Los proyectos serán evaluados por expertos internacionales.
Los proyectos serán evaluados por expertos internacionales.

Premios Verdes ha abierto su convocatoria regional para identificar y fortalecer iniciativas que generan un impacto positivo en el planeta y la sociedad. Esta plataforma busca proyectos peruanos, tanto del sector público como privado, que ya estén en ejecución y cuenten con resultados medibles.

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Datos clave de la convocatoria

  • Cierre de inscripciones: Tienes plazo hasta el 30 de abril de 2026.
  • Costo: El registro y la participación en el programa de fortalecimiento son completamente gratuitos.
  • Dónde inscribirse: Directamente en el sitio web oficial: www.premiosverdes.org.
  • Evento central: Los seleccionados participarán en el evento global que se realizará en octubre en Cuenca, Ecuador.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está abierta a proyectos con impacto comprobable en cualquiera de estas 10 categorías:

  • Agricultura y Producción de Alimentos.
  • Economía Circular.
  • Energía y Tecnología Verde.
  • Agua Dulce y Ecosistemas (Terrestres y Marinos).
  • Ciudades Resilientes, Desarrollo Humano y Finanzas.

Criterios de evaluación

Para tener éxito, tu proyecto debe destacar en cuatro aspectos técnicos fundamentales que serán revisados por expertos internacionales:

  1. Impacto: Resultados sociales y ambientales reales y medidos.
  2. Innovación: Soluciones creativas a problemas actuales.
  3. Sostenibilidad financiera: Capacidad del proyecto para mantenerse en el tiempo.
  4. Escalabilidad: Potencial para crecer y replicarse en otros contextos.

Beneficios para los emprendedores

Más allá de un posible galardón, los participantes acceden a:

  • Capacitación: Un programa integral de fortalecimiento de capacidades.
  • Networking: Conexión con una red internacional de líderes y otros agentes de cambio.
  • Visibilidad: Proyección internacional para el proyecto, siguiendo el ejemplo de ganadores peruanos previos como Alinti o qAIRa.

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