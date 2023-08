¿Sabías que el 98% de los viajeros de ocio se informa por Internet antes de comprar y que se inspiran en las redes sociales al momento de viajar? Así lo revela un estudio internacional de OBS Bussines School. Una muestra de la enorme influencia de las tecnologías en el sector turismo que no sólo está en la compra de viajes, sino en los diversos servicios relacionados. Según una encuesta de TripAdvisor, cuatro de cinco turistas considera las opiniones de otros usuarios antes de reservar un hotel, restaurante o lugar de interés, y más del 50% no reservaría si es que uno de estos sitios no cuenta con opiniones.

Para captar al turista digital, la Fundación Telefónica Movistar y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ofrecen cinco cursos gratuitos de corta duración, digitales, actualizados, gratuitos y especializados en turismo, hotelería y gastronomía y que se adaptan a los horarios disponibles del usuario.

Berenice González, jefa del programa Conecta Empleo de la Fundación Telefónica de Perú dice que estamos en plena temporada alta del turismo, y en Perú se está realizando una fuerte campaña de reactivación económica en este sector. Estos nanogrados son una oportunidad para aprender a sobresalir entre las opciones que buscan los turistas digitales.

Además, añadió que se puede obtener una certificación al completar los cursos que pertenecen a la primera edición del Nanogrado de Turismo, Gastronomía y Hotelería 4.0, los cuales duran un total de 210 horas divididas en dos partes:

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

170 horas diseñadas para otorgar una visión más amplia de las diferentes utilidades ligadas a la transformación tecnológica y el mundo empresarial a través de las tecnologías 4.0, el marketing digital, y la innovación.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Competencias específicas: 40 horas con las que conocerás las principales tendencias del turismo digital, y las principales aplicaciones de la tecnología en el ámbito hotelero, entre ellas la domótica y la eficiencia energética.

♦ Dato

Estos cursos son parte de la primera edición del Nanogrado de Turismo, Gastronomía y Hotelería 4.0 que forma parte del programa Conecta Empleo de la Fundación Telefónica, cuya finalidad con estas formaciones on line gratuitas son promover la digitalización de los sectores productivos y acelerar la transformación digital de las personas.

¿CÓMO PARTICIPAR EN ESTE CURSO?

Los interesados pueden inscribirse gratuitamente en:

https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/nanogrado-turismo-4.0

