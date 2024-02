Recientemente la SUNAFIL publicó una resolución indicando que las vacaciones laborales deberán ser tomadas, o caso contrario, las compañías estarían frente a una sanción que no podrá ser resuelta con el pago de la remuneración e indemnización. Esta medida procura que los colaboradores tomen su descanso vacacional en el periodo que les corresponde, lo que conlleva a que las organizaciones sean vigilantes en el cumplimento de lo que determina la normativa vigente.

Según la tendencia en recursos humanos este 2024, en el mundo empresarial la tarea es encontrar el equilibrio entre la productividad y el bienestar. En ese sentido, las vacaciones vienen a ser un componente clave.

“La planificación eficiente de las vacaciones permite que el colaborador goce del descanso adecuado y que la empresa cumpla con lo que determina la normativa laboral. Desde recursos humanos es crucial tomar acción para que el equipo sienta que hay una genuina preocupación por el descanso. Este punto es importante para que se sientan felices en su lugar de trabajo”, refiere Sebastián Ausin, country manager de Buk Perú.

Además, los empleadores deben establecer políticas claras sobre la programación de vacaciones y asegurarse de que los colaboradores estén al tanto de las directrices. ¿Cómo puedes organizar las vacaciones de tu equipo? Te compartimos algunas recomendaciones:

Evaluar tiempos:

Con una perspectiva estratégica, puedes ayudar a tus colaboradores a identificar los periodos críticos y de menor actividad en la compañía, este ejercicio permite ayudar a tus colaboradores a planificar sus vacaciones de manera que no afecten la operatividad y que ellos puedan tomar sus días de descanso con tranquilidad.

Notificar a la empresa con anticipación:

Los colaboradores deben ser transparentes al comunicar las fechas que tienen planeado tomar vacaciones y su duración. “Comunica a tu equipo la importancia de que avisen con la mayor anticipación posible, a fin de evitar cualquier inconveniente en el equipo”, agrega Ausin de Buk Perú.

Monitoreo del récord vacacional:

Este está especificado en el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 713. Una vez verifiques que tu colaborador cumple con los requisitos determinados por ley, puedes aprobar su solicitud por vacaciones. Para gestionar esto de forma eficiente, actualmente existen softwares integrales que logran que este pedido se gestione en menor tiempo.

‘’Con la tecnología, hoy es posible contratar un software que permite tener trazabilidad de los saldos de vacaciones truncas, ganadas y vencidas y los periodos de devengo, así como tener un registro ordenado de sus solicitudes. De esta manera, se optimiza un proceso que antes demandaba más horas de trabajo y se evita incurrir en infracciones”, agrega el country manager de Buk Perú.

La flexibilidad:

Adaptarse a las circunstancias individuales de los colaboradores fortalece la relación laboral y contribuye al bienestar general. En situaciones inesperadas, encontrar soluciones flexibles beneficia tanto a la empresa como a los trabajadores, generando un entorno laboral más receptivo.

Cobertura y responsabilidades:

Asegúrate de que las responsabilidades estén cubiertas durante la ausencia del miembro de tu equipo que pidió sus días de descanso. Te sugerimos entablar reuniones de coordinación previa a la salida del colaborador para que el equipo esté al tanto de los pendientes y así decidir cómo se atenderán las diferentes tareas que hay en el área.

Nota: La Resolución N.° 830-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del Tribunal de Fiscalización Laboral, señala que los descansos vacacionales no otorgados de manera oportuna constituyen una infracción insubsanable. Es decir, la falta no podrá ser resuelta con el pago de la remuneración e indemnización vacacional. En caso el colaborador no tome sus vacaciones dentro de dicho periodo, corresponderá a la empresa, pagar la indemnización vacacional y cumplir con la sanción que SUNAFIL interponga.

