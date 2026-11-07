El 11 de octubre de 1986 se emitió en Japón el primer capítulo de ‘Saint Seiya’, conocido en español como ‘Los Caballeros del Zodiaco’, anime que fue realizado para adaptar el manga creado por Masami Kurumada. Sin embargo, el estudio Toei Animation jamás vislumbró la influencia que tendría este programa en el resto del mundo, especialmente en Perú.

Jorge Luis Vásquez Flores, conocido en el mundo otaku como ‘Jorge de Pegaso’, es la prueba más grande de la influencia que tuvo este anime no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica. En diálogo con Trome, nos detalla que si bien el anime fue emitido en 1986 en Japón, en el Perú fue transmitido por primera vez el 26 de septiembre de 1994, día en que despertó su cosmos, y su pasión por coleccionar todo lo relacionado a esta historia.

“ Para mí, Saint Seiya no es simplemente un anime que cumple 40 años. Es una parte fundamental de mi historia, de mi infancia y de la persona en la que me he convertido. Durante cuatro décadas, sus personajes y enseñanzas han acompañado mi vida, alimentando mis sueños, mi pasión y mi perseverancia . Me siento profundamente feliz y orgulloso de celebrar este aniversario, porque pocas obras logran trascender generaciones y unir a millones de personas alrededor del mundo. Saint Seiya cumple 40 años, pero para mí son 40 años de recuerdos, emociones, amistades y sueños. Me siento afortunado de haber crecido junto a esta obra y de poder decir que mi historia también forma parte de la suya”, dijo a Trome.

LOGRO MUNDIAL

Recordemos que Jorge Vásquez es conocido a nivel mundial como el más grande fan del anime , debido a su impresionante colección, la cual lo llevó a ganar dos Récord Guinness, el primero el 14 de abril del 2014, y el segundo el 16 de enero del 2016 . Actualmente, su colección ya supera los 13 mil objetos, que van desde figuras, armaduras, álbumes, publicaciones, objetos de edición limitada y piezas difíciles de encontrar, así dibujos hechos y autografiados por el mismo creador del manga, Masami Kurumada.

Jorge Luis Vásquez Flores (Jorge de Pegaso) mostrando nuevos objetos que se suman a su colección.

Además, también ha podido conocer y recibir dibujos autografiados del mismísimo dibujante francés Jerome Alquie, quien le dio la nacionalidad peruana al maestro de Ikki (caballero de Fénix), precisamente en honor a nuestro compatriota. Además, nos detalló que conoció a otros artistas más.

“Gracias a Saint Seiya he vivido experiencias que jamás imaginé: Conocer a Tōru Furuya, la voz japonesa de Seiya; a Jesús Barrero, la inolvidable voz latinoamericana de Seiya de Pegaso; y a tantos cantantes y actores de doblaje vinculados a esta maravillosa obra . Poder conocerlos, estrechar sus manos y compartir momentos con ellos ha sido uno de los regalos más hermosos que me ha dado esta pasión”, señaló.

Jerome Alquie quedó impresionado con el Récord Guinness que posee 'Jorge de Pegaso'. (Foto: Jorge Vásquez)

Adicionalmente a estos encuentros, Jorge cuenta en la actualidad con dos museos, los cuales están en Plaza Lima Norte y Mall del Sur. Aquí continúa expandiendo su cosmos, para nostalgia de los fans.

“El coleccionismo me ha dado mucho más que figuras y objetos; me ha regalado una de las partes más bonitas de mi vida. Gracias a esta pasión he cumplido sueños, conocido personas extraordinarias, hecho amistades inolvidables y vivido experiencias que jamás imaginé cuando era niño. Pero si hay algo que realmente agradezco es que me ha permitido mantener vivo a ese niño que se emocionaba con cada figura de Saint Seiya, que soñaba con tener una gran colección y que nunca dejó de creer en sus ilusiones ”, sostiene.

Jorge Vásquez Flores, 'Jorge de Pegaso', muestra el dibujo hecho a mano por Masami Kurumada, y que ahora formará parte de su museo.

MÁS PROYECTOS DE ‘JORGE DE PEGASO’

La historia de ‘Jorge de Pegaso’ y su vínculo con ‘Los Caballeros del Zodiaco’ también está tomando forma en nuevos proyectos culturales, como el libro ‘Legado de un Coleccionista’, firmado por él mismo, y que se encuentra actualmente en preventa. Con más de 350 páginas, la obra reúne recuerdos, logros, experiencias y detalles de una vida dedicada a ‘Saint Seiya’ , además de entrevistas con actores de doblaje e información especial para los admiradores que quieren descubrir más allá de lo que aparece en pantalla.

A este proyecto se suma ‘Vida de Colección’, una película inspirada en el universo del coleccionismo y en la pasión que puede acompañar a una persona durante toda su vida. La producción se encuentra actualmente en etapa de edición , avanzando hacia una nueva forma de compartir esta historia con el público.

Tanto el libro como la película reflejan una misma idea: Coleccionar no es solamente reunir objetos, sino preservar recuerdos, construir comunidad y transmitir una pasión a las siguientes generaciones .

Asimismo, el 30, 31 de octubre y el 1 de noviembre, ‘Jorge de Pegaso’ fue el invitado especial del ‘Anime Perú Fest’, en donde mostró más objetos de su gigantesca colección.

Jorge de Pegaso mostrando objetos de su colección, durante su participación en el 'Anime Perú Fest’

“Tuve el enorme honor de participar llevando una espectacular exposición de piezas, con artículos de diferentes países, épocas y generaciones. Entre las piezas destacaron una impresionante Casa de Tauro gigante, estatuas y objetos únicos que despertaron la curiosidad y admiración de cientos de visitantes. Fue emocionante ver a tantas personas acercarse a conocer mi colección, tomarse fotografías, compartir recuerdos y pedirme autógrafos. También tuve la alegría de regalar posters de Saint Seiya a los asistentes, llevando un poquito de esta pasión a nuevos hogares”, puntualizó.

Casa de Tauro que forma parte de la colección de 'Los Caballeros del Zodiaco' de 'Jorge de Pegaso'.

AGRADECIDO CON EL ‘DIARIO PAPÁ’

‘Jorge de Pegaso’ recordó el duro camino que ha tenido que pasar, para lograr tanto éxito en compartir su pasión por ‘Los Caballeros del Zodiaco’, aunque reconoció el gran apoyo que ha recibido de los medios, en especial del Trome, el ‘diario papá’.

“ Quiero agradecer de todo corazón al diario Trome por acompañarme y darme siempre la oportunidad de compartir mi pasión con miles de lectores . Cada publicación significa muchísimo, porque detrás de esta afición hay una historia de vida, muchos años de esfuerzo y el sueño de aquel niño que nunca dejó de amar a ‘Saint Seiya’. Gracias Trome por abrirme sus páginas, por valorar lo que hago, por ayudarme a mantener viva esta pasión que tanto significa para mí , por no solamente difundir mi colección, sino también por ayudarme a compartir un pedacito de mi corazón. Porque cuando alguien cree en tus sueños y te ayuda a hacerlos llegar a los demás, se convierte en parte de tu historia. ¡Y eso siempre lo llevaré conmigo con profunda gratitud! ”, finalizó.

Jorge Vásquez Flores, conocido como Jorge de Pegaso, muestra el personaje bautizado con su nombre y su nacionalidad. Además, agradeció al diario Trome por todo el apoyo brindado, a lo largo de su carrera como coleccionista. (Foto: José Carmen)

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