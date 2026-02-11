Sandra Sevil es administradora y la mente creativa detrás de ‘Sophie Crown’. Durante estos 14 años, aprendió todos los procesos, superó la inundación en una de sus tiendas, cerró locales en la pandemia y, aun así, no se dio por vencida. La marca está en cinco puntos de venta; le compran en Canadá y Madrid. Y este año, busca tener un espacio en Chile y Ecuador.

Sandra, ya son 14 años con la marca. ¿Cómo resumes este camino?

Han sido años fuertes, de mucha evolución. Me siento orgullosísima. Para mí vale oro que alguien me enseñe su arete y me diga que su día se transformó con nosotros. Hemos cuestionado cómo hacemos las cosas para no copiar a nadie y ser auténticos. Hoy, nuestros productos son diseñados al cien por ciento por nosotros.

DE EMPRENDEDORA A EMPRESARIA

La recuerdo con mucha ilusión. En estos 14 años pasé de ser mujer independiente a mamá de dos hijos; pasé de ser emprendedora a empresaria. Sophie ha avalado mis sueños. Ha habido momentos de querer cerrar, como en la pandemia, cuando las tiendas estaban cerradas y yo solo quería estar con mis hijos, pero aquí seguimos, mirando al futuro.

¿Qué error te sirvió para crecer en tu negocio?

¡Cometo errores a cada momento! Pero soy rápida para superarlos, no me traumo. Se nos ha caído el techo de una tienda, se nos ha inundado todo... pero lo superamos con el equipo. El mayor aprendizaje es el orden. Los negocios muchas veces mueren porque la caja te ahorca. Hay que tener los costos claros y rodearse de gente que te ayude con datos.

SU VISIÓN PARA POSICIONAR SU MARCA EN EL MERCADO

Me cuesta decir “guau, qué éxito”, porque siempre quiero que el equipo crezca más. Pero creo que fue ver una oportunidad que vi en los accesorios, que el mercado no tenía desarrollada.

¿Cuáles son los planes para este año?

Este año el foco es el producto y el cliente. Quiero lanzar un programa de fidelización potente. Ya logré construir una base operativa sólida, así que ahora puedo “volar” y sumergirme más en el diseño.

La meta de la marca es llegar a Latinoamérica. Foto: Joel Alonzo.

¿Volverías a hacer ropa, como cuando colaboraste con Disney?

Con Disney volvería a trabajar siempre, pero me quedo en mi categoría: accesorios. Hicimos ropa, pero el textil es muy rápido, se agota y es frustrante decirle que no a lo que realmente vendía.

¿Cómo va el balance entre las tiendas físicas y el mundo digital?

Se sigue vendiendo más en lo físico, pero el canal digital ya es el 22% de la venta total. La web es la que construye los picos de venta porque puede atender a mil personas al mismo tiempo. Además, ya llegamos por web a Chile, Ecuador, Madrid y Canadá, pero este año queremos abrir Pop Ups físicos en Chile y Ecuador.

LAS CORTITAS DE EMPRENDE:

Si un producto no se vende, ¿qué debo hacer? Revisa el precio o cómo lo estás comunicando. El precio suele ser la razón principal, o que el producto simplemente no conectó.

Revisa el precio o cómo lo estás comunicando. El precio suele ser la razón principal, o que el producto simplemente no conectó. ¿Es buen momento para endeudarse? En el Perú siempre es buen momento porque somos creativos, pero sé cauto. Mide tu riesgo y ten claros tus flujos antes de lanzarte.

En el Perú siempre es buen momento porque somos creativos, pero sé cauto. Mide tu riesgo y ten claros tus flujos antes de lanzarte. ¿Por dónde empiezo si quiero emprender? Empezando. De a pocos, evaluando y usando la data que hoy tenemos a la mano. Si es tu pasión, eso alimentará tu ilusión cuando las cosas se pongan difíciles.

Sandra está a la cabeza de los diseños que son únicos y exclusivos. Foto: Joel Alonzo.

Dato emprendedor:

La marca cuenta con cinco puntos de venta en el Jockey Plaza, Larcomar, Real Plaza Salaverry, Sophie House Begonias, Showroom Dasso. Además, se proyecta ingresar a Latinoamérica.

