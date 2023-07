En la actualidad, la industria del FM en el Perú y en el mundo, es una disciplina que está creciendo rápidamente y la efectividad se pudo apreciar de manera más evidente, durante la pandemia del COVID 19; ya que las organizaciones demandaban mayor volumen, oportunidad, velocidad y calidad de servicios, para mantener la continuidad de su negocio. Ya que este servicio te permite ampliar o reducir sus servicios, en la medida que este responda a sus necesidades actuales del negocio central de la organización.

En ese contexto, la transformación digital es un requisito necesario en toda organización para garantizar la sostenibilidad del negocio en los próximos años. Es por ello, que Luis Vivar, Director de Innovación, Sostenibilidad y Soluciones de Negocio de Tgestiona, señala 4 tendencias tecnológicas que deben poner en práctica para el éxito de sus empresas:

1. EL USO INTENSIVO DE LOT (EL INTERNERT DE LAS COSAS) EN LA GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES

Los sensores IoT pueden proporcionar información sobre el consumo de energía, la calidad del aire, el rendimiento de los sistemas de climatización y mejorar la seguridad en las instalaciones al permitir la monitorización y el control remoto de sistemas de seguridad, como alarmas, cámaras y cerraduras inteligentes.

2. EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

Sirve como un medio para centrar los servicios, donde exactamente se requiere. Esta información ayuda a los profesionales de Facility Management a identificar áreas de mejora, optimizar el uso de los recursos y tomar decisiones informadas para aumentar la eficiencia y reducir los costes operativos.

3. GEMELOS DIGITALES

Esto representa la unión del mundo físico con el virtual, lo que permitirá un análisis en profundidad de la información para la industria y luego la empresa podrá incrementar el control de sus sistemas.

4. BLOCKCHAIN

Esta tendencia facilita el proceso de registro de transacciones y seguimiento de activos en una red empresarial. Las empresas funcionan con información. Cuanto más rápido se reciba y más precisa sea, mejor.

La comunidad Latam FM en su reciente publicación señala que, según datos de la consultora tecnológica IDC, el crecimiento económico de IoT o el internet de las cosas en el último año es de 11% y se espera que este crecimiento se mantenga constante los siguientes años y superando el billón de dólares el 2026.

‘Los países de Latinoamérica están experimentando un crecimiento significativo en la adopción e inversión en Iot. Si bien los datos específicos pueden variar, se prevé que la región latinoamericana participe activamente en la expansión y aplicación de esta tecnología en diversos sectores, dentro de ellos el Facility Management.’ señala el especialista Luis Vivar.

La empresa líder, Tgestiona, ya está incluyendo estas soluciones de uso intensivo de IoT en sus clientes, no solo en la gestión sostenible de la energía, sino también en la automatización de los sistemas al interior de un inmueble, ello con el fin de garantizar un uso sostenible del consumo de energía, un mayor control del funcionamiento y seguridad de las instalaciones a prueba del error humano y estableciendo las alertas necesarias en caso de una desviación del funcionamiento.

‘La gestión energética en una instalación tiene dos componentes básicos: el ahorro energético: para ello se instala dispositivos de control IoT, con ello se puede obtener en promedio un ahorro del 10% - 12%. Por otro lado, la eficiencia energética que está relacionado con el uso de equipos de alta eficiencia energética; en este caso, es posible que la empresa pueda llegar a obtener un promedio de 30% de ahorro de energía’ finaliza el especialista de Tgestiona.

Para finalizar, las organizaciones que no integren tecnología en sus procesos de control y proyectos de renovación de equipos, no estarán siendo sostenibles con el uso racional de la energía y por ende no podrán reducir su huella de carbono y comprometerse en la continuidad del negocio ya que pierden competitividad en el mercado.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Emprendedor: ¿Qué soluciones alternas innovadoras existen para atenuar la sobredemanda de pedidos?

¡Alista maletas! 5 Claves para que tu negocio sea exitoso en el extranjero

¿Por qué impactan las redes sociales en los peruanos? Conoce las plataformas con mayor potencial publicitario