Martín (54), quien es un fiel lector de Trome desde hace 9 años, se convirtió en uno de los ganadores de la promoción ‘Bingo, Color y Sabor’ que viene realizando el ‘Diario Papá’, y se llevó unos 10 mil soles, los cuales servirán para mejorar su negocio.

“Yo vivo en el Rímac, pero tengo un negocio con unos amigos, que son mis socios, en Miraflores. Nos dedicamos a hacer el mantenimiento de edificios, y hacemos toda clase de trabajos, como pintura, gasfitería, electricidad. Con esta platita que he ganado, podré comprar más herramientas para el negocio, porque nosotros ponemos de nuestro dinero para poder realizar los trabajos. A veces hay que comprar herramientas, y ponemos” , dijo a Trome.

Este exitoso emprendedor reveló que ha participado en varias promociones de nuestro diario, y esta es la primera vez que gana.

“Como dije, yo soy lector de Trome hace 9 años, y siempre he participado en varios concursos, y a veces he llegado a comprar 8 Tromes diarios, pero siempre me quedaba a poco de ganar. Ahora, para el ‘Bingo Color y Sabor’, he comprado 5 Tromes, para tener más opción de llenar las cartillas. Valió el esfuerzo” , señala.

SIGAN PARTICIPANDO

Martín indica que lo que más le gusta de Trome ‘son las notas policiales, deportes y farándula’, y aseguró que ‘mi columna favorita es el Pisa Pelota’. Además, pidió a los lectores que no se rindan en las promociones del ‘Diario Papá’.

“Invitar a los lectores de Trome a que sigan participando, porque pronto les va llegar su suerte. Así como me tocó a mí. ¡Trome sí cumple!” , dijo alegremente.

Recuerden que en la promoción ‘Bingo, Color y Sabor’, hay premios en efectivo de 10 mil y 20 mil soles, y hay 20 premios de 1000 soles. Los lunes, por la compra de un Trome, se entregará gratis una cartilla, mientras que los cupones se entregan todos los días.

SIGUEN COBRANDO

Numerosos lectores siguen cobrando sus premios. Para ganar solo debes llenar los cinco casilleros de una de las letras de la palabra BINGO. Así, al completar los recuadros de la B te llevas 20 mil soles. Si rellenas los espacios de la I serán tuyos los 10 mil soles. Los mismo pasa con las letras N, G y O. Los ganadores deben ir al jirón Paracas 532, en Pueblo Libre. O escribir a Fito al 926-643-610.

