Hace unos días, Natura cumplió 30 años en el país y decidieron reconocer a sus consultoras fundadoras con un viaje a Brasil para que vivan la experiencia de cómo se gesta todo el proceso del mundo de la belleza. Ellas iniciaron con la marca en Perú y muchas pasan los 70 años de edad, han cumplido diversos sueños, desde darle educación a sus hijos, hasta construir sus casas. En la cena de aniversario, las veinte fundadoras recibieron una cajita donde encontraron un pasaje de vuelo con destino a la ciudad de Sao Paulo para conocer de cerca el lugar en donde nació toda esta aventura.

HISTORIAS MARAVILLOSAS

Lilia King Kee tiene 80 años, fue profesora en la Universidad Mayor de San Marcos y para ayudarse con sus ingresos diarios incursionó en a venta de productos de belleza por catálogo. Cuenta que llegó ahí por un anuncio en el periódico y apareció una persona a su casa con un maletín para que conozca la nueva propuesta brasileña.

“Probé todos los productos para saber qué voy a ofrecer. Empecé con mi familia, con mis amigos del trabajo y poco a poco fui creciendo. Al inicio tuve temor, pero tuve siempre me acompañaron no solo en ventas sino también en mi desarrollo personal, me empoderé, y lo que es más bonito, a relacionarme con mis clientas que se volvieron mis amigas con los años”, cuenta.

Lili cuenta que ser consultora le ayudó a relacionarse con las clientas que hoy son sus amigas.

Lilia, manifiesta que es tanta la consideración que se les tiene a las ‘fundadoras’, que están dentro de un WhatsApp junto a los gerentes de la empresa, quienes siempre les piden su opinión cada vez que sale un nuevo producto, pues nadie como ellas para conocer mejor a sus consumidores.

También conocimos a Susana Bedoya, quien tiene 75 años, es periodista y laboró en el Fondo Editorial del Congreso, en la Biblioteca Nacional y en eventos, pero a la vez vendía productos de belleza de la marca con lo que logró arreglar su casa. Ella fue una de las primeras consultoras en apostar por la digitalización durante la pandemia para generar ingresos.

Susana Bedoya fue una de las primeras en adaptarse a la digitalización. Katty Gines.

“Me puse las pilas. Les decía a mis amigas que tenía Natura y vendía un montón porque la gente no podía salir. Enviaba todo con los repartidores y me fue bien. Me entusiasma esta empresa por su compromiso por la naturaleza, sus productos son veganos y no hay testeo en animales. Como periodista he conocido la crisis ambiental en la selva y sé que debemos cuidar el medioambiente”, señala.

“AYUDAMOS A MEJORAR LA CALIDAD DE SUS VIDAS”

La gerente comercial comenta que la la marca también cuenta con tiendas en centros comerciales para hacerla visible.

Ana Lucía de Azambuja, gerente comercial de Natura, nos dice que los productos de belleza son un vehículo para que las consultoras puedan cumplir sus sueños y mejorar su calidad de vida, ya que muchas les han dado educación a sus hijos, han construido su casa, y algunas que son madres solteras han cubrir las necesidades en su hogar.

“La venta directa es muy fuerte, son más de 600 mil revendedores, pero se trabaja para en la digitalización con la tienda online para que vendan desde cualquier parte del país, tienen revistas online que comparten por WhatsApp y los jóvenes de ahora usan el tik tok para vender en línea y pueden pagar sus estudios”, detalla.

Ente los pilares de la empresa está la pertenencia donde son parte de una red importante y se les da reconocimiento como viajes, joyas y otros. También se les da apoyo psicológico, médicos y otros especialistas cuando necesitan.

El pilar de propósito tiene como fin dejar un granito al mundo, pues los productos están hechos con insumos naturales, veganos sin hacer testeos en animales, se utiliza envases de vidrio reciclado y los repuestos hechos con fibra de caña de azúcar contribuyendo con el medioambiente.

