El experto en marketing y ventas, Pedro José de Zavala, presentó la tercera semana de marzo, su nuevo libro titulado ‘¿Por qué no vendo más?’, con el que busca brindar una guía a las empresas y emprendedores que buscan crecer.

“El libro lo que busca es exponer un problema que tienen todas las empresas. Todas quieren vender más, pero muchas veces es difícil detectar lo que hay que mejorar. Puede haber problemas con mi producto, con mi servicio, con mis vendedores, y si hago un mal diagnóstico, lo que va pasar es que no voy a vender más ”, dijo a Trome.

Agregó: “Yo siempre veo en las empresas muchas oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que la mayoría no mejora? Uno puede ser los vendedores que tiene: Son insuficientes, o no están bien capacitados (…) Otro puede ser que revises si tu producto es lo que el mercado quiere; si el competidor con el que están compitiendo, es demasiado agresivo y baja mucho sus precios ; analizar si los canales de venta son los adecuados; analizar los mensajes que le estás dando a la gente”.

LA BODEGUITA

“ Primero tengo que saber si mi producto, realmente lo quieren. Ejemplo, si tengo una bodega, debo de saber si mi bodega es la que van a preferir los vecinos de mi cuadra (…) Que haya una relación directa entre lo que la gente quiere y lo que vendo, es clave”, explicó.

Sobre este punto, puso de ejemplo la competencia que tienen las bodegas con los minimarket que vienen apareciendo, y aseveró que ‘siempre hay maneras de competir’ .

Pedro de Zavala señaló que todo emprendimiento puede competir en el mercado.

“En tu bodega puedes ser más surtido en tus productos. Un minimarket tiene trabajadores, en mi bodega la atiendo yo, y sé cómo atender a la gente, a mis vecinos . Otro punto clave es que esos negocios dan crédito , y si yo tengo a una vecina que es buen pagadora y un día me pide que le fíe un café, si se lo doy, va a preferir mi bodega”, puntualizó.

PRUEBA-ERROR

Recomendó a los emprendedores que, antes de iniciar un negocio, ‘deben asegurarse que lo que van a vender funcione’, y afirmó que eso se logra aplicando ‘la prueba/error’ .

Aconseja a los emprendedores a que realicen una 'prueba/error', para verificar si lo que quieren vender, es lo que se pide en el mercado.

“Imaginemos que quiero vender marcianos. Lo mejor sería hacer 10 en mi casa, y al día siguiente voy al mercado, pero podría pasar que no vendo ninguno. Al día siguiente voy a mi casa, hago otros 10 marcianos, pero de otro sabor, y tampoco funciona. El tercer día, vendo marcianos de otro sabor, y resulta que se día se me acaba todo. Ahí ya identifiqué lo que debo vender (…) Cuando hago un producto y lo vendo, y se acaba, significa que mi producto es lo que la gente quiere. ¿En qué no hay que desfallecer? En intentar. ¿Cuál es el error? Tomando el ejemplo, que a veces el primer día se hacen 400 marcianos, y no se vende ni uno, ahí perdí. Hay que hacer prueba/error/, hasta que la prueba funcione ”, detalla.