Con el objetivo de brindar a los empresarios del rubro de panadería, pastelería y HORECA, una perspectiva integral para el desarrollo de sus negocios, el Grupo Man Pan organiza la cuarta edición de ‘Empresarios en Acción. Expo de innovación gastronómica y networking’. El evento se realizará del 13 al 16 de septiembre en el Centro de Convenciones Casa Prado de Miraflores, con ingreso gratuito.

EXPERTOS DEL PAN

El público asistente podrá disfrutar y compartir su experiencia con reconocidos chefs y maestros panaderos, pasteleros y empresarios. Además, podrá degustar de una variedad de panes artesanales, regionales y más. Dentro de las figuras destacadas del rubro a nivel nacional se encuentran Rubén Sánchez (CEO de San Antonio), Martín Saldaña (CEO de Unión), Andrés Ugaz, maestro panadero de Kala Tanta y Jorge Jiménez Dávalos, ingeniero agrónomo de la UNALM e investigador principal en el Programa de Cereales y Granos Nativos.

JORDI MORERA LLEGA DESDE BARCELONA

A nivel internacional, llega desde Barcelona el reconocido panadero Jordi Morera, quien ha obtenido distintos premios y reconocimientos, como el nombramiento “World Baker of the year 2017″ por parte de la UIBC (International Union of Bakery and Confictionery). Además ha participado en el programa MasterChef España enseñando las claves para hacer un buen pan.

Morera llega a Perú para realizar su masterclass “La revolución del Pan” y para seguir compartiendo sus conocimientos. Serán dos días enteros de aprendizaje (14 y 15 de septiembre) en donde los participantes aprenderán a perfeccionar las técnicas y habilidades en el uso de la masa madre. Este es el único evento que si tiene un costo por participación.

TALLERES GRATUITOS

Dentro de las demás actividades se tendrán talleres gratuitos, conferencias sobre temas como innovación, tecnología, finanzas, marketing digital y tendencias en el rubro; conversatorios con grandes personajes de la gastronomía peruana e internacional, Zona Food Trucks y diversas actividades culturales y de entretenimiento.

Este encuentro está dirigido a empresarios que buscan formalizar y potenciar sus proyectos, emprendedores que quieren mejorar su técnica y optimizar sus procesos, y para aprendices que buscan instruirse y conectar con profesionales.

El ingreso es gratuito a través de la inscripción en la página www.manpan.com/empresarios-en-accion

