Jorge Luis Salinas, el diseñador que empezó entre telas y máquinas en Gamarra, hoy no solo es un referente, es el peruano que dejó con la boca abierta a la mismísima Donatella Versace.

Después de un descanso necesario, Salinas vuelve a la carga con una meta clara: conquistar el Milán Fashion Week 2026. Él no solo vende ropa, él vende nuestra identidad, transformando el hilo y el tejido manual en piezas de lujo que el mundo entero quiere tener.

¿Cuál es su secreto? ¿Cómo pasó de los jeans en La Victoria a las pasarelas de Europa? Aquí te jugamos una entrevista exclusiva llena de lecciones de vida, consejos de oro para tu negocio y la prueba viviente de que, con constancia y creatividad, todo es posible.

Eres un referente de la moda, ¿es verdad que te vuelves a Milán?

Sí, es algo muy importante para mí ser aprobado cada temporada. La Cámara de Diseñadores supervisa todo: el desfile, el diseño, las luces, la música y hasta la popularidad. Cuando cumples con todo, recién te aprueban para el calendario oficial de Milán Fashion Week.

Jorge Luis Salinas. Foto: Hugo Pérez | @photo.gec

¿Qué significa que te convoquen a una de las pasarelas más importantes de Europa?

Siempre me hago la misma pregunta y solo sigo mi instinto de crear. Me siento contento de hacer feliz e inspirar a mucha gente.

Toda marca tiene un propósito, ¿el tuyo es ser visto con los grandes diseñadores de Europa?

Me gustaría ser un referente diferente. Estoy presentando tejido manual, algo que no se hace en muchos países. Los diseñadores allá hacen dos o tres diseños, pero no tienen la capacidad de artesanos que existe en el Perú. Eso me diferencia: ellos usan telas, yo uso puro hilo.

Jorge Luis Salinas

NEW YORK FASHION WEEK Y MILÁN FASHION WEEK

Cuando te conocí, trabajabas mucho el denim y diste un giro a los tejidos, ¿qué ventajas tuviste?

Empecé en 2016 para el New York Fashion Week. Quería hacer algo que nunca hubiera hecho. Me di cuenta de que podía mezclar cuero, organza, tejido manual y piedras. Ahora estoy evolucionando con formas complicadas, divertidas y comerciales.

¿Qué se viene para el 2026, hacia dónde vas?

Hacer dos desfiles en Milán (marzo y septiembre) y vender en las tiendas más importantes del mundo.

¿Alguna colaboración con tiendas por departamento?

En junio sale una colección para Falabella y tengo pendientes dos colaboraciones en la “Galería de los Jeans” en Gamarra. Quiero que mis locatarios se diferencien de la competencia haciendo más moda.

CONSEJOS PARA EMPRENDEDORES

Un joven diseñador se acerca a ti, ¿qué consejo le das?

Paciencia y creer en sí mismo. No dejen de ser creativos; pueden crear hasta con bolsas plásticas o botellas. Sean constantes, nada te detiene si eres persistente.

Unos empresarios chilenos quedaron sorprendidos de ver Gamarra, ¿cómo lo ves por dentro y qué mejoraría?

Mi sueño es que Gamarra tenga tiendas como en Argentina o Brasil. Necesitamos buena atención, aire acondicionado y espacios cómodos para que el cliente se sienta satisfecho comprando algo bonito.

¿Qué le dirías a un emprendedor joven que hace su colección y no vende?

Es difícil, pero hay que reinventarse. Analiza qué falló: ¿el detalle, el precio, la calidad? Si tienes presupuesto, vuelve a intentarlo sin cometer los mismos errores.

¿Cuál fue el error del cual aprendiste?

Ser muy confiado con la gente.

Jorge Luis Salinas. Foto: Hugo Pérez | @photo.gec

Las cortitas de Emprende

¿Un proveedor te falló?

A mí me han estafado. Pide siempre referencias de a quién más le vendió y si entregó a tiempo antes de comprar.

¿Endeudarse para empezar?

Primero debes estar “bien curtido” en lo que vas a hacer. Consulta con expertos y, si estás seguro, pide el préstamo.

¿Cómo poner precios?

Sugiero trabajar primero en otras empresas para aprender de todas las áreas: costeo, almacén, etc.

Colores tendencia 2026 (Invierno Europa):

Palo rosa, verde petróleo y verde oliva.

Dato Emprendedor

Este 1 de marzo, Salinas presentará en Milán una colección inspirada en el Virreinato del Perú. Veremos mangas hinchadas y cuellos plisados en tejidos únicos. Su lema: “El Perú tiene muchas historias que contar y las haré a través de la moda”.