Si el tiempo se te vino encima y aún no tienes el detalle perfecto para el Día de la Madre, que se celebra este domingo, no te preocupes, pues el talento de los emprendedores locales es tu mejor aliado. Las bodegas de regalos de último minuto han seleccionado lo mejor de la creatividad nacional para ofrecer opciones que van más allá de lo convencional.

En estos espacios, cada compra no solo significa un obsequio especial para el ser más sublime, sino también un impulso directo a las familias peruanas que lideran marcas emergentes con estándares de alta calidad.

Optar por estos regalos de último minuto es una decisión inteligente que combina practicidad con responsabilidad social. Al adquirir productos de marcas peruanas, se contribuye directamente a la reactivación económica de los pequeños negocios que son el motor del país.

BLOSSOM (Cosmética natural)

Estos productos re ayudará a tener unos labios hidratados.

La marca ofrece el Pack Lip Combo: Labial y sérum para los labios. Precio 80 soles. Web: https://blossomperu.com

CHAPA ESA FLOR

Unas flores siempre alegran el día.

La marca tiene para este día tan especial un ramo Pasión por Mamá. Precio: 159 soles. Web: https://chapaesaflor.com

PASIÓN POR ENDULZAR

Endulzar el día a mamá nunca tiene pierde.

La marca ha preparado la taza de loza ‘Love Cup’ rellena en cake húmedo de chocolate relleno de fudge y decorado con Buttercream. Precio: 50 soles. Web: https://www.facebook.com/pasionporendulzar

Pin Pon Gift

Los detalles para mamá nunca deben faltar.

Para esta ocasión, la marca elaboró un pack para Mamá, que incluye detalles personalizados y chocolates para engreír al ser más bello. Es una delicada base en forma de cartera. Precio: 70 soles. Este y otros detalles lo encuentran en su catálogo. Web: https://www.facebook.com/pinpongiftshop

SOÑALIERE (Pijamas)

Mamá debe estar abrigadita en esta temporada y esta prenda es perfecta.

“Colecciòn Jardin de Sueños”. Incluye: Pijama María en 100% algodòn colores diversos . Tallas : S-M-L además de regalo media o collet. Precio: 100 Soles. Catalogo completo en : www.soñaliere.pe

INCAN FOREST (Café)

Un cafecito calientito es una muy buena opción para mamá.

Café de Especialidad bourbon cultivado bajo sombra de bosques nativos a 1680 msnm. Precio: desde 55 soles. Página web: Incanforests.com

JULIETA NAILS SALÓN (especialistas en el cuidado de tus uñas)

¡Mamá tiene que ponerse bella en su día!

Gift card para usarlo en cualquier servicio de la marca. Son especialistas en el cuidado de las uñas. Precio: 80 soles. Web: linktr.ee/julietanailsalon

SOBRE EL AUTOR Katty Gines Licenciada en Periodismo. Encargada de la página de Emprende Trome. Contenido de actualidad, salud y otros en Trome.com. Curso de herramientas digitales en el periodismo (U. Piura) Curso de Actualización de Gestión de Contenidos en la UCAL. Programa de Gestión para la Transformación (U. Pacífico)



