Emprende Trome. Perder el trabajo para muchos es un atraso pero para Karla Hurtado fue la oportunidad de hacer lo que más le gusta: confeccionar ropa. Fue así que la valiente madre de familia pasó de ser desempleada a tener su propia línea de lencería para mujeres de talla grande llamada 'Chica con curvas'. Desde su casa y taller en Chorrillos, nos cuenta su emprendimiento. ¿Cuántos años como emprendedora? Empecé hace un año, cuando me despidieron de mi trabajo después de más de 10 años de servicio. Ese momento fue muy difícil para mí y mi familia, pero tuve que actuar y decidí iniciar mi negocio. ¿Tu anterior trabajo tenía relación con la confección? No, yo vendía accesorios industriales, pero siempre me gustó la moda. Entonces, ¿estudiaste Diseño? Exacto. Como siempre me interesó tener mi tienda ropa, tomaba cursos luego del trabajo. Talleres de moda, tendencia, costura, todo con miras a crear mi propia marca de ropa. ¿Qué te hace decidir por el rubro de ropa femenina en tallas grandes? Porque yo antes tuve sobrepeso y sé lo difícil que es encontrar prendas para mujeres con curvas, entonces se me ocurrió. Empecé haciendo ropas de baño, ahora hago lencería para mujeres grandes. Los modelos son muy coquetos y de moda, ¿tú los diseñaste? Sí. Las mujeres de tallas grandes no quieren lucir lencería aburrida, al contrario, desean modelos con detalles coquetos y sexys. ¿Hasta en qué talla se pueden encontrar tus prendas? Desde la talla L hasta la XXL. ¿Para mujeres de cuántos kilos está hecha la talla máxima? Para una de 100 a 110 kilos. ¿Tú te encargas de diseñar, comprar telas y atender a clientes? Yo hago todo. Elijo las telas, los modelos, la confección. Al inicio, yo misma entregaba los pedidos; eso me ayudó a conocer a mi público y crear diseños que le interese. ¿Dónde ofreces tus prendas? A través de mi fanpage @Chica con curvas y mi web chicaconcurvas.com. ¿Proyectas tener una tienda? Por ahora me va bien con las redes sociales y estoy evaluando si incursionar en ropa para niños en invierno.