Eva Venegas viene de una familia textilera, estudió administración de empresas y marketing. En la pandemia hacía mascarillas y decidió aprovechar la materia prima que tenía en la fábrica para confeccionar prendas hechas con algodón peruano. Veneva empezó en plataformas digitales, tiene un showroom en Miraflores. Además, envía ropa a México, Ecuador y Estados Unidos.

Eva, ¿qué ventajas tuviste al crecer en una familia textilera para posicionar tu marca?

Una de las cosas más importantes fue conocer los materiales. ¿Por qué comprar algodón pima? ¿Por qué hacerlo con este algodón diferenciado peruano? ¿Cuáles eran las ventajas? Me ayudó mucho a desarrollar productos de alta calidad. Quería hacer prendas heredables y no desechables, de calidad y super top.

Mencionas que la competencia desleal de China, hace daño a la industria peruana, pero tu marca salió adelante, ¿por qué los clientes te prefieren?

Hablo mucho de la moda consciente y comparto la trazabilidad de los productos. Si bien, son productos costosos, a los clientes les gusta saber de dónde viene la tela. Que hacemos desde el hilo, la tela hasta el producto terminado.

¿Cómo definirías a tu marca?

Es una marca que te acompaña, te abraza, es como una caricia para la piel.

Eres administradora de profesión, ¿puedes darnos algunos tips para aquellos que quieren iniciar un negocio en este rubro?

Lo primero, que se pregunte: ¿por qué te van a comprar a ti y no al del costado que está hace 20 años en la industria. Hacer productos que sean diferenciados, que agreguen valor y que tengan propósito.

También elabora vestidos y otras prendas. Foto: Anthony

Dices que el 70% de las ventas es digital, ¿por qué no tienes una tienda física?

Nosotros empezamos en la pandemia vendiendo mascarillas y compartiendo un poco de mi día a día como emprendedora en las redes sociales. A raíz de eso creció la interacción y tengo una comunidad de mujeres, es ahí donde comencé con la venta. Era una canal que no tenía que arriesgar mucho, pues no tenía que hacer muchas inversiones. Es mi canal principal.

¿El showroom funciona bien?

Es a puerta cerrada vienen algunas personas, es el centro de distribución y mandamos las exportaciones a toda la región.

Te especializaste en marketing, ¿de qué manera te ha servido en el negocio?

Es super importante, hay que ser sincera con los márgenes, que entiendas los conceptos de rentabilidad. Que te pueda apasionar lo que hagas, pero si un negocio no factura y no es rentable no prospera. Es bien importante tener clara la parte financiera y numérica de tu negocio para que puedas escalar con el tiempo.

¿Las ventas han bajado por la crisis o no te afecta?

No ha disminuido, está creciendo. Uno de los grandes focos fue especializarnos; al principio vendía de todo, pero luego me adapté en lo que era buena y hacer el mejor polo del mundo.

La inseguridad afecta los negocios, ¿cómo es en tu caso?

La inseguridad nos afecta a todos. La gente busca ahora los cybers, optan por comprar por impulso, y hay que educar al consumidor.

¿Qué significa moda sostenible?

Moda consciente, la gente quiere saber qué hay detrás de lo que compra, cómo son los hábitos de consumo, los procesos por los que han pasado las prendas. Moda con propósito que apoyas al país, a la marca local, a las personas que están en toda la cadena.

¿Cuáles son los colores en tendencia?

Unos de los colores en tendencia es el palo rosa con tonos terrosos. Viajo para traer tendencia y estudio mucho para desarrollar colores nuevos que den con nuestro algodón peruano.

Te estás enfocando en el mercado internacional, ¿hacia dónde vas?

Llegar con el polo peruano al mundo, que no solo se vaya en materia prima, sino que se vaya en producto terminado. Llegamos a Ecuador, México, Estados Unidos en formatos de embajadoras.

RAPIDITA

¿Qué hago cuando las cosas funcionan, pero tengo problemas con el flujo de caja?

Las cosas tienen que ir de menos a más, tus inversiones tienen que ir con la mano de cómo va el rendimiento de tu producto, al principio tienes que probar si funciona o no, arriesgando lo menos posible. Lánzate con un producto mínimo viable, con un primer piloto de lo que tu imaginas como negocio, tratando de gastar lo menos posible, que te de alguito de excedente como ganancia para que puedas invertir en la segunda. La venta es ahora digital, tienes que conocer e implementar en tu negocio.