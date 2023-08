A los 6 años, Javier Velásquez empezó a ayudar a su madre en el restaurante luego que su papá lo abandonara. Luego ofrecían empanadas en la calle y de puerta en puerta, logrando llegando a vender 2 mil al día, pero llegó la pandemia y todo se vino abajo. Gracias a sus estudios de marketing digital lanzó una marca nueva, Braker brothers se posicionó en redes sociales, abrió dos tiendas y piensa en expandirse en todo el país.

ADAPTARSE AL CAMBIO

Javier, ahora tienes 28 años y lo tienes claro sobre tu negocio, ¿qué aprendiste en todo este tiempo?

En mi vida rescato los momentos que me hicieron la persona que soy, entre ellos está el hecho que mi padre me dejó y me hizo ver las cosas aceleradamente. Empecé a trabajar a los 6 años, ayudando a mi mamá en el restaurante y ella hizo las recetas de los rellenos de las empanadas que son los productos estrellas que marcaron mi vida. ‘Los tiempos de Dios son perfectos’, la palabra clave para mí fue adaptarme a los cambios.

PLAN ESTRATÉGICO PARA SALIR DE LA CRISIS

Después de vender 2 mil empanadas, tus ventas bajaron a cero en la pandemia, ¿Qué hiciste para recuperarte?

Los medios digitales, las redes sociales fueron todo. De vender 2 mil empanadas diarias y dulces en la calle y de puerta en puerta ahorramos para comprar cosas y para estudiar, llegó la pandemia y ventas cero. Mi mamá se desmayó varias veces por la preocupación y puse en acción el plan estratégico que nos hizo salir de la crisis.

Su fuerte de la marca son los postres, empanadas y también el catering.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Trabajaste con personas mayores, ¿cómo transmitiste tu idea del cambio digital?

Fue un reto para hacer cambiar a mi madre y a mis tíos, pero era necesario transformar la marca, tener conexión con la audiencia, pensé en qué es lo que quería el público y darles eso en un mercado competitivo.

Digitalizar la marca fue muy importante para darse a conocer y crecer en el mercado. Foto: César Campos.

POSICIONAMIENTO DE LA MARCA

Un emprendedor dijo que hay que moverse rápido porque el mercado cambia mucho, ¿qué hiciste para posicionar la marca?

La marca se llamaba ‘Antojitos de reina’ cuando la empezó mi mamá y la cambié a Brake Brothers. Luego fue un tema con los influencers que me dieron visibilidad y aplicar una campaña de publicidad, activaciones y redes sociales todo eso ayudó a que esté en radios, televisión y estar por un año en el Congreso dando los servicios.

¿Qué tienen de especial tus productos?

Las recetas son simples, pero bien hechas, han sido desarrolladas por mi familia. Hay una selección de insumos y proveedores que nos hace tener un sabor único.

EL SECRETO DEL ÉXITO

¿Cuál es el secreto para que le vaya bien a tu negocio?

Son varios factores, un solo secreto no alcanzaría; diría que el equipo de trabajo está comprometido, el tener objetivos claros que nos permitan alcanzar metas.

CONSEJOS PARA AMAS DE CASA QUE QUIEREN EMPRENDER

Muchas amas de casa se dedican a la repostería para ayudar la economía del hogar, ¿qué les aconsejas?

Que aprendan a hacer empresa, hay muchos programas estatales para aprender. Hagan bien sus postres, gestionen sus tiempos, enfoquen su manera de hacer las cosas a la experiencia del cliente, fidelización del cliente clara y conexión, es vital una marca registrada potente.

EXPANSIÓN

Tienes dos locales, ¿qué más se viene para la marca?

Cerrar con dos locales más y abrir el otro año puntos en Lima Norte, Este, Sur y en el centro, expandirse a provincia y llegar a otros países y ver el tema de franquiciar.

¿Qué es lo más bonito que te han dicho?

Me inspiras a seguir adelante con mi sueño.

¿La situación económica afecta tus ventas?

No. Trato de no ver noticias porque de alguna manera condiciona la manera de trabajar, si dudas de tus decisiones no tienes resultados. Verificamos las ventas de todos los canales de venta todas las noches y si veo que bajan a la mitad, mañana veo 10 alternativas de solución.

Productos de mayor demanda

Los alfajores, empanadas, torta de chocolate, carrot cake, petipan con pollo y de triple en el catering.

♥ RAPIDITAS :

Tres tips para que las amas de casa emprendan: Aprendan a hacer fotos y contenidos con su celular, tengan uno o dos proveedores por cada tipo de insumo, no se queden con uno, busquen un repartidor de confianza porque las tortas son bien delicadas y consigan un buen equipo de trabajo.

