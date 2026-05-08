Si el tiempo se te vino encima y aún no tienes el detalle perfecto para el Día de la Madre, que se celebra este domingo, no te preocupes, pues el talento de los emprendedores locales es tu mejor aliado. Las bodegas de regalos de último minuto han seleccionado lo mejor de la creatividad nacional para ofrecer opciones que van más allá de lo convencional.
En estos espacios, cada compra no solo significa un obsequio especial para el ser más sublime, sino también un impulso directo a las familias peruanas que lideran marcas emergentes con estándares de alta calidad.
Optar por estos regalos de último minuto es una decisión inteligente que combina practicidad con responsabilidad social. Al adquirir productos de marcas peruanas, se contribuye directamente a la reactivación económica de los pequeños negocios que son el motor del país.
BLOSSOM (Cosmética natural)
La marca ofrece el Pack Lip Combo: Labial y sérum para los labios. Precio 80 soles. Web: https://blossomperu.com
CHAPA ESA FLOR
La marca tiene para este día tan especial un ramo Pasión por Mamá. Precio: 159 soles. Web: https://chapaesaflor.com
PASIÓN POR ENDULZAR
La marca ha preparado la taza de loza ‘Love Cup’ rellena en cake húmedo de chocolate relleno de fudge y decorado con Buttercream. Precio: 50 soles. Web: https://www.facebook.com/pasionporendulzar
Pin Pon Gift
Para esta ocasión, la marca elaboró un pack para Mamá, que incluye detalles personalizados y chocolates para engreír al ser más bello. Es una delicada base en forma de cartera. Precio: 70 soles. Este y otros detalles lo encuentran en su catálogo. Web: https://www.facebook.com/pinpongiftshop
SOÑALIERE (Pijamas)
“Colecciòn Jardin de Sueños”. Incluye: Pijama María en 100% algodòn colores diversos . Tallas : S-M-L además de regalo media o collet. Precio: 100 Soles. Catalogo completo en : www.soñaliere.pe
INCAN FOREST (Café)
Café de Especialidad bourbon cultivado bajo sombra de bosques nativos a 1680 msnm. Precio: desde 55 soles. Página web: Incanforests.com
JULIETA NAILS SALÓN (especialistas en el cuidado de tus uñas)
Gift card para usarlo en cualquier servicio de la marca. Son especialistas en el cuidado de las uñas. Precio: 80 soles. Web: linktr.ee/julietanailsalon
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