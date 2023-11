Joel Coila estudió administración y tiene una maestría en marketing y gestión, trabajó en el sector de la banca por muchos años y decidió tener su propio negocio de calzado, a pesar de no conocer el rubro, pero realizó un testeo de mercado y se lanzó al ruedo. Aranni empezó siendo una Ecommerce, luego vendía por catálogo, abrió dos locales, pero cerró por la pandemia, cambió su público objetivo y las ventas se dispararon. Ahora está en las plataformas de Falabella, Ripley, Platanitos y otros.

Joel, Trabajaste en varias empresas en el área comercial, ¿de qué manera te sirvió este aprendizaje para emprender?

El manejo de equipos porque había liderado a más de 30 personas. Cuando emprendes necesitas a la gente adecuada en temas de perfiles, marketing, venta, etc, pues ellos son el motor de la empresa. Estuve en una Fintech con el que aprendí sobre indicadores que me ayudaron a sacar nuevos productos.

¿Dónde se venden tus productos actualmente?

Estamos en Falabella donde se vende muy bien, Ripley, Platanitos, Juntoz y Oeschle.

¿La tienda virtual te ayudó a crecer muy rápido en el mercado?

Una marca digital es más fácil de montarla, validando productos porque los costos de adquisición más baratos. En cambio, una tienda física tiene mayor inversión, la garantía del local, el mantenimiento, el personal. Un negocio sin tráfico no vende, invertimos en contenidos digital y en un equipo potente en marketing.

A la marca le ha ido muy bien, ¿qué consejo le darías a un joven que quisiera tener un negocio?

Debe buscar una necesidad y la solución. Yo no tuve experiencia en este rubro, empezamos a testear los productos y midiendo, es ahí que entendimos el gusto de los clientes que nos compran y con eso también podemos sacar colecciones.

Tuviste dos locales, pero cerraste por la pandemia, ¿qué hiciste después?

Empezamos con la Ecommerce, abrimos el canal de ventas por catálogo y tuvimos más de 300 consultoras a nivel nacional luego abrimos dos locales y con la pandemia casi quebramos. Entrevistamos a los clientes que ya no nos compraban y el gusto había cambiado porque preferían los productos de la canasta familiar y decidimos enfocarnos en el target joven, de 23 a 35 años.

¿Cómo te das cuenta que un producto puede funcionar?

No todos los productos pueden funcionar, vemos la interacción en las plataformas digitales cuando lanzamos un contenido, la cantidad de likes, vemos cuánta venta hubo, así sabemos cuál es el producto que más piden.

¿Cuál es el principal atractivo que tienen tus calzados?

La calidad que mejora siempre, atendemos las sugerencias de los clientes quienes nos piden los colores, los modelos. El mundo del calzado te ayuda a negociar con tus clientes.

Recesión está afectando los bolsillos de los peruanos, ¿la gente compra menos?

De hecho, sí. Estos meses no han sido iguales a los anteriores años. Tenemos que priorizar, si luchamos con precios bajos o nos mantenemos. Por lo menos no competimos por precio, no nos tiramos al piso, mantenemos la rentabilidad, porque al final los precios bajos hacen que te ahogues y quemes la marca.

¿Cuáles son los modelos que más salen en Navidad?

Las plataformas para las reuniones en estas fechas, las zapatillas no dejan de salir y las sandalias, pero se han estancado por el clima.

¿Tienes referentes para sacar nuevos diseños?

Nuestras referencias son las marcas tops de las que nos guiamos, pero le ponemos nuestro propio estilo para el target que busca algo más casual y de vestir.

Si quiero iniciar un proyecto y no tengo capital, ¿puedo endeudarme?

Hay dos decisiones. Si tengo un producto validado me endeudo porque puedo escalar el producto, pero si no tienes nada validado, no sabes quien te comprará, no te endeudes hasta que entiendas bien quién es tu público objetivo y qué es lo que quiere.

