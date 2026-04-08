Premios Verdes ha abierto su convocatoria regional para identificar y fortalecer iniciativas que generan un impacto positivo en el planeta y la sociedad. Esta plataforma busca proyectos peruanos, tanto del sector público como privado, que ya estén en ejecución y cuenten con resultados medibles.
Mira también:
Datos clave de la convocatoria
- Cierre de inscripciones: Tienes plazo hasta el 30 de abril de 2026.
- Costo: El registro y la participación en el programa de fortalecimiento son completamente gratuitos.
- Dónde inscribirse: Directamente en el sitio web oficial: www.premiosverdes.org.
- Evento central: Los seleccionados participarán en el evento global que se realizará en octubre en Cuenca, Ecuador.
¿Quiénes pueden participar?
La convocatoria está abierta a proyectos con impacto comprobable en cualquiera de estas 10 categorías:
- Agricultura y Producción de Alimentos.
- Economía Circular.
- Energía y Tecnología Verde.
- Agua Dulce y Ecosistemas (Terrestres y Marinos).
- Ciudades Resilientes, Desarrollo Humano y Finanzas.
Criterios de evaluación
Para tener éxito, tu proyecto debe destacar en cuatro aspectos técnicos fundamentales que serán revisados por expertos internacionales:
- Impacto: Resultados sociales y ambientales reales y medidos.
- Innovación: Soluciones creativas a problemas actuales.
- Sostenibilidad financiera: Capacidad del proyecto para mantenerse en el tiempo.
- Escalabilidad: Potencial para crecer y replicarse en otros contextos.
Beneficios para los emprendedores
Más allá de un posible galardón, los participantes acceden a:
- Capacitación: Un programa integral de fortalecimiento de capacidades.
- Networking: Conexión con una red internacional de líderes y otros agentes de cambio.
- Visibilidad: Proyección internacional para el proyecto, siguiendo el ejemplo de ganadores peruanos previos como Alinti o qAIRa.