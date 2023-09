Likza Zamolloa nació en el Cusco y al cumplir 20 años viajó a Europa para conocer, sin imaginar que se quedaría a vivir. Empezó como barista en una cafetería y luego laboró en un hotel de la compañía de Heineken donde hizo carrera. Volvió a su tierra y la nostalgia se adueñó de ella al ver el famoso barcito ‘Los Perros’ deteriorado, fue así que se propuso volver a darle vida con un estilo vintage, y hoy es el primer sofá bar que reúne a peruanos y extranjeros para una amena tertulia y degustar de buenos cocteles y piqueos.

DEL CUSCO A EUROPA

Likza cuenta que viajó por tres meses a Europa, fecha en que finaliza su visa, pero en ese lapso se le presentó la oportunidad de laborar en una cafetería como barista donde estuvo cerca de dos años. Luego, le dieron la opción de trabajar en el área de servicio y hospitalidad en un hotel de la compañía Heineken. Con el tiempo fue haciendo carrera y los jefes, quienes valoraban su dedicación la apoyaron para que vaya a la universidad pagando la mitad de la especialidad que le permitió llenarse de conocimiento y crecer profesionalmente.

Regresó al Perú para estudiar la carrera de arquitectura y diseño de interiores, y le fue muy bien, pues le abrió nuevas puertas, ya que realizó trabajos en hoteles, bares y discotecas en el Cusco, Arequipa, Piura y otros departamentos del país.

Likza siempre tuvo la opción de volver a Holanda las veces que ella quería, y al regresar se metió mucho en el tema de las cervezas y de la parte de logística. Con el pasar del tiempo, conoció a quien sería su esposo.

UN RECUERDO QUE LA MOTIVÓ A VOLVER A SU QUERIDO CUSCO

En el 2020, decide volver al Cusco con el sueño de comprar el bar ‘Los Perros’, el cual estaba casi en ruinas, pues pasaba de dueño en dueño y nunca tuvo un rumbo definido. El sueño de Likza era devolverle esa majestuosidad que tuvo en algún momento este bar, donde aprendió a beber su primer vino junto a su padre.

Ella estuvo muy emocionada y decidió meterle punche a la restauración y decoración, pero llegó la pandemia que agotó sus fuerzas porque no había fecha exacta para hacerlo funcionar. Además, el dinero se estaba acabando y no había opciones de trabajo para continuar.

“En la pandemia trataba de salir adelante, me había enloquecido porque quería remodelar los baños y la barra, pero la mano de obra y los insumos de construcción habían desaparecido. Decidí regresar a Europa para seguir trabajando y hacer dinero porque con la compra del local me quedé casi sin nada”, detalla.

UN ESTILO Y ROSTRO RENOVADO

Estando en Holanda, Likza entendió que debía darle un toque distinto a ‘Los Perros’, tenía que ponerle su corazón y que mantenga ese estilo viejo, vintage; es así, que empieza a coleccionar cosas de decoración y envuelve sus recuerdos de todos los años que vivió en Holanda. También cerró ciclos y parte de su vida que tuvo allá para volver a su amado Cusco.

“Regresé a Perú y fue duro, pero no me di por vencida, siempre tuve las ganas de apostar por mi país y quería volver. Esta vez, era por un gran sueño, devolverle los recuerdos a muchas personas que vieron este lindo bar en pie. Le he puesto corazón y mucho amor”, enfatiza.

EL PRIMER SOFÁ BAR DE LA CIUDAD IMPERIAL

Ahora, ‘Los Perros’ es el primer bar sofá en la ciudad imperial, donde llegan turistas de todas partes del mundo para tener una buena tertulia, escuchando música y disfrutando de fabulosos cocteles y piqueos que ya son conocidos en la zona.

