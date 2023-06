Contar con un control adecuado del inventario es fundamental para el éxito de cualquier negocio. Sin embargo, muchas pymes y emprendedores aún se enfrentan a desafíos al organizar su inventario, lo que puede resultar en errores y dificultades para hacer un seguimiento preciso de los productos en stock. Según la consultora McKinsey & Company, los líderes de las cadenas de suministro han tomado medidas para superar estos retos, aumentando sus inventarios y fortaleciendo sus capacidades digitales y de gestión de riesgos.

Carla Follegati, Country Manager de Bsale, identifica los errores más comunes que cometen los negocios al organizar su inventario, como llevarlo de forma manual en hojas de papel o en Excel, no clasificar y categorizar los productos en el almacén, no realizar inventarios periódicos y no tener la cantidad adecuada de productos en stock. Para abordar estos desafíos, Follegati sugiere implementar cuatro estrategias clave:

AUTOMATIZAR LA GESTIÓN DEL INVENTARIO CON UN SISTEMA DE VENTAS

Esto permite llevar un seguimiento detallado y en tiempo real del stock, registrar entradas y salidas, y tener certeza de la cantidad de productos en almacenamiento.

ANALIZAR LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS

Realiza esta acción con la finalidad de anticipar las necesidades futuras de los clientes y ajustar el inventario en consecuencia. Por ejemplo, los negocios pueden basarse en reportes históricos de ventas o estudios de mercado.

IMPLEMEMENTAR MÉTODOS COMO EL FIFO (First In First Out)

Consiste en priorizar la salida de los productos que ingresan primero, para mantener un flujo constante y evitar que algunos se vuelvan obsoletos. Esta estrategia es eficaz cuando se manejan productos perecederos, como alimentos, cosméticos o medicamentos.

CAPACITACIÓN

Es importante instruir al personal en el uso de herramientas que optimicen el control del stock.

follegati dice que el uso de herramientas especializadas en cualquier tipo de negocio es una necesidad si es que se busca tener un crecimiento sostenible, ya que puedes automatizar y agilizar los procesos, y contar con información precisa y actualizada del inventario, lo que permite la sincronización de ventas en diferentes canales y facilita la toma de decisiones a través de informes de ventas e inventario.

Finalmente, la especialista destaca que un manejo eficiente del inventario genera una amplia gama de beneficios para los negocios, entre ellos la reducción de costos y el aumento de las ventas. Mantener un nivel óptimo de productos en stock no solo evita gastos innecesarios y pérdidas de ventas, sino que también previene posibles pérdidas o robos de mercancía, facilita la detección de productos cercanos a su fecha de caducidad y garantiza disponer de los productos adecuados en las cantidades adecuadas.

