Grecia Armas es ingeniera de sistemas, pero dejó de lado su profesión para dedicarse de lleno a la elaboración de cupcakes que se hicieron muy conocidos en la universidad, con sus familiares y el boca a boca. La demanda fue tan grande que formalizó su empresa, ‘Queen´s cupcake’, que ya tiene 7 años en el mercado, la rompe en redes sociales y trabaja con grandes corporaciones y marcas de pastelerías.

DE INGENIERÍA DE SISTEMAS A MAESTRA PASTELERA

Eres ingeniera de sistemas, pero terminaste amando la pastelería, ¿qué pasó?

Dentro de la carrera había un curso general, nos pidieron armar un proyecto de ventas. La mamá de uno de mis amigos hacía postres y aprendimos a hacer cupcakes. Al inicio fue como un hobby, pero empecé a tener ingresos para comprar mis cosas y se volvió en mi pasión.

¿Por qué cupcakes?

Porque fue el primer producto que nos enseñaron, una receta sencilla, la podía practicar y se vendían muy bien.

¿Por qué medios promocionas tu marca?

Al inicio todo era Facebook, luego ingresé a Instagram y finalmente, creo contenidos también para Tik Tok.

LA IMPORTANCIA DE TENER UNA EMPRESA FORMAL

¿Cuándo te diste cuenta que era el momento de formalizar y tener un negocio?

Fue en la pandemia, trabajaba como ingeniera y recibía pedidos, pero hubo un momento en que había tanta demanda que no podía hacer ambas cosas. Decidí por la formalización, pues las empresas y los clientes me pedían factura y necesitaba un Ruc para seguir creciendo y aprovechando las oportunidades.

Existen muchos negocios como el tuyo, ¿en qué te diferencias de los demás?

Siempre hago seguimiento a mi cliente, cuando hacen un pedido, le consulto sobre los colores, el sabor, el diseño, y cuando hago la torta les pregunto si les gusta y si desean que cambie algo. Ya cuando lo entrego, consulto si les gustó. Ellos aman que uno sea atento.

¿Qué crees que es lo más difícil para un emprendedor de pastelería?

Tener pedidos y conseguir clientes, esto toma mucho tiempo. Ahora hay muchas estafas por redes sociales y la gente no confía. En mi caso, lo mío es personalizado, no se puede revender; por ello pido un adelanto o el pago completo.

Los cupcakes fueron los productos con los que Grecia se hizo conocida. Los vendía entre amigos y familiares y luego por recomendaciones. Foto: Alessandro Currarino.

EL VALOR DE LA CALIDAD

¿Por qué no se debe escatimar en los insumos para la calidad?

Siempre se debe mantener la calidad con buenos insumos, pero lo ideal es mejorarlo, subir a un nivel más. Si cambian los productos por menos costo, la gente se da cuenta y pueden perderlo todo.

¿Cuáles son las épocas de mayor demanda?

El Día de San Valentín es una campaña alta, el Día de la Madre y Navidad, la gente lo pide para la mesa; panetones y chocolates.

Ahora trabajas también con marcas de pastelerías que te piden videos, ¿Cómo llegaste a ellos?

Por los tutoriales que hago, llegué a mucha gente y las marcas venían con qué insumos trabajo, y se contactaron conmigo, trabajo con ellos.

Grecia recomienda poca inversión y poco a poco ir comprando los materiales que van necesitando. Empezar desde casa es una gran opción para reducir costos. Foto: Alessandro Currarino.

EMPRENDER DESDE CASA

¿Qué necesita una ama de casa o una persona que ama la pastelería para empezar un negocio desde casa?

Tener buena actitud y lanzarse a cumplir sus sueños. No invertir mucho dinero, porque pueden ir comprando sus implementos de a pocos. Publiquen sus productos, ofrezcan a su amigos y familiares porque luego vendrán las recomendaciones.

¿Cuál es la base de un buen cupcake?

La actitud. Si estás de buen humor todo te va a salir bien. Trabajar en un ambiente limpio, con envases separados, evitar juntar tus insumos con productos de casa porque se da contaminación cruzada y eso afectará el resultado del producto. Inicia con los materiales básicos: balanza, cucharitas de medidas que son lo primordial.

RAPIDITAS

Errores que te sirvieron para aprender: Empecé de manera empírica, no sabía las técnicas y se me quemaban y no sabía con qué decorar. Conoce el mercado, el público y el objetivo de tener un presupuesto para comprar lo necesario.

