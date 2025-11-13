El Perú está de fiesta. Una vez más, el sabor y la calidad del cacao nacional han conquistado la cima global. La chocolatera peruana Cacaosuyo acaba de obtener el Oro Mundial en los prestigiosos International Chocolate Awards (ICA) 2025 , un evento considerado como los “Oscars del Chocolate”.

El máximo galardón de la industria global del chocolate, el “Overall Winner” (Campeón de Campeones), ha sido otorgado a la barra ‘El Ganso 70%’ de Cacaosuyo.

Cacaosuyo: ‘El Ganso’, el tesoro de Junín que triunfó

La barra ganadora, ‘El Ganso 70%’, fue elaborada con cacao proveniente de la región de Junín. Este reconocimiento no solo premia el esfuerzo de la marca, sino que también rinde homenaje al cacao peruano y a las familias que lo cultivan, como menciona Samir Giha, fundador de Cacaosuyo.

“Cada premio no es solo un reconocimiento a nuestro trabajo, sino un homenaje al cacao peruano y a las familias que lo cultivan con pasión. El Ganso representa la esencia de Junín, su tierra, su gente y su potencial infinito”.

Cacaosuyo: el Perú como potencia cacaotera global

Este triunfo consolida al país como una potencia cacaotera de origen. Desde su fundación en 2012, Cacaosuyo ha tenido como misión revelar los tesoros ocultos del cacao peruano.

Su recorrido por los International Chocolate Awards es extraordinario, habiendo ganado el Oro Mundial con cacaos de cuatro regiones emblemáticas diferentes del Perú:

Amazonas (Lakuna, 2019)

(Lakuna, 2019) Cusco (Cuzco 80, 2020/2021)

(Cuzco 80, 2020/2021) Piura (Piura Select, 2022)

(Piura Select, 2022) Junín (El Ganso, 2025)

Este palmarés demuestra la riqueza, la diversidad genética y la excelencia sensorial del cacao nacional , que hoy se exporta y vende en los principales supermercados y tiendas especializadas a nivel local.

