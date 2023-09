Cusco siempre tuvo turistas nacionales y extranjeros que llegaban de todas partes del mundo para conocer los hermosos paisajes, la cultura y la comida. Sin embargo, todo se vio opacado cuando llegó la pandemia; de los miles de hoteles y hospedajes que existían solo sobrevivieron cientos que se adaptaron. Uno de estos fue Unión Hotel Cusco, que atendía a corporaciones, pero modificaron su propuesta para recibir a familias enteras, además de incluir el concepto del cuidado del medioambiente, promover la artesanía local y difundir el peligro en el que están las alpacas por el cambio climático. Wilmer Lavarello, nos cuenta la problemática del turismo y cómo se adaptan a tiempos duros.

La ciudad impercial está de moda luego de ser elegida como la mejor ciudad para visitar en Sudamérica y en un viaje que hicimos hace unas semanas, quedé gratamente sorprendida por el crecimiento del comercio, pues nacieron muchos emprendimientos y cada uno de ellos, crea innovadoras propuestas para que los visitantes conozcan de sus productos y servicios.

Hoy en día, podrán encontrar en las principales calles a los famosos food truck que ya son un ‘boom’ donde los turistas saborean desde anticuchos hasta novedosas propuestas de tacos mexicanos con insumos peruanos, pero eso no es todo, también hay nuevas cafeterías, restaurantes de marcas conocidas, pastelerías, ropa y otros negocios.

EL RUBRO MÁS GOLPEADO

En nuestro recorrido, muchos de los emprendedores nos contaron lo duro que fue la pandemia. Algunos cambiaron de rubros para sobrevivir y otras propuestas desaparecieron, no lograron resistir; tal como el caso de los hospedajes y hoteles, quienes no recibían clientes y no encontraban un medio de sobrevivencia.

Wilmer Lavarello, gerente de Unión Hotel Cusco nos comentó que este rubro fue muy golpeado, ya que no recibían a turistas y tras la crisis sanitaria llegaron a tener de 1 a 2 huéspedes.

LAS PROTESTAS Y SUS CONSECUENCIAS

Cuando todo se empezó a habilitar, este sector hotelero empezó a modificar sus opciones para recibir a los clientes, invirtieron y crearon nuevas propuestas para atraerlos, pero cuando iban saliendo de ese ahogo por falta de ingresos económicos llegaron las protestas y los paros que nuevamente pusieron al Cusco en una de las pocas probabilidades de los turistas para viajar.

“Todo el sector turístico, conocido como turismo receptivo nos hemos visto fuertemente afectado en los meses de diciembre y enero por las protestas, porque la mayor parte de familia extranjera programa sus vacaciones con 6 a 8 meses de anticipación, pero ven las noticias de incendios y las protestas y deciden irse a otro lado”, comenta Lavarello.

Lavarello añade que no se pueden dejar vencer, pues han logrado salir de una crisis muy dura como la pandemia. Siguen apostando por su país y por el equipo que los acompañan, ya que todos necesitan de que el rubro se mantenga en pie.

“Hemos tenido que ser muy versátiles. Antes recibiamos a grupos corporativos y hemos adaptado las habitaciones con un estilo rústico que les encanta a las familias que llegan con sus niños. Es un concepto más cálido para que los huéspedes se sientan como en casa, ya que tenemos un desayuno buffet para celíacos, veganos, para niños y adultos. Además, siempre encontrarán sus infusiones para que se sirvan las veces que desean”, detalla.

De las miles de propuestas hoteleras que existían en el Cusco hoy quedan cerca de 600, y cada uno de ellos, ofrecen sus promociones para llamar la atención del consumidor.

Los turistas buscan un espacio donde se sientan cómodos y que puedan vivir una experiencia diferente. Foto: Freepik.

CON LA MANO DEL MEDIOAMBIENTE

En el caso de Unión Hotel, dirigieron su propuesta al cuidado ambiental, ya que tienen un espacio donde el huésped llena su botella de agua para reducir el uso del plástico.

DIFUNDIENDO LA PROTECCIÓN DE LA ALPACA

El calentamiento global está afectando gravemente a las zonas alto andinas y una de las especies mas amenazaas con las alpacas, pues la sequía y el friaje hace que muchas madres mueran tras dar a luz, dejando huérfanos a los bebés, quienes tienen probabilidades de vida; es por ello, que el equipo de Unión Hotel difunde esta problemática a las personas para sean más conscientes de la realidad ambiental que estamos enfrentando.

¿Y por qué difunden el cuidado de las alpacas? Bueno, adoptaron a ‘Kiki’, una alpaquita que llegó al hotel cuando apenas tenía meses de nacida. Su madre sustituta la acompaña y cuida gran parte del día, ella se encarga de darle su biberón y los alimentos balanceados para que crezca sana. El personal siempre está atento a lo que requiere la pequeña y son los más cariñosos al momento de engreírla.

La tierna Kiki ama que los visitantes le tomen fotos y es feliz libre paseado por el patio del hotel. Foto: Katty Gines.

PROMOVIENDO LA CULTURA LOCAL

Dentro del recinto, llega una maestra artesana quien explica a los visitantes sobre el proceso de elaboración de las prendas y también tiene la oportunidad de ofrecer sus productos que le ayuda a tener sus ingresos económicos.

El personal pasó por momentos muy díficil durante la crisis sanitaria, pero se mantuvieron unidos para salir adelante como equipo y están felices de recibir nuevamente a los huéspedes. Foto: Katty Gines.

ESTRATEGIAS PARA VISIBILIZAR SU PROPUESTA

La redes sociales se han convertido en herramientas claves para este negocio y presentan diferentes promociones para atraer al consumidor. También están en las principales plataformas digitales donde el extranjero puede reservar y conocer más de esta opción.

La maestra artesana ofrece sus productos a los visitante y también les detalla de cómo lo elabora en su comunidad.

