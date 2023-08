Ayllin Luna es una joven publicista que por mucho tiempo realizó labor social, donde conoció de cerca la difícil situación que pasan muchos artesanos al no poder visibilizar sus trabajos y vender. Pensando en ellos, creó ‘Killa Fibers’, un negocio digital que nació en pandemia y con cuatro años en el mercado, ahora tiene una tienda en el Cusco, exporta al extranjero y pronto tendrá un punto en el aeropuerto Jorge Chávez.

POSICIONAR LA MARCA

Ayllin, siempre has trabajado posicionando marcas, ¿qué factores son los más importantes para posicionar un negocio en redes sociales?

Lo más importante es encontrar un concepto cercano a tu consumidor, el poder adaptarte a los cambios y ver las tendencias del mercado para poder acoplarse.

CÓMO LLEGAR AL CONSUMIDOR

Con toda la experiencia que tienes con diferentes empresas, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Cómo llegar a los clientes con un mensaje potente y claro?

La transparencia de la marca, dar un mensaje de valor lograble y no algo inalcanzable, no proponer cosas que no vas a cumplir sino que todo esté mucho más cercano a lo que se puede comunicar, que sea un mensaje simple y tener un producto bueno.

Los sombreros tienen gran demanda tanto por los hombres y mujeres.

¿Qué buscas comunicar con la marca?

Se creó antes de la pandemia, utilizamos canales del boca a boca, pero luego creamos la estrategia de lanzarnos digitalmente, sacamos la página web y la acompañamos con el Instagram. Comunicamos la historia de cada artesano, mostrando cada proceso de elaboración, cuál era su sueño o visión que se transportaba a redes sociales y conectó mucho con los clientes.

Casacas, sombreros y accesorios son intervenidos por artesanos cusqueños que le dan el toque especial.

INSPIRAR PARA CREAR

¿Qué te inspiró para hacer este emprendimiento?

Antes hacía voluntariado en el VRAE y para llegar al Perú profundo viajamos en helicóptero para llegar a las localidades, ahí veíamos la economía mensual que tenía un artesano, por ese motivo quise exponer sus trabajo a través de las redes sociales.

FILOSOFÍA DE LA MARCA

¿Cúal es la filosofía de tu Killa Fiber?

Que más generaciones puedan portar con orgullo el arte textil andino.

¿Tus principales clientes son extranjeros?

Es cincuenta cincuenta, hemos tenido bastante acogida en el mercado local. Muchas jóvenes que viajan a otros países quieren lucirlo en otros países y a través de ellas, quienes son nuestras embajadoras podemos exportar a otros países.

Pronto tendrá un espacio en el aeropuerto Jorge Chávez en la zona de internacional.

♥ COMENTARIOS DE LOS CLIENTES

¿Qué dicen tus clientes sobre los productos que ofreces?

En el caso de las casacas les gustan mucho los flecos, les hace recordar mucho al estilo texano de Estados Unidos. Los accesorios también les encantan, ya que son versátiles.

♥ QUÉ SE VIENE PARA KILLA FIBERS

¿Qué potencial le ves a Killa FiberS?

Veo que Killa Fiber tendrá una tienda en diferentes partes del Perú y un taller en una de las comunidades de Ollantaytambo a fin de capacitar a los artesanos, que sea como un laboratorio textil.

¿Las marchas afectarón tus ventas?

Si, demasiado. Los artesanos se vieron afectados porque no podían viajar para vender en la plaza y en otros lugares, pues estaban bloqueadas las carreteras, sus mercaderías se quedaron y no podíamos exportar porque la gasolina subió.

¿Qué deben hacer los emprendedores cuando las ventas bajan?

Nos sirvió mucho el estar presentes en redes sociales, a veces nos rendimos porque no hay ventas, pero hay que comunicar y estar presentes todos los días en las plataformas digitales.

PRODUCTOS DE MAYOR DEMANDA

¿Qué productos tienen mayor demanda?

Las carteras, las casacas y los canguros. La línea de deco home, los cojines y las alfombras.

En la pandemia, tu marca estuvo en una pasarela del Fashion Week de Canadá, ¿qué te falta para llegar a una gran pasarela de París o Nueva York?

Participamos vía Internet en un concurso a nivel Latinoamérica y ganamos. Nos dijeron para entrar a la pasarela de París después de la pandemia, pero el presupuesto del costo era demasiado alto. Si se abre en concurso abierto con otras marcas si estamos disponibles.

RAPIDITAS

¿Cuáles son las dificultades para posicionar tu negocio y cómo lo solucionas?

La mala competencia, el no poder patentar todos los diseños y que otros lo puedan usar, eso nos ha chocado, pero al poder publicar contenido de quiénes lo hacen, cómo lo hacen marca la diferencia y más personas lo aprecian.

Tres tips marketeros para los que recién lanzan sus marcas

-Mezclen su pasión con su talento porque nunca se van a cansar de crear

-La constancia, pues habrán meses buenos y malos

-Sueñen en grande, porque su visión y objetivos crecerán.

