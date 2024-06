La historia de Postres Bullard: “Mi amor por los postres nació en la cocina de mi abuelita”

Valeria Bullard es marketera, pero su amor por la pastelería nació desde niña en la cocina de su abuelita, quien preparaba deliciosos postres para vender. Ahora Postres Bullard está muy bien posicionado y pronto abrirán una tienda para quienes piden un espacio para el dulce y el cafecito.

Estudiaste marketing, ¿cómo nace tu pasión por la pastelería?

Recuerdo estar en el taller de mi abuela probando todo, soy muy dulcera y con mi prima hacíamos postres. Vendía brownies para pagar mi taller de liderazgo y muchas personas me escribían por las recetas, me di cuenta de que siempre estuve metida en este rubro de manera inconsciente.

Empezaste sola en casa, ahora tienes un equipo, ¿qué crees que ha sido lo más complicado al iniciar en este negocio?

Lo más complicado fue el tema del personal, porque la pastelería no es fácil, en el sentido que tienes horarios muchas veces complicados; las campañas como el Día de la Madre, Navidad, que son fechas muy importantes para estar con tu familia y toca sacrificar tiempo.

Identificaste un nicho en un momento en la pandemia, tu marca se fue consolidando, ¿por qué crees que la gente te buscaba?

Como me ves, así soy en redes sociales, nunca buscaba aparentar algo que no soy. Dar identidad a la marca me sirvió mucho, me ha permitido atraer un nuevo nicho, generar confianza, explicando a mi manera mi negocio, y me va bien.

Si bien no eres repostera, ¿has hecho cursos o todo ha sido de manera empírica?

Hice un par de cursos, pero en general he sido muy autodidacta de buscar recetas, de prueba y error. Nunca vas a encontrar una única receta mía porque me gusta variar, además, tengo algunas de mi abuelita que heredé.

Muchos emprendedores ‘tiran la toalla’ en momentos difíciles, ¿qué les recomendarías?

A la gente buena siempre le pasan cosas buenas. No digo que sea un proceso fácil, les diría que adelante como el elefante, porque cuando logres tus objetivos tendrás una gran satisfacción.

¿Qué lecciones aprendiste en el mundo de los negocios?

Que no me veo trabajando ahora para nadie más, puedo manejar mis tiempos, me encanta disfrutar el proceso y lo que hago. Ahora que estoy con un tema oncológico, disfruto de estar en cama cuando no me siento bien y valorar mi salud, escuchar a mi cuerpo, es fundamental.

Existe una gran competencia en este rubro, ¿qué plus ofreces con tu marca?

Creo que es el nivel de servicio y el producto que brindamos. Nunca voy a sacrificar la calidad de mis postres. Además, mis dulces son cero tacaños, llenos de frutas y rellenos en porciones generosas.

La crisis económica está golpeando algunos bolsillos, ¿han bajado las ventas?

Sí, hemos visto un bajón en la compra de los clientes finales, pero vimos una manera de reinventarnos con formatos más chicos, más accesibles, y tenemos muy buena acogida.

¿Qué deben hacer los emprendedores cuando las cosas no van bien en el negocio?

En primer lugar, deben respirar y pensar con la cabeza en frío. Yo soy muy sensible y cuando me pasaban cosas me echaba a llorar y me bloqueaba. Hay que tomar las decisiones con la mente clara y con más certeza.

¿Cuál es tu meta a mediano plazo?

Quiero abrir una tienda muy pronto y que mi marca sea reconocida en toda Lima.

¿Cómo hacer para que tus productos sean de calidad?

No abaratamos costos en insumos y la estandarización es fundamental. b

RAPIDITA:

¿Cómo manejar el dinero que entra en la caja?