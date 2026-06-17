Si eres amante del chocolate no te puedes perder este gran evento, pues todo va quedando listo para la XVII edición del Salón del Cacao y Chocolate Internacional 2026, el encuentro especializado más importante del país y uno de los principales de América Latina. La cita es del jueves 16 al domingo 19 de julio en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

Para este año, se proyecta una asistencia récord de más de 35 mil visitantes, consolidando al evento como el espacio ideal para generar alianzas, conocer innovaciones tecnológicas y abrir nuevas oportunidades de negocio en el mercado local e internacional.

Oportunidades de negocio y país invitado

Durante cuatro días, el Salón se convertirá en una vitrina estratégica para promocionar los chocolates de origen que hoy posicionan al Perú entre los líderes mundiales de cacao fino de aroma.

Martha Lanares Salas, presidenta de APPCACAO y del Comité Organizador, destacó que el Perú es el primer país de la región en obtener la licencia oficial de la prestigiosa marca Salon du Chocolat de París, impulsando las marcas peruanas al mundo. Además, esta edición bajo el lema “Cacao peruano, sabor que inspira al mundo” tendrá como país invitado a Canadá, un mercado premium con alto consumo de chocolates orgánicos donde los productores locales tienen una reputación destacada.

Actividades para toda la familia y emprendedores

El evento contará con más de 200 stands de exhibición, donde marcas y cooperativas presentarán las últimas tendencias. Además, habrá actividades exclusivas como:

Ruedas de negocios y espacios de articulación comercial directa.

y espacios de articulación comercial directa. VIII Foro Latinoamericano del Cacao y Chocolate (ideal para capacitarse).

(ideal para capacitarse). Campeonato Nacional de Heladería Artesanal y Concurso de Esculturas en Chocolate.

Talleres interactivos infantiles con el programa Choco Kids.

¿Cómo asistir?

Las entradas ya se pueden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma digital Joinnus. ¡No dejes pasar la oportunidad de conocer las tendencias del motor económico que sostiene a miles de familias de nuestra Amazonía!