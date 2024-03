En la era digital actual, con la evolución de la tecnología, el rol de los profesionales en ciberseguridad ha adquirido mayor relevancia y cada vez hay más mujeres dejando huella en esta industria. Conscientes de ello, y gracias a la alianza que la Fundación Romero tiene con Microsoft, ha sido posible unir esfuerzos y anunciar en Perú el desarrollo del curso gratuito ofrecido por WOMCY sobre: “Capacitación y certificación en Ciberseguridad”, dirigido a todas las mujeres interesadas en potenciar sus habilidades digitales y destacar en la industria tecnológica.

Según el informe del Center for Cyber Safety and Education (2023), existen más de 2.5 millones de oportunidades laborales en el mundo para todos los profesionales del sector tecnológico, en particular, en Latinoamérica se necesita cubrir la demanda de alrededor de 500 mil puestos de trabajo enfocados en ciberseguridad; sin embargo, solo el 25% de profesionales de ciberseguridad son mujeres.

Asimismo, acorde a los datos de la Unesco, a nivel global solo un 35% de estudiantes mujeres eligen carreras relacionadas a la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y/o Matemáticas y, en el caso de Perú, de acuerdo con Sunedu el porcentaje de mujeres bordea el 30%.

Esta brecha de género tiene consecuencias importantes para la industria en conjunto, contar con una diversidad de profesionales en este campo es importante para abordar los constantes desafíos de manera efectiva. Así que, este programa de capacitación virtual, disponible para participantes a nivel mundial, ofrece cursos con experiencia práctica en ciberseguridad y brinda la oportunidad de obtener la certificación SC-9000: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals de manera 100% gratuita para todos los estudiantes que aprueben la evaluación correspondiente.

Las inscripciones para el programa de capacitación en ciberseguridad estarán disponibles hasta el 31 de marzo del presente año. La Fundación Romero invita a todas aquellas que estén interesadas a participar de la segunda edición gratuita de este programa y registrarse en: https://www.becasgruporomero.pe/convenio/convenio-con-microsoft/

