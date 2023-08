La digitalización obligó a emprendedores y a grandes empresas a tener presencia en el mundo virtual, pues aquel que no está en alguna plataforma simplemente no existe o está a punto de desaparecer. Una web es esencial para darse a conocer y llegar a nuevos consumidores, a fin de vender los productos o servicios, pero es importante tener en cuenta algunos temas legales, ya que corren el riesgo de ser sancionados por las autoridades. Estas multas terminarán afectando su desarrollo y no crecerán en el largo plazo

Juan Ñahue, especialista en Derecho Digital nos dice que si estas por crear una página web es usual que se ponga mayor esfuerzo en el diseño, dejando de lado la parte menos atractiva, que son los aspectos legales. Dada la importancia de este asunto, te invitamos a leer las siguientes pautas:

1. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

En caso vendas un producto o prestes un servicio a través de tu página web, debes contar con un Libro de Reclamaciones Virtual, siendo que en caso los consumidores presenten quejas o reclamos, deberás atenderlos en un plazo de 15 días hábiles improrrogables.

Además, tu página web debe contar con “términos y condiciones” que informen a los consumidores sobre los aspectos legales del proceso de compra del producto o servicio.

2. PROTECCIÓN A LOS DATOS PERSONALES

En el supuesto que tu web recopilará datos personales de los usuarios, es necesario contar con una política de privacidad que cumpla con el deber de informar al usuario sobre los datos personales que se captan, entre otros aspectos.

Si tu página web captará datos personales para tener una base de datos que sirva para promocionar productos y servicios, debes inscribir los bancos de datos personales en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, comunicando la realización del flujo transfronterizo de datos personales, si dichos datos personales salen de territorio nacional.

3. DOMINIO WEB Y MARCA

El dominio es el nombre exclusivo y único que se le da a un sitio web para que cualquier usuario pueda acceder a la página web. Por ello, es importante que el nombre de dominio que elijas debe coincidir con la marca de tu empresa, ya que, si eliges como nombre de dominio la marca de un tercero, podrían ocurrir problemas legales.

4. COOKIES

Las cookies son pequeños archivos de texto con fragmentos de información que se descargan en el equipo del usuario al visitar una página web, si lo vas a utilizar para captar información del usuario para analizar su perfil y hacer seguimiento a su comportamiento, es necesario que elabores una política de cookies.

5. CONTENIDO PUBLICITARIO Y ENVÍO DE PUBLICIDAD

La publicidad en Internet tiene que cumplir con la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por lo que se prohíbe la publicidad engañosa, desleal o agresiva. Además, debes prestar especial atención a la publicidad dirigida a menores de edad, consumidores vulnerables o desfavorecidos y tener en cuenta el tipo de producto que se pretende comercializar, ya que podrían estar sometidos a regulaciones especiales.

En cuanto, al envió de publicidad para promover productos y servicios, es necesario que el usuario haya dado su consentimiento para el envío de estos, en caso de no tenerlo, debes abstenerte de seguir haciéndolo.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL

Cualquier página web, con independencia de su finalidad, alberga contenido (videos, fotos, textos, imágenes, entre otros), la cual se encuentra sujeto a la normativa de propiedad intelectual, siendo que, si bien el material se encuentra disponible en internet, no significa que se pueda utilizar libremente. Por lo tanto, no se puede copiar o usar contenidos de otras páginas o publicarlos sin el consentimiento de sus titulares.

