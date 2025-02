Existen 3 millones 505 mil 511 peruanos viviendo en el extranjero (según cifras del INEI), y de esta cantidad, el 22,4% es empleador o es un trabajador independiente. De esa cifra, hay un compatriota que resalta por un emprendimiento bastante peculiar, basado en lo que más le gusta , como el anime, los videojuegos, y los dibujos: Su nombre es Francisco León (44), pero en el mundo de las redes sociales es conocido como el fundador y líder de ‘Japan Geek’.

Tanto su negocio como su colección, que están bien posicionadas en redes como YouTube, Instagram TikTok y Facebook, están bien posicionada en Akihabara (Japón), precisamente la que es considerada ‘la capital mundial del anime y los videojuegos’.

Francisco León posa para el lente de Trome; junto con su placa de YouTube (por superar los 100 mil suscriptores en el 2021), y su estatua de 'Mazinger Z' (Foto: Francisco León)

SU HISTORIA

Antes de contarnos cómo así inició su llamativa colección y qué lo motivó a empezar su emprendimiento, León nos revela que tiene cerca de 30 años fuera del Perú, y debido a que se fue muy joven, recuerda pocas cosas de nuestro país.

“Debo tener 25 años o un poco más fuera del Perú. Viví allá hasta los 17 años, pero salí por temas familiares. El primer destino fue Japón, pero yo he vivido en España, Filipinas y otros países. En Perú, he vivido en La Perla y Surquillo, aunque mi papá es de La Perla, y esa es la dirección que consigné en mi DNI peruano”, detalla.

Francisco León se ha ganado ya un nombre en Japón, tanto así, que la TV de ese país ya le ha realizado entrevistas. (Foto: Facebook 'Japan Geek')

Francisco señala que los recuerdos que tiene de nuestra tierra son pocos, debido al poco tiempo que estuvo acá.

“Era la época de Alberto Fujimori, entonces, recuerdo algunos periódicos que salieron por esa época, y también recuerdo El Chesu. Recuerdo algunas comidas. He regresado al país en el 2010, y 2008, aunque siempre que fui me enfermé, porque estuve solo unos días, pero comer todo lo que no había comido en 10 años. Aunque me divertí mucho, porque la gente es super divertida. A pesar de que la situación es difícil, la gente siempre está riéndose, haciendo bromas. Hay mucha gente positiva”, nos cuenta.

COLECCIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Francisco nos revela que antes de hacer su negocio, él inició como un coleccionista que empezó a comprar artículos que las series, animes y películas que le gustaban, y luego, inició un canal en YouTube, al que llamó ‘Japan Geek’, en donde exhibía sus adquisiciones y hasta daba consejos de dónde comprar objetos raros en Japón para coleccionistas o turistas.

Cuando inició su canal de YouTube, Francisco León se dedicaba a recorrer diversas tiendas 'caletas' de Japón. (Foto: Facebook 'Japan Geek')

“Como mencioné, mi primer destino fuera del Perú fue Japón, pero de ahí viví en otros países como España, Filipinas, y ya en el 2017 me instalé definitivamente en Japón. Ahí empecé a coleccionar. Yo soy fan de Star Wars, y empecé a coleccionar cosas de la franquicia en ese año, aunque no se me ocurría en ese momento tener el canal de YouTube. De ahí hice una pausa, y en el 2018 comienzo a comprar más cosas. Esos dos años fue para aprendizaje, y ya en el 2019 es cuando me meto de lleno, y hago mi canal de YouTube, pero seguía siendo un tema de pasatiempo. Mi canal en sí empezó dando recomendaciones en dónde comprar cosas en Japón” , indica.

Uno de los recorridos que realizó Francisco León para su canal, en medio de la pandemia por coronavirus (Foto: Facebook 'Japan Geek')

En medio de este ‘aprendizaje’, Francisco nos revela que optó por ampliar su colección y no solo centrarse en Star Wars, lo que le permitió obtener figuras de animes y videojuegos.

“Fue Star Wars y Los Caballeros del Zodiaco con lo que empecé mi colección, que son cosas que recordaba de mi infancia. Pero por esa época salieron las nuevas películas de Star Wars y no me gustaron mucho y le hice una pausa, así que empecé a buscar cosas nostálgicas, de mi época, como Dragon Ball, cosas de Japón. Mi objetivo era comprar todo el anime que recordaba de niño. Tengo cosas de Street Figther, Final Fantasy, Los Caballeros del Zodiaco, consolas de videojuegos, Los Gato Samurai, Jiban, Robotech, Las Tortugas Ninja y los X-Men versión japonesa” , sostiene.

'Los Gatos Samurai', una de las franquicias más importantes en la colección de Francisco León.

Sin embargo, luego vino la pandemia, lo cual casi termina con su colección, pero Francisco, como todo peruano emprendedor, vio el lado positivo, y una oportunidad para hacer crecer tanto la cantidad de sus figuras, como su canal.

Más artículos de la colección de Francisco León, en su tienda 'Japan Geek'. Se observan figuras de 'Los Thundercats', 'Bomberbam', 'He-Man', 'Marvel' y 'DC'.

“El canal en el 2020 estaba bien establecido, el coronavirus nos dio un salto de exposición brutal. Cuando terminó el coronavirus, los generadores de contenido teníamos 10 veces más de suscriptores. Yo en el 2019 entré con 5000 suscriptores, y terminé el 2020 con 50 mil suscriptores. En el 2021 llegamos a 100 mil suscriptores, y YouTube nos dio nuestra placa. Actualmente ya pasamos los 200 mil seguidores” , explica.

Tras esta exposición que pudo aprovechar gracias al coronavirus, León nos explica que fue en el 2021 que decide hacer su negocio, aprovechando todas sus herramientas a la mano, que eran su canal, su colección, y la llegada en redes sociales que había ganado.

“En el 2021 es cuando oficialmente comienzo con la tienda. Quisiera explicar que en donde tengo mi tienda y mi colección, es un local alquilado en Akihabara, en Tokio, que es conocida como la capital mundial del anime y los videojuegos, por eso, tener este negocio es todo un logro importante para nosotros. Tenemos una compañía hecha, gente que trabaja aquí” , sostiene.

Francisco León posa para el lente de Trome, posando orgulloso al lado de su colección, la cual está en su tienda 'Japan Geek'..

En ese sentido, Francisco nos explica que el tener que alquilar este local, se debe a que los departamentos en Japón no son tan amplios.

“Lo que ocurre es que Tokio no es una ciudad muy grande, todo es muy chico, no hay apartamentos de 100 u 80 metros cuadrados. Tener todo esto en mi departamento sería imposible”, nos cuenta.

EL ÉXITO EMPRENDEDOR

Ya nos reveló su éxito como coleccionista, así como creador de contenido, sin embargo, Francisco también nos reveló cuál es el secreto del éxito de su empresa, la cual se ha adaptado a los tiempos modernos.

Más objetos de la colección de Francisco León, en su tienda 'Japan Geek'.

“Mi tienda es como un intermediario. Hacemos lo que es el Dropshipping, que quiere decir que ofrecemos algunos productos en nuestra página, pero ese producto está en otra tienda. Entonces, compran un producto mediante nuestra página, pero la orden va al establecimiento que vende el producto solicitado. Entonces, el vendedor nos envía el producto a nosotros, y nosotros luego lo enviamos al cliente. Y por eso, ahí tenemos una comisión. Exportamos figuras, productos electrónicos, videojuegos, cosas selectas que muchas de ellas solo se venden en Japón. Hemos hecho exportaciones a muchas partes del mundo. Si tengo que decir lo que más vendo, son las figuras que son exclusivas de Japón, o son muy raras de encontrar en otros países”, señala.

Francisco León muestra orgullo los productos que se ofrecen en su tienda 'Japan Geek', así como su colección.

El éxito del negocio es tan grande, que Francisco no ha dudado en dar trabajos part-time a otros latinos que llegan a Japón por diversos motivos, aunque principalmente ha ayudado a estudiantes.

“La administradora de la tienda es peruana-japonesa, y hay chicos que vienen a estudiar aquí a Japón, y necesitan trabajo de part-time. Han trabajado chicos de Chile, Argentina, España, chicas de Perú, México. También tenemos a una chica de Estados Unidos, que se encarga de nuestro canal que es en inglés, porque también tenemos un canal en inglés”, detalla.

Fans de toda Latinoamérica visitan la tienda 'Japan Geek' de Francisco León. Aquí posa junto a fans mexicanos (Foto: Facebook 'Japan Geek')

Sobre este último punto, Francisco nos reveló que además del español, habla inglés, japonés y portugués. Asimismo, nos contó que su esposa es de nacionalidad rusa, aunque prefirió no ahondar más en su información personal, pero aseguró que ‘sí me gustaría ir a Perú con ella, cuando tengamos un hijo’.

ENCUENTRO CON ‘JORGE DE PEGASO’

En diciembre del 2024, Jorge Vásquez Flores, conocido en el mundo otaku como ‘Jorge de Pegaso’ (quien posee dos Récord Guinness por su colección de ‘Los Caballeros del Zodiaco’), visitó Japón, gracias a una invitación de la embajada peruana en ese país. Sin embargo, esta oportunidad no fue desaprovechada por Francisco, ya que le hizo una entrevista para su canal, aunque en diálogo con nosotros, no dudó en señalar, entre risas y bromas, que tiene cierta ‘envidia’.

Francisco León (Japan Geek) junto a Jorge Vásquez (Jorge de Pegaso) reunidos en Japón. (Foto: Facebook 'Jorge de Pegaso')

“Siento envidia de Jorge (dice mientras ríe a carcajadas). Pero ya, fuera de bromas, me parece buenísimo lo que ha logrado, porque como le comenté en mi canal, lo que ha logrado no es gratis. Es un proceso de muchos años, y él ha ido construyendo por más de 30 años. Eso es lo que la gente a veces no ve. Él ha logrado tener un museo, dos récords Guinness, y eso es toda una carrera, un premio al trabajo arduo que tuvo, con dedicación y ganas” , afirma.

León también aprovechó para enviar un mensaje a Renzo Hidalgo, dueño del ‘Museo de Greewok’ que también fue entrevistado como primicia de Trome, y saludó su pasión por el coleccionismo.

“Eso es una cosa bastante positiva. Desde el punto de vista del entretenimiento, me parece positivo, porque el entretenimiento y el ocio es importante para cualquier sociedad y país. Acá en Japón, el anime no es parte de la vida de todo el mundo, es un gran mito eso que la gente piensa que todos los japoneses ven anime. Es como pensar que todos los japoneses saben karate, o que todos comen sushi. Pienso que esa colección es algo positivo para el Perú” , puntualizó.

Francisco León también resaltó la colección de Renzo Hidalgo, dueño del 'Museo de Greewok', y quien es amigo de 'Jorge de Pegaso'.

No obstante, también señaló que ‘como peruano, así como hay este tipo de iniciativas, espero que haya iniciativas de otro tipo. Como museos científicos’ .

Finalmente, envió un saludo a los lectores del ‘diario papá’, para que sigan emprendiendo.

“Le mando un fuerte abrazo a todos los amigos del Trome” , sentenció.

Francisco León es un chalaco que ha puesto una tienda en Tokio, con la cual hace ventas y envíos a todo el mundo, y además viene causando sensación en las redes sociales.

