Amazon lanzó hoy AI Ready, una nueva iniciativa que tiene como objetivo brindar capacitación y educación gratuita en habilidades en Inteligencia Artificial (IA) a 2 millones de personas en todo el mundo para 2025.

Amazon tiene la intención de cumplir con este compromiso lanzando nuevos cursos e iniciativas de aprendizaje en IA y ampliación de programas existentes. Como parte de este objetivo, hoy la compañía anuncia ocho nuevos cursos gratuitos para ayudar a los adultos a mejorar sus habilidades en IA e IA Generativa, un nuevo programa de becas – AWS IA Generativa – con la plataforma de aprendizaje en línea Udacity, y una nueva colaboración con Code.org diseñada para ayudar a los estudiantes a aprender sobre la IA Generativa.

“La Inteligencia Artificial es la tecnología más transformadora de nuestra generación. Si queremos desbloquear todo el potencial de la IA para abordar los problemas más desafiantes del mundo, debemos hacer que la educación en IA sea accesible para cualquier persona que desee aprender”, afirmó Swami Sivasubramanian, vicepresidente de Datos e IA de AWS.

Asimismo, Swami comentó que el objetivo de AI Ready es ayudar a nivelar el campo de actuación de la educación en IA, respaldado por las nuevas iniciativas que estamos lanzando hoy. También ampliaremos nuestros programas y cursos gratuitos de capacitación en IA existentes a medida que continuamos eliminando los costos como barrera para acceder a estas habilidades críticas.

Un nuevo estudio encuentra que los talentos con habilidades en IA pueden ganar hasta el 47% más

La necesidad de una fuerza laboral experta en IA nunca ha sido mayor. De hecho, el 73% de los empleadores dicen que contratar talentos capacitados en IA es una prioridad, pero entre ellos, tres de cada cuatro dicen que no pueden satisfacer sus necesidades de talentos. Esto es lo que identifica un nuevo estudio realizado por AWS y la firma de investigación Access Partnership. El estudio también encontró que los empleadores esperan que sus trabajadores ganen hasta el 47% más en salarios caso mejoren sus habilidades en IA. De cara al futuro, la IA será cada vez más integral en la forma en que se hacen negocios: el 93% de las empresas espera utilizar soluciones de IA en toda la organización en los próximos cinco años.

Amazon está lanzando AI Ready para ayudar a cualquier persona que desee aprender sobre IA y beneficiarse de la tremenda oportunidad que se avecina. Las siguientes iniciativas están diseñadas para abrir oportunidades a quienes forman parte de la fuerza laboral actual y a la generación futura.

Capacitación gratuita en IA Generativa para trabajos bajo demanda

Para apoyar a los profesionales en el entorno laboral actual, AWS anuncia ocho nuevos cursos gratuitos en IA e IA Generativa abiertos a cualquier persona y alineados con los trabajos bajo demanda. Los entrenamientos son accesibles a cualquier adulto, con cursos que van desde el básico hasta el avanzado y para líderes empresariales y tecnólogos. Estos cursos complementan los más de 80 cursos y recursos gratuitos y de bajo costo sobre IA e IA Generativa que se ofrecen a través de AWS.

Cursos para audiencias empresariales y no técnicas

· Introducción a la Inteligencia Artificial Generativa proporciona una introducción a la IA Generativa, sus aplicaciones y conceptos necesarios, como los modelos básicos. Encuéntrelo en AWS Educate.

· El Plan de Aprendizaje de IA Generativa para tomadores de decisiones es una serie de tres cursos que cubren cómo planificar un proyecto de IA Generativa y construir una organización preparada para la tecnología. Encuéntrelo en AWS Skill Builder.

· Introducción a Amazon CodeWhisperer enseña a los participantes cómo utilizar el generador de códigos de IA de Amazon, que produce líneas completas de código. Encuéntrelo en AWS Educate.

Cursos para desarrolladores y audiencias técnicas

· Fundamentos de la Ingeniería Prompt presenta los conceptos básicos de la ingeniería prompt, la práctica de diseñar entradas para herramientas de IA Generativa, hasta técnicas avanzadas de prompt. Encuéntrelo en AWS Skill Builder.

· Machine Learning de Poco Código en AWS explora cómo preparar datos, entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático, con codificación mínima y sin un conocimiento profundo de machine learning. Encuéntrelo en AWS Skill Builder.

· Creación de Modelos de Lenguaje en AWS cubre cómo utilizar las bibliotecas de capacitación distribuidas de Amazon SageMaker para crear modelos de lenguaje y saber cómo ajustar los modelos básicos y de código abierto. Encuéntrelo en AWS Skill Builder.

· Amazon Transcribe — Conceptos Básicos explora cómo utilizar Amazon Transcribe, un servicio de Inteligencia Artificial totalmente administrado que convierte voz en texto mediante tecnología de reconocimiento automático de voz. Encuéntrelo en AWS Skill Builder.

· Creación de Aplicaciones de IA Generativa con Amazon Bedrock enseña cómo utilizar Amazon Bedrock para crear aplicaciones de IA Generativa. Encuéntrelo en AWS Skill Builder.

US$ 12 millones en becas de IA Generativa

A través de la beca AWS IA Generativa, AWS proporcionará becas Udacity, valoradas en más de US$ 12 millones, a más de 50 mil estudiantes de la Escuela Secundaria y universitarios de comunidades desatendidas y subrepresentadas a nivel mundial.

Los estudiantes elegibles pueden realizar el nuevo curso de Udacity, ‘Introducing Generative AI with AWS’ de forma gratuita. El curso, diseñado por expertos en IA de AWS, presenta a los estudiantes conceptos fundamentales de IA Generativa y los guía a través de un proyecto práctico. Al finalizar con éxito el curso, los estudiantes obtienen un certificado de Udacity para mostrar sus conocimientos a futuros empleadores.

Introducción accesible y divertida a la IA Generativa con el nuevo ‘Hour of Code Dance Party: AI Edition’

Amazon está iniciando una nueva colaboración entre Amazon Future Engineer y Code.org para lanzar Hour of Code Dance Party: AI Edition. Durante esta introducción de una hora a la codificación y la Inteligencia Artificial, los estudiantes crearán su propio video musical virtual con canciones exitosas de artistas como Miley Cyrus, Harry Styles y más.

Los estudiantes codificarán la coreografía de su bailarín virtual y usarán emojis como indicaciones de IA para generar fondos animados. La actividad brindará a los participantes una introducción a la IA Generativa, incluido el aprendizaje sobre grandes modelos de lenguaje y cómo se utilizan para impulsar el análisis predictivo responsable de crear nuevas imágenes, texto y más.

Hour of Code se llevará a cabo a nivel mundial durante la Semana de la Educación en Ciencias de la Computación, del 4 al 10 de diciembre, y atraerá a estudiantes y maestros desde Jardín de Infantes hasta la Educación Secundaria. Además, AWS está proporcionando hasta US$ 8 millones en créditos de computación en la nube de AWS a Code.org, que se ejecuta en AWS, para respaldar aún más Hour of Code.

