Premios Verdes ha abierto su convocatoria regional para identificar y fortalecer iniciativas que generan un impacto positivo en el planeta y la sociedad. Esta plataforma busca proyectos peruanos, tanto del sector público como privado, que ya estén en ejecución y cuenten con resultados medibles.

Datos clave de la convocatoria

Cierre de inscripciones: Tienes plazo hasta el 30 de abril de 2026 .

Tienes plazo hasta el . Costo: El registro y la participación en el programa de fortalecimiento son completamente gratuitos .

El registro y la participación en el programa de fortalecimiento son completamente . Dónde inscribirse: Directamente en el sitio web oficial: www.premiosverdes.org .

Directamente en el sitio web oficial: . Evento central: Los seleccionados participarán en el evento global que se realizará en octubre en Cuenca, Ecuador.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está abierta a proyectos con impacto comprobable en cualquiera de estas 10 categorías:

Agricultura y Producción de Alimentos.

Economía Circular.

Energía y Tecnología Verde.

Agua Dulce y Ecosistemas (Terrestres y Marinos).

Ciudades Resilientes, Desarrollo Humano y Finanzas.

Criterios de evaluación

Para tener éxito, tu proyecto debe destacar en cuatro aspectos técnicos fundamentales que serán revisados por expertos internacionales:

Impacto: Resultados sociales y ambientales reales y medidos. Innovación: Soluciones creativas a problemas actuales. Sostenibilidad financiera: Capacidad del proyecto para mantenerse en el tiempo. Escalabilidad: Potencial para crecer y replicarse en otros contextos.

Beneficios para los emprendedores

Más allá de un posible galardón, los participantes acceden a: