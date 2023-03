Las redes sociales se han convertido en las mejores herramientas para los emprendedores, ya que no solo sirven para subir creativos contenidos que captan la atención del consumidor, también son pieza elemental para vender y llegar a nuevos mercados. Los negocios que no están en las plataformas digitales no están en los radares de los clientes.

Con más de 4 mil millones de usuarios activos en todo el mundo, proporcionan un alcance masivo para las empresas que desean llegar a un público amplio y diversificado. Además, les permite personalizar mensajes y ajustar su enfoque para adaptarse a diferentes audiencias, lo que mejora la eficacia de la promoción.

Sin embargo, es importante utilizar las redes sociales de manera estratégica y efectiva. Es necesario tener en cuenta la plataforma y el público objetivo, y crear contenido relevante y atractivo.

“No es necesario que tu negocio se encuentre en todas las redes sociales, sino en la que está el público objetivo. Para eso, es importante definir a quién se le venderá el producto o servicio. Es decir, quién va a comprar, en qué plataforma lo hará, en qué momento y por qué”, sostuvo Carolina Gallardo, directora de Marketing del Estudio Fuentes.

También es importante considerar la frecuencia y la consistencia de sus mensajes, así como la interacción con su audiencia a través de comentarios y mensajes directos. Al utilizar las redes sociales de manera efectiva, los negocios pueden mejorar su presencia en línea y aumentar su impacto en el mercado.

“Una vez definido el público objetivo, es importante analizar en qué plataforma se encuentra, definir cuáles son las redes sociales principales y secundarias para optimizar mejor los recursos”, añadió Carolina Gallardo.

En tal sentido, dio a conocer las ventajas de cada red social y el tipo de usuario que suele visitar estas plataformas.

Facebook:

Su público objetivo está compuesto en gran parte por personas mayores. Foto: Pexels.

Con más de 2700 millones de usuarios activos mensuales, es una de las plataformas más grandes y versátiles para promocionar un negocio. Su público objetivo está compuesto en gran parte por personas mayores. Esta plataforma permite realizar ventas, además potencia la marca y la posiciona.

Instagram:

La mayor parte de sus usuarios tienen entre 21 y 55 años. Foto: Pexels.

Registra más de un billón de usuarios activos mensuales. Es una excelente opción para negocios que venden productos visualmente atractivos o que desean llegar a un público joven. La mayor parte de sus usuarios tienen entre 21 y 55 años. Tiene un tono muy cercano y coloquial lo que permite generar comunidad, relaciones, así como potenciar la marca e incrementar las ventas.

LinkedIn:

Es ideal para promocionar productos o servicios a profesionales y empresas. Foto: Pexels.

Con más de 740 millones de usuarios, es una plataforma profesional centrada en el mundo laboral y en el networking. Es ideal para promocionar productos o servicios a profesionales y empresas. Si se busca potenciar la marca personal, esta es la red social ideal.

TikTok:

Es la plataforma con mayor crecimiento actualmente. Foto: Pexels.

Con más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales, esta red social ofrece una amplia audiencia que puede ser atraída por contenido divertido y creativo. Es la plataforma con mayor crecimiento actualmente. Además, es excelente para las marcas que desean captar a un público menor. Las empresas pueden crear campañas publicitarias en la plataforma, crear contenido original para su marca, o colaborar con influencers.

YouTube:

Es la plataforma audiovisual por excelencia. Foto: Pexels.

Hacer anuncios en YouTube puede ser una forma efectiva de promocionar un negocio o producto pues posee millones de usuarios activos al día. Es la plataforma audiovisual por excelencia. Si la marca busca brindar valor educativo, es la red social ideal. Sin embargo, se deben contar con los recursos necesarios para poder ser constante porque es importante ofrecer contenido de forma continua.

La mejor red social para impulsar un negocio depende de las necesidades y objetivos de marketing de cada empresa en particular.

“En el Estudio Fuentes nos hemos enfocado en LinkedIn para fortalecer nuestra marca a nivel corporativo. También en YouTube porque queremos brindar un contenido educativo tanto a nivel legal, empresarial y fiscal. Además, tenemos Facebook e Instagram porque podemos fortalecer la marca”, concluyó Gallardo.

