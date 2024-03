En las últimas semanas, varios emprendedores han posteado en sus redes sociales el cierre de sus tiendas o de sus pequeños stands en algunos centros comerciales. La gran mayoría de ellos empezaron creando sus productos en sus casas para luego venderlos en diversas plataformas digitales y luego apostaron por crecer a otro nivel. Sin embargo, este año, la recesión económica está golpeando diversos comercios. ¿cuáles son los factores que obligan a un emprendedor a cerrar su local?

Luis Enrique Raygada, economista y director comercial de Pancitos del Sur nos comenta que la recesión económica, consiste en la reducción de casi todas las variables económicas y eso se siente en los ingresos reales; normalmente hay una inflación, hay una menor venta y un menor ingreso en las empresas.

¿Cómo afecta la recesión económica en los negocios?

Disminuyen las ventas, el ingreso real de las personas al verse disminuido los obliga a que compren menos; en algunos casos, solo optan por la canasta básica y eso es. Por otro lado, una situación económica como esta hace que se incrementen los precios de los insumos; entonces la ecuación de ingresos menos los gastos se vuelve más chica y puede llegar a ser negativa.

¿Por qué los emprendedores están cerrando sus tiendas?

Si hay menos ventas hay menor utilidad, no se logra resistir pagar los costos fijos como: planillas, alquileres, luz, agua, etc. El tema de finanzas es un tema que pocos dueños de negocios quieren saber, lo ven como el ‘cuco de la película’, cuando en realidad es uno de los requisitos fundamentales que todo emprendedor debe conocer o por lo menos mirar con su contador para que se lo interprete y así pueda prever, proyectar el flujo de caja, evaluar proyectos.

Algunos creen que la inversión inicial de poner la planta o la tienda lo es todo. Sin embargo, no vemos lo que se llama el capital de trabajo que va a sustentar los próximos meses ese proyecto.

Son muchas las empresas que no llegan al punto de equilibrio, pues no consideran las dos variables: la inversión inicial y el capital para sobrevivir y pagar las necesidades durante los tres o cuatros meses. Si no se hace esa evaluación muchos emprendimientos se darán un portazo en la cara.

El sueño de muchas marcas pequeñas es estar en los supermercados, pero no duran con el tiempo, ¿a qué se debe?

El negocio de estar en un mall o stand en un centro comercial, se debe de evaluar muy bien, ya que puede pasar tiempo podrían cerrar. Deben proyectar su flujo de caja y tener en cuenta que el alquiler de estos módulos son muy altos y uno espera vender buenas unidades con un buen margen para poder cubrir ese alquiler, pero por la recesión económica o porque no tiene la llegada esperada, no genera las utilidades previstas, no va a poder generar el capital para cubrir con el pago de ese local y tiene que retirarse.

CONSEJOS PARA SITUACIONES DE CRISIS

1.- Meterse a las finanzas, ver proyecciones del flujo de caja, prever las necesidades en los próximos 3 a 6 meses, tener el capital o sino estar listos para conseguirlo. Si tu no tienes un sueño que no logras planificarlo, difícilmente se hará realidad.

2.- Como emprendedor te puede dar miedo, pero debes gritarle al mundo que necesitas apoyo de la familia, amigos y de tus conocidos y no necesariamente comprando, pero es importante que te ayuden a compartir tu contenido, comentar boca a boca de tu trabajo. Ahora las redes sociales lo son todo y la gente podrá conocer tu marca.

3.- Buscar sinergia, es la clave. Hablamos de estos espacios que están cerrando donde dos a tres marcas pueden alquilarlo con un costo fijo.

Es difícil aceptar que nuestro bebé dejó de crecer y que se deben tomar decisiones rápidas, reduciendo parte del equipo; lo cual es momentáneo, ya que una vez que salgan adelante se reestructura todo.

4. -Es importante sentarse a ver los gastos en momentos difíciles donde los costos aumentan y disminuyen las ventas. Evaluar el mercado de esos proveedores, a veces uno depende de un proveedor x, pero hay muchos que están dispuestos a darte mayor plazo y mejorar esa cotización. Es vital hacer eso una vez al año.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Bootcamps gratuitos: Aprender programación Lanzan 20 becas para participar y comenzar una carrera en TI

Mercado laboral: Cinco tips para mejorar mi empleabilidad en el 2024

SOBRE EL AUTOR Katty Gines Licenciada en Periodismo. Encargada de la página de Emprende Trome. Contenido de actualidad, Salud y otros en Trome.com. Curso de herrmientas digitales en el periodismo (U. Piura) Curso de Actualización de Gestión de Contenidos en la UCAL. Programa de Gestión para la Transformación (U. Pacífico)