo, cuenta con funciones de IA que facilitan la búsqueda, etiquetado y reconocimiento de texto escrito a mano.

ADOBE PHOTOSHOP EXPRESS

Para los creadores de contenido o creativos que se encuentren en la calle y necesiten editar de último minuto, Adobe Photoshop Express es la solución. La aplicación permite editar y retocar fotos desde el celular con una gran variedad de filtros, efectos y herramientas.

Gracias a la IA, puede detectar y corregir automáticamente los defectos de las imágenes, así como sugerir mejoras según el estilo y contenido. Para un funcionamiento estable, lo ideal es considerar dispositivos como ZTE V40 Pro que viene equipado con un procesador Octa-Core y 10GB de RAM dinámica (6GB de RAM físico más 4GB virtual).

Estas aplicaciones son solo algunos ejemplos de cómo la Inteligencia Artificial (IA) puede potenciar el trabajo desde el teléfono. Por ello, los profesionales deben aprender y utilizar estas herramientas con la finalidad de reducir el tiempo de trabajo y generar un valor diferencial dentro del mercado laboral.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Organiza tu inventario y aumenta tus ventas: estrategias para pymes y emprendedores

¿Tienes una pequeña o mediana empresa? ¡Sigue estos consejos para tener una logística eficiente!

Facility Management: 4 tendencias tecnológicas de gestión para el éxito de las empresas peruanas